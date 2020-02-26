山东科大：百名退伍大学生士兵志愿战“疫”

■防“疫”动态

本报讯（记者 孙军 通讯员 韩洪烁 李雷）“您好，请问您是什么时候、从哪里返回微山的？”日前，在山东省微山县夏镇街道夏阳花苑社区排查现场，山东科技大学自动化学院学生、退伍军人刘志岩以防疫协管员的身份，对流动人员进行逐一的体温测量和登记。“这是一场战斗！作为一名退伍老兵，我有义务守护社区这个‘小家’。”刘志岩说。

疫情发生以来，在各地战“疫”一线，山东科大退伍大学生士兵积极投身家乡疫情防控，配合当地工作人员完成排查外来人员车辆情况、检测体温、开展宣传、汇总信息等各项疫情防控工作，筑牢一道道抗击新冠肺炎疫情的基层防线。

山东科大材料学院2016级学生、退伍军人马凤强，运用微信、QQ、电话等平台，逐户、逐点、逐人排查近期到过重点区域的人员，坚持“不漏一人、不漏一户”，出色完成排查任务；山东科大会计学专业学生、退伍军人耿璠运用在军队服役期间习得的业务技能，对村内居民情况进行网格化排查……

据了解，疫情发生以来，山东科大有百名退伍大学生士兵主动参加基层疫情防控工作，面对这场特殊的战役，他们坚守岗位、敢于担当、积极奉献，为疫情防控提供力所能及的帮助和支持，以出色的工作成绩向党和人民交上一份合格的答卷。

(责编：何淼、岳弘彬)