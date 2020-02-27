浙江大学积极参与抗疫

本报杭州2月26日电 （记者江南）近日，浙江大学公共卫生学院科研团队通过大数据聚类分析，研判疫情传播特点，对各地采取的疫情防控措施开展科学评估。通过构建精准的预判模型，为有关部门对复工时间、方式等关键问题的研判提供科学依据。

不仅如此，在疫情期间，浙江大学投身医疗救治主战场和疫情防控各条战线：在湖北，有525名来自浙江大学附属各医院的医务工作者赶去支援；在浙江，发挥高校附属医院的临床优势，浙江大学承担省级定点诊治医院的任务，同时集结多学科研究团队，发起应急科研攻关，为政府的精准研判提供科研支撑。

2月1日，在浙大一院副院长陈作兵的带领下，第一批浙江省赴武汉重症肺炎救治国家队的12名成员抵达抗疫一线。国家卫健委高级别专家组成员、浙江大学医学院教授李兰娟院士带领团队主动请缨逆行奔赴武汉。在出发前，她带领的传染病诊治国家重点实验室团队已成功分离出新型冠状病毒毒株，为后续药物寻找和研发、疫苗制备走出重要一步。

治疗新冠肺炎的“浙版方案”几经迭代，目前已在浙江、贵州、江西等地医院取得较好治疗效果。对感染引发的后遗症，临床急需有效药物，面对这一难题，浙江大学药学院的药理毒理研究所联合该校计算机学院及有关医院开展研究。目前，研究团队从5000多个上市药物库中获得了20多个有潜在治疗价值的药物分子，正加紧开展相关试验。

《 人民日报 》（ 2020年02月27日 12 版）

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