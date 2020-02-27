“云”端招聘 “宅”家求职

国务院常务会指出，当前要更加注重稳就业特别是高校毕业生、农民工等重点群体就业，同时加大稳岗和就业补助，拓宽就地就近就业渠道。近日，多地启动引导返乡人员就地就近就业，突出解决重点企业“招工难”问题。与此同时，许多用人单位也改变了春季招聘方式，取消原定的校园宣讲计划，采取“无接触式”春招，使应届高校毕业生足不出户就能参与求职。

虽然当前我国就业形势总体稳定，但新冠肺炎疫情给高校毕业生、农民工等群体的就业带来了不小挑战，企业用工难和劳动者就业难并存的结构性矛盾更为突出。

对此，2月25日召开的国务院常务会议提出，当前要更加注重稳就业特别是高校毕业生、农民工等重点群体就业，推出鼓励吸纳高校毕业生和农民工就业的措施。各地各部门大力推行“云”端招聘，让求职者“宅”在家里也能找工作。

就业渠道再拓宽

人力资源和社会保障部副部长游钧透露，从2020年1月份数据来看，主要就业指标运行在合理区间。但突发的新冠肺炎疫情对就业影响不小。

“企业开工复工普遍推迟，劳动者返岗务工相应延后，旅游、餐饮等服务业、中小企业生产经营困难加大，市场招聘需求下降，高校毕业生、农民工等重点群体就业势必难度会增加。”游钧说。

对此，国务院常务会议强调，要积极扩大农民工就业。加大稳岗和就业补助。拓宽就地就近就业渠道。新上一批带动就业能力强的项目。重大工程建设、以工代赈项目优先吸纳贫困劳动力。

游钧表示，要推动农民工返岗就业，鼓励低风险地区农民工尽快返岗复工，采取“点对点一站式”直达运输服务，实施24小时重点企业用工调度保障机制。

目前，多地正在积极推进各类企业复工复产。但对中小企业来说，由于有些工人无法及时返岗，随之而来的一大难题就是用工缺口问题。记者从地方人社系统获悉，为促进企业复工复产，多地启动引导返乡人员就地就近就业，突出解决重点企业“招工难”问题。

“前两天，人社部门给了我们20个有本地就业需求的劳动力清单。通过电话对接，已有8人与公司签约，招聘效率高、成功率高！”安徽省安庆市安鑫体育用品有限公司行政总监唐宴介绍说，该公司现有员工1400多人，今年计划增加250个岗位。

安鑫体育之所以能实现快捷招聘，得益于安庆市正在推进的建立供求精准对接机制举措。安庆市人社局有关负责人说，安庆市组建服务企业专员队伍，摸清企业需求清单，包括企业的需求工种、需求人数、工资待遇等。据统计，截至2月26日，安庆市摸排了1981家重点企业，其中缺工企业1233家，目前缺工23889人。

足不出户找工作

高校毕业生是“稳就业”的重点群体。2020届高校毕业生规模预计将达到874万人，同比新增40万人，创历史新高。

国务院常务会议指出，要扩大今年硕士研究生招生和专升本规模，增加基层医疗、社会服务等岗位招募规模，加大对小微企业吸纳高校毕业生就业的支持。对离校未就业高校毕业生提供2年户口和档案托管，按应届毕业生身份办理就业手续。

“要注重高校毕业生就业工作，统筹做好毕业、招聘、考录等相关工作，引导用人单位推迟面试、体检、签约、录取时间，帮助毕业生尽早就业。”游钧说。

目前，高校毕业生正处于求职关键时间节点。对外经贸大学公共管理学院教授李长安表示，对今年的应届大学毕业生，当前应尽量减少校招次数和规模，多利用网络招聘模式、在线面试，解决企业用人和应届毕业大学生等求职群体的就业需求。

“建议推迟应届高校毕业生签署就业协议书的开始时间和结束时间，同时延长就业报到、求职创业补贴办理时间，推迟启动乡村教师特岗计划、乡村振兴协理员招聘工作等。”李长安说。

“亲爱的各位同学，欢迎参加清华大学2020年春季学期首场在线招聘活动暨华为公司清华专场空中宣讲会。”2月24日下午，随着清华大学学生职业发展指导中心主任张超在屏幕前的一句开场白，清华大学2020年“在线春招”大幕正式拉开。近600名在全国各地的清华学生通过“雨课堂”在线参加了本次招聘活动，与宣讲嘉宾积极互动，投递简历。

稳就业基础坚实

记者注意到，近期，全国各高校陆续宣布暂停线下招聘、启动线上就业指导和服务模式，主动对接用人单位和毕业生通过灵活方式招聘和求职。清华大学就业信息网从1月份至今累计发布招聘信息500余条，数量约为去年同期2倍。“清华就业”微信公众号每天面向毕业生推送就业信息，日均点击量约10000人次。

与此同时，许多用人单位也改变春季招聘方式，取消原定的校园宣讲计划，采取“无接触式”春招，使应届高校毕业生足不出户就能参与求职。记者从苏宁获悉，从2月上旬起，苏宁在各高校校招官网、苏宁招聘公众号、第三方合作伙伴等线上渠道在线宣讲和答疑，应届高校毕业生在公众号端就能快速投递微简历。

“要坚持把扩大就业摆在经济社会发展的优先位置，各方面的政策要围绕促进就业来综合发力。”游钧表示，我国经济规模大，市场空间广，有巨大韧性和潜力，特别是近年来经济对就业的拉动作用日益增强，为稳就业提供了坚实支撑，有底气、有信心保持今年就业形势总体稳定。

(责编：孙竞、熊旭)