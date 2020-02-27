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防控疫情，华南理工大学广州学院在行动

2020年02月27日14:42  
 

“疫情就是责任，防控就是命令。”华南理工大学广州学院把防控疫情作为当前首要任务，各部门工作人员第一时间回到岗位，迅速落实防控疫情应急预案，齐心协力开展疫情防控工作。

科学行动,统筹做好防疫工作部署

为了有效应对疫情，1月26日，学校成立新冠病毒肺炎疫情应急处置领导小组，下设4个工作小组，每个小组根据应对疫情防控工作方案，分析疫情形势，全力保障师生的生命安全和健康。

校领导检查落实疫情防控工作情况（任远 摄）

“疫情防控是学校当前的首要工作，按照上级管理部门和属地政府的工作要求，结合学校疫情防控工作的实际，做好下阶段的疫情防控工作。”常务副校长曾志新强调，一要完善疫情防控处置方案，力保师生健康安全万无一失；二要严格数据上报内容，内容详实、真实，不瞒报误报；三要研究制定开学方案，做好教学安排，坚决落实省教育厅“停课不停学、开学不返校”的工作要求，全力完成学校的各项教学工作任务。

筑牢防线，守护校园安全

1月24日，学校发布紧急通知，实行封闭式管理，加强进出人员登记，自戴口罩并接受保安岗体温监测。

1月25日，学校后勤处购买口罩3000个、体温测量仪2台、消毒液6桶。

1月26日，后勤处在校内主干道制作悬挂横幅，加强疫情防控宣传。

1月29日，后勤处及时组织后勤保障人员进行应急工作培训，加强学校各安保岗位巡查，对接各类数据，实行每日“零报告”制度，积极落实对食堂人员、商铺人员、后勤公司人员等监管单位跟踪数据统计。

2月7日，物业科协同保卫科、物业公司保安对校内假期留校49户115人进行统计，全部登记在册并制作出入证明。

此外，物业公司积极落实学校的疫情防控要求，加强对校园物业管理、校区清洁、消毒和消杀力度，做到科学消杀、不留死角，并增设“废弃口罩回收桶”。

保障服务，线上线下守护

自1月20日起，校团委微信平台开设实时疫情查询、辟谣速查等功能菜单，并发布推文36篇。策划设计“武汉加油”九宫格海报，引领华广青年传播网络正能量。

“武汉加油”九宫格海报（学生工作处 提供）

全校学工团队坚持每日联系学生，掌握学生动态，并发布学校相关通知，加强防控疫情安全教育，劝阻学生提前返校。

针对学生关心的问题，学生就业指导中心及时调整校内就业工作做法，暂停学生实习实训活动、线下招聘，开展就业业务线上办理，并继续推动征兵工作宣传，线上掌握报名情况。

为缓解疫情带来的心理压力和焦虑，学校大学生心理健康教育咨询中心组建临时疫情心理咨询服务小组，开展“一对一”定时服务，目前已经进行心理疏导近十人次。

全校学生1月17日前全部离校，学校对学生宿舍区进行封闭管理，对每栋宿舍楼安排宿管员值守，禁止所有无关人员进入学生公寓，并安排工作人员对学生公寓重点区域定时消毒。

为做好延学期间“不停教不停学”工作，华南理工大学广州学院工程研究院研发出“朗迅作业协同交流系统”为在线学习互动提供智能化平台，随时让老师管理监督学生学习状况，引导学生更好地学习，提高学生学习效率，确保线上教学质量。

当前，华南理工大学广州学院及时落实上级各项工作要求，进一步压实防控工作责任，严格校园安全管理，强化线上教学保障。疫情当前，全体华广人用爱、责任为抗“疫”贡献自己的力量。（任远、张杰、梁冰、赵晶）

来源：华南理工大学广州学院

(责编：郝孟佳、熊旭)
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