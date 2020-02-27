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浙江多地再推新政“抢”人才

2020年02月27日10:03  来源：中国青年报
 

26日上午，“杭向未来”高层次人才云聘会正式启动。云聘会面向杭州全市用人单位和应聘人才免费开放，通过空中宣讲、空中面试、线上洽谈、线上签约等全链式，实现空中双选，可10万人同时在线面谈。

据了解，此次由浙江省委人才办、杭州市委人才办主办的高层次人才云聘会，是杭州历年来规模最大、层次最高、覆盖面最广的网络人才招聘盛会。阿里巴巴、网易等1300余家在杭上市公司和知名企业，中国美院、西湖大学等在杭高校、科研院所，共推出了2.8万余个高层次人才岗位。多个工程师、专员岗位的应届博士，年薪超过百万元，薪水最高的总体设计师一职，年薪超过300万元。

前一天，杭州还推出了招才引智八大举措，在对全球本科学历以上应届大学生发放一次性生活补助的基础上，再给予每年1万元租房补贴，最多可享受6年，还提高了对高层次人才的购房补贴，其中给予A类顶尖人才“一人一议”最高800万元。同时，推出“人才e卡（码）通”，统筹整合有关人才的服务项目。

不仅是杭州，在包大巴包高铁包飞机“抢”人之后，浙江各地再推新政“抢”人才。2月25日，湖州的1243家企事业单位推出了3.1万余个工作岗位，并对引进的人才提供购房、租房、安家等补助。绍兴也于同日发布“关于加强疫情防控期间人才招引工作的八条意见”，推出2200余个高薪优岗、1.7万余个大中专毕业生招聘需求，并鼓励湖北高校毕业生到绍兴创业就业。（董碧水）

(责编：孙竞、熊旭)
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