杭州启动“杭向未来”云聘会全球引才 两小时近万人来投简历

原标题：杭州启动“杭向未来”云聘会全球引才

早把棋局布，兵贵半步先。杭州已进入疫情防控和经济社会发展“双线作战”的阶段，在做好“防”控的前提下，逐渐开始谋划“复”的文章。

近日，杭州市重磅推出“战疫引才、杭向未来”八大举措，全球招揽人才。昨天上午10点，八大举措之一的“杭向未来”云聘会正式启动。

所谓“云聘会”，就是云（线）上招聘会。杭州在全国知名人力资源平台开展空中双选、空中宣讲、空中面试等内容，实现线上发布、线上咨询、线上洽谈、线上签约，最大限度满足用人单位及应聘者需求。用人单位和应聘人才，通过扫描特制“人才码”或通过招聘宣传主页面即可参会。

此次云聘会共吸引1300余家重点人才单位设岗招聘，涵盖数字经济、生物制药、智能制造、金融服务、人力资源、医疗卫生、教育等重点行业；将提供不少于2.8万个招聘岗位，均面向大学以上学历或各类专业技术人才、高技能人才等。

阿里巴巴、网易、海康威视、吉利等知名企业，浙江大学、中国美院、西湖大学、之江实验室、国科大杭高院等高校院所，纷纷亮出招贤令。其中，浙江大学面向全球招聘求是特聘学者和“百人计划”研究员等210名、博士后500名，之江实验室推出研究人员岗位近900名，阿里巴巴、网易、海康威视、吉利等名企每家都拿出了数百个岗位……记者 殷军领 林建安

朋友圈看到云聘会 马上就来投简历

或许正因为这次疫情，生物医药企业岗位更受追捧。半天时间，贝达药业仅在杭州人才网上就收到82份应聘简历，金程就是应聘者之一。

老家衢州的金程，2015年从浙江中医药大学药学专业毕业，因为当时杭州医药行业的好企业比较少，权衡再三，他去了江苏。但他还是特别关注杭州，朋友圈里关于杭州的消息总忍不住点开多看两眼。

昨天下午，金程在朋友圈看到“杭向未来云聘会”开始的消息，马上投出简历，应聘贝达药业医学部临床监查员岗位。临床监查员主要工作，是跟踪记录新药进展情况、患者服药等的节点报告和数据采集。

金程记得，他在杭州读大学时，滨江的很多企业刚刚起步，没过几年就发展成大公司了。比如贝达药业，2015年的时候还不是很有名，但第二年就上市了。“新冠肺炎疫情防控期间，杭州的曝光率太高了，隔几天就能看到杭州上头条：全国第一趟复工专列、健康码……对了，还有这次云聘会，也是在朋友圈看到的。杭州太抢眼了！”

谈到这次云面试，金程非但没有紧张，反而觉得更有信心。“线下面试面对着四五个面试官，才真会紧张啊。线上面试，见不到人，会更轻松。找个安静的房间，正常发挥就行了，还省了时间和交通成本。”金程笑着说，“我觉得这种招聘蛮好的，可以推广了！”

新的招聘模式 新设云面试主持人

这次云聘会，贝达药业共拿出40多个岗位，临床数据专员、监查员等20个，研发、注册经理10个，生产和质量方面10个，还有数个总监级别的重要岗位。贝达药业股份有限公司人力资源部高级总监张中介绍说，公司招聘流程非常严苛，一般经过筛选后，再组织四到五轮的面试，全方位考察应聘者。这次云招聘，初选后组织两轮面试基本就可以确定了。视频面试后，相关手续可以再补上。

因这次云招聘，今年贝达药业的面试模式也有新变化。张中说，往年是把应聘者带到领导办公室面试，今年会把业务部门、人力部门、分管副总等请到一起，面试应聘者。今年还会特设一个主持人，主要是为了控制面试流程，请应聘者自我介绍，提示面试官提问。“不然你问一个（问题）我问一个，场面会混乱。”

张中特别提到，作为一家生物医药公司，他们更能理解支援疫情一线医务工作者的勇气和担当。所以公司响应政府号召，同等条件下，优先考虑招聘支援疫情一线的医务工作者及其子女。

云上招聘会就像一场及时雨

今年，亚太机电复工时间延迟了，员工流失相比往年也严重了些。虽然是阶段性全国人员流动不畅导致，但对企业的影响是实实在在的。浙江亚太机电股份有限公司人力资源部经理陈宇超说，这一次的云上招聘会就像一场及时雨：“正好在我们技术人员急缺的时候，非常贴近企业需求。”

亚太机电拿出15个岗位，全部是技术类岗位，陈宇超对这次云招聘很有信心。“政府的服务做得早，做得好。杭州今年非常好的一点，是主动推出杭州健康码，这让市场上的人才有种感觉，杭州在城市服务方面，做得特别细致到位。这样，想来的会更想来，不想来的也想来了。所以我们趁机推出了技术岗位，借这个机会吸引更多技术人才。”

昨天下午，亚太机电收到市委组织部人才办的电话回访，询问企业在复工复产方面有哪些困难，有没有岗位适合疫情一线医务人员子女。亚太机电明确表示，只要符合岗位需求，条件差别不大的情况下，会优先考虑录用支援疫情一线医务人员子女。

健培科技副总裁洪波说，春节前就在做招聘的相关准备工作，这次招聘很及时，打算招揽开发方面的人才、AI算法工程师和营销人员。“我们更看重员工有较高热情、能和公司共同经历风雨的精神。”

歌礼生物科技相关负责人表示，云聘会是一种新的招聘模式，希望能招到医药研发类人才。

两小时近万人投简历

“杭向未来云聘会”是纯公益性质的网络招聘会，招聘时间为2月26日至3月26日，可实现10万人同时在线面谈，最大限度满足用人单位及应聘人才需求。

昨天中午12点，启动才两个多小时的“云聘会”就吸引了5.8万人的关注，近万名求职者投送了简历。

此次云聘会，杭州“两大引擎”——数字经济和新制造业纷纷拿出重磅岗位招贤纳士。

在数字经济领域，有来自阿里巴巴、蚂蚁金服、阿里云、浙江大学、浙江中控等151家企业。阿里巴巴带来机器人研发工程师、算法工程师—机器学习、区块链研发工程师、芯片软件工程师等17个岗位，基本是目前科技尖端领域。

在新制造业领域，有268家单位提供招聘岗位，包括浙江吉利控股有限公司、杭州士兰微电子股份有限公司、浙江娃哈哈智能机器人有限公司、格力电器（杭州）有限公司、浙江春风动力股份有限公司等。

院士汇聚的西湖大学，这次也来了，而且诚意满满，拿出了84个岗位。大部分岗位是招聘“科研助理”和“副研究员”。如生命科学学院施一公实验室科研助理、工学院于长斌实验室副研究员等等，还有“科技合作部副主任”“工学院办公室主任”“实验室高级主管”等管理岗。

这么专业的岗位，是不是对学历要求比较高？其实不然。“孙一实验室科研助理”岗位，学历要求是“大专及以上学历”，“于长斌实验室副研究员”岗位，学历不限；“施一公实验室科研助理”等很多岗位，学历要求“大学本科”即可。而且不要求有相关工作经验，非常适合应届毕业生。不过对专业能力的要求非常高，基本每个岗位的应聘要求都列出长串必备业务能力，这也正符合西湖大学注重科研能力和科学素养的宗旨。

(责编：冯粒、曹昆)