北林大老教授“云”助力疫情抗击

新冠肺炎疫情发生以来，北京林业大学离退休老同志在做好科学防护的前提下，因时因地、身体力行，积极投身到疫情防控阻击战中，以实际行动践行初心。

聚焦战“疫” 思政教育上“云”端

疫情突如其来，加强大学生思想政治教育，落实立德树人根本任务，却不能因此而中断。而抗疫这场没有硝烟的战争也为高校思想政治教育工作提供了许多鲜活感人的素材。为落实教育部《教育系统关于学习宣传贯彻落实〈新时代爱国主义教育实施纲要〉的工作方案》要求，北林大通过网络开展爱国主义教育活动，离退休老教授们主动请缨担任导师，将爱国主义教育、生命教育、规则教育和感恩教育作为主要内容，将思政教育从线下推上“云”端。

老教授们围绕“疫情防控——国家治理体系和治理能力的大考”““”“从疫情防控看中国特色社会主义制度优势”等主题，向学生们传达时政理论，讲述防疫抗疫故事，分享心得观点，做好疫情防控这一社会热点的思考解读，教导学生们心怀感恩之心，引领当代大学生勇做思考者、前行者和负重者。

老教授们还在线向学生们表达关怀，嘱咐学生们做好自我防护的同时，在“超长寒假”里制定好学习研究计划，加强学习积累和未来规划。

停课不停学 教学“云”督导

按照教育部和北京市的要求部署，各高校陆续启动线上教学工作。在北京林业大学本科教学督导员中，有9位督导员都是离退休教师。“心不离岗”的他们致力于为实现“停课不停教，停课不停学”贡献自己的力量。

课堂从传统的教室上了“云”端，走上“云”端旁听课程，对这些年逾古稀的教学督导员可不是一件容易的事。自学校制定线上工作方案之初，他们就开始了学习、思考和研究。雨课堂、企业微信、腾讯课堂、腾讯会议……高孟宁、王乃康、夏自谦、张文杰、翟明普等几位督导员老先生戴上花镜，拿起手机，开始学习使用各种软件和平台的使用方法。他们说：“作为督导员，如果不学会使用这些新技术，都搞不懂老师们在做什么，岂不闹笑话。虽然我们还不精通，但是慢慢争取能都用起来。”

当线上教学启动后，老同志们就在电脑旁、手机前，旁听《大学物理》《高数学》《中国近现代史》等数门课程，倾听教师们在各种群里的讨论，仔细阅读学校下发的各类教学经验分享文章，针对“究竟什么是更好的教学模式、教学内容、呈现形式”“”“如何保证网络教学的质量和效果”等问题，不断进行思考和研究，及时总结教学经验做法，共享课程旁听心得，梳理汇总意见建议，及时反馈给教学部门和青年教师。万璐、付亦重等年轻教师普遍反映：“教学督导在网课中发挥了很大作用，老教授们与我们课前的交流、课后反馈的听课心得，增强了我们上好网课的信心。”

联动传播 为战“疫”凝心聚力

疫情发生以来，离退休老同志们围绕“坚定信心、科学防护、健康生活、致敬英雄”等主题，通过诗歌、书法、舞蹈等形式传播正能量，做打赢疫情防控狙击战凝心聚力的宣传队。

他们积极响应学校开展的“众志成城 同心战‘疫’”主题活动，纷纷发来自己的原创作品，表达对抗击疫情决心和必胜的信心。风景园林规划与设计教育家、中国工程院院士、北京林业大学退休教授孟兆祯先生为纪念同舟共济壮举，发来了《南风歌》书法作品，这首上古歌谣借舜帝口吻，表达了“以民之忧为己之忧”的思想。孟院士还录制了一段视频，叮嘱学校的教职员工：“现在是非常关键的时刻，已经看到曙光，但是还没有到拐点，这个时候更需要贯彻中央、市委、学校党委的举措安排，做好科学防护。”

无论是自愿到学校社区值守的老干部，宅在家中旁听网课的老教师，还是在朋友圈、微信群讲述思政故事的老专家，攻坚克难时期，北林大离退休老同志们以自己的方式，诠释着什么是众志成城、老有所为。（文/赵聪）

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