25万国家开放大学师生同上“开学第一课”

人民网北京2月27日电 国家开放大学党委书记、校长荆德刚24日通过视频直播方式面向全国学子及教职员工主讲题为“爱国与成长”的 “开学第一课”。

上午10点整，“开学第一课：爱国与成长”在庄严的国歌声中揭开了新学期的序幕，荆德刚起立与师生同唱国歌。

“国家开放大学的基因要素是爱国！”荆德刚以南开大学曾任校长张伯苓的“爱国三问”出发，强调广大学子要以报效祖国和人民为动机，将立德与立身相结合，树立忠于祖国、勇于奉献的高尚情怀。

荆德刚表示，在疫情防控阻击战中，国开大家庭各位成员表现出了戮力同心、英勇无畏、顾全大局的担当，在驰援武汉时体现出了众志成城、同根同源、血浓于水的情谊。面对这场突如其来的疫情，国开人在积极捐赠防疫物资的同时，大量师生也亲自投身到这场疫情防控战役中。在维护师生安康基础上，学校贯彻落实教育部“停课不停学”的要求，充分利用“云教室”，免费开放多个学习平台和多种资源，向学生提供多样化教学服务，确保特殊时期的教学工作有条不紊。

荆德刚说，国家开放大学的价值追求是成长，既是学子的成长，也包括国开的成长。莘莘学子要明确来国开学习的目的，认清成长与成才的本质，努力提升自己，获得思想上的成长，最终成长为弘扬社会价值、有益于国家和社会的栋梁之才。

同时要懂得选择和取舍：择己所爱、择己所长、择己所需、择己所利。要妥善处理好理想与现实的关系、本钱与现钱的关系、想干什么和能干什么的关系，也就是要把理想和目标，环境和能力，眼前和长远，能力和机会，热情和勤奋之间的关系摆正理好。

面对浮躁的社会环境，学习不会一蹴而就，是痛苦且有成本的，但也是有收获和方法的，要耐住寂寞，潜心向学，深入思考。尤其在当前，居家学习，难得静下心来，要做到“三补、两研究、一提升”，即补工作总结，补工作计划，补长远思考；研究自身的价值，研究在工作环境和场景下如何更好地适应，为社会做贡献，做到知己知彼；提升自身的价值、自身的能力，弥补自己的不足。荆德刚说，广大学子要通过不断的学习，提升职业能力、综合素养、人文情怀、创新创业能力、知识能力，最终成长为有理想、有梦想的人，有文化、有修养的人，向上向善、充满正能量的人，有头脑、会思考的人，在平凡中坚守、在坚守中奉献的人，会说话、善沟通的人。

最后，荆德刚给国开师生提出了引人深思的三个问题：人，最大的能力是什么？幸福人生的标准是什么？成长成才靠什么？荆德刚书记用“私心太重、格局太小、抱怨太多”的人生三忌告诫广大师生，人生的道路需要勇敢坚定，需要“走出来”，而不是“等出来”，成功需要苦苦坚持和磨练。

国家开放大学总部、各分部、学院分别组织教师和学生通过多平台网络渠道远程收看和学习了国家开放大学“开学第一课：爱国与成长”，总计25万人观看直播。

课后，各分部、学院反响强烈。各地师生纷纷反映，“开学第一课：爱国与成长”站位高、立意远，主题鲜明、内容丰富，有理有义、入脑入心，深具启迪性和教益性，在特殊时期充满温暖人心的力量，更让人感受到了国开崭新的姿态。面对荆德刚的恳切言辞和殷切希望，体系的教师们感悟良多，深受触动和鼓舞，也充满了强烈的归属感，表态今后要更好地践行教育使命，为国开贡献力量。各地学子也普遍表示，要将个人前程与祖国命运结合起来，学以成才、学以致用、学有所成，在平凡的岗位上奋进实干、向上向善，争做对国家和社会有责任、有担当的栋梁之才。

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