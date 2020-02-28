长沙为教师资格认定流程“瘦身”

“长沙教师资格认定由线上线下都要跑变成了全程网办的‘零跑腿’，申请人和审批机关只要在线上就可以完成申请和认定工作。”近日，湖南省长沙市教育局有关负责人告诉记者，由该局和市行政审批服务局工作人员合力开发的“一网通办”系统上线以来，运行平稳通畅，解决了以往困扰申请人准备材料多跑断腿的难题。

随着教育事业蓬勃发展，申请教师资格认定的人数节节攀升。统计显示，近3年，长沙市参加教师资格考试的人数由4.5万攀升至近10万，教师资格认定工作逐渐成为社会关注的一件大事。在此背景下，长沙市教育局想方设法简化办件资料、优化办事流程、压缩办结时限，让“简化、优化、减时”成为服务新标准。

一般情况下，申请人申请认定教师资格，应当提交教师资格认定申请表、身份证明、学历证书、教师资格考试合格证明或师范生相关证明、医院出具的体格检查证明、申请人思想品德鉴定表、无犯罪记录证明，还需提供户口簿或户籍证明、普通话水平测试等级证书、实习证明等总共11项资料。

以前，为了准备这11项资料，申请人要带上一大堆原件和复印件，跑派出所、跑街道、跑学校、跑医院，多次跑腿，还要带上这堆资料到教育行政部门指定地点排队办理，一不小心就可能出现遗漏，十分不便。

为解决这一难题，从2018年开始，长沙不断给这堆材料“瘦身”，先后取消实习证明、户籍证明和身份证、学历证书、普通话等级证书复印件要求，将《无犯罪记录证明》改为由部门核查、《思想品德鉴定表》和《人事关系证明》分别改为《个人承诺书》和居住证代替，同时，于2019年秋上线“一网通办”系统，对学历证书、普通话证书、学籍证明、教师资格考试合格证明实行平台核验，网办系统还增加了信息提示和查看功能，让申请人可以自行查看审批进度。

这样一来，申请人需要提交的资料由原来的11项变成了1张表格，在网上提交相关信息即可。随着长沙“互联网+政务”工作的推进，要求申请人提交的相关扫描件也逐步取消，申请人提供1张电子照片就可以申请教师资格证。证书制发后，中国邮政工作人员按长沙市区1个工作日、农村地区3个工作日送达的标准投递，几天时间，教师资格证书就能送到申请人手上。（记者 王强）

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