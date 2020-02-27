原标题：长沙中小学开学日期再次延迟

本报长沙讯 根据湖南省教育厅要求，长沙市教育局下发通知，各中小学校开学时间需在3月2日后再次延迟，具体开学时间，将视疫情防控情况，经科学评估后确定。

为切实做好再次延迟开学期间全市教育教学工作，长沙市教育局还就“停课不停学”教学进度做了以下安排。3月2日—3月8日，高三、初三年级各高考、中考科目以及高二学考科目、初二生物地理两科可以根据全省普适的教学进度开展知识梳理和专题复习。3月9日起直至疫情结束正式复学前，全市各中小学校按照教学计划开展新学期教育教学，但应根据居家学习的特殊情况，适当控制教学进度。幼儿园不开展线上教育，可通过信息推送等方式开展保教指导。

全市继续通过电视端和移动端提供从小学一年级至高三年级全学科的视频教学服务，分年级统一编制课程安排表，具体时间及课程安排详见“停课不停学”界面课程安排表，也将在“长沙教育”微信公众号上发布。各学段每课时教学时长，原则上小学控制在30分钟、中学控制在40分钟。小学课程12：00前结束，中学课程15：30前结束。课间应按照要求安排眼保健操和适合居家锻炼的课间操，中午要安排午休时间，保障学生睡眠和休息。

根据不同学段和教学内容的实际需要，适当布置一些适合学生居家完成的作业，不得布置由家长完成或需要家长代为批改的作业。各区县（市）教育局、各中小学校要做好参与疫情防控工作一线特别是医务人员子女教育关爱工作，安排专人“一对一”指导学生居家学习，解决疫情防控一线工作人员后顾之忧。

记者沈颢通讯员黄军山

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