“从你们的身上，我读懂了责任至上、义无反顾”

人民网北京2月26日电 “白衣天使们，谢谢你们阻止了病魔的侵犯，是你们挽救了病人的生命，是你们护卫了我们的安全。你们是伟大的！”连日来，突如其来的新冠肺炎疫情也牵动了无数孩子们的心，他们虽然暂时不能亲临前线，但心却始终和“疫”线紧密相连。日前，中国传媒大学附属小学五年级学生王倩兮为奋战在一线的医务工作者写了一份信，由衷表达了自己的牵挂与崇敬之情。

信件原文如下：

敬爱的白衣天使们：

我在家里向你们问好！一切平安！

今年，一场突如其来的新冠肺炎疫情，紧紧地牵动了全国人民的心。因为这场疫情的出现，原本喜气洋洋的春节被病毒笼罩，我们这些孩子也始终宅在家里，不能外出。

但是你们——可敬的“白衣天使”，却挺身而出，从祖国各地义无反顾奔赴疫情一线，竭尽全力挽救着病人的生命。从新闻报道中，我了解到病毒有很多种传播方式，比如呼吸道飞沫传播、接触传播等。虽然身处最危险的第一线，但是你们绝不向病魔低头，纷纷写下了“请战书”，前往风暴中心——湖北武汉，日日夜夜奋战在一线。你们是伟大的！

记得除夕当晚，我们在家里吃着年夜饭，看着晚会，但就在那天夜里，有无数医护工作者在机场与家人含泪告别，登上了去往武汉的飞机，你们舍小家为大家的壮举，让我感动得流泪。你们是伟大的！

疫情开始到现在，已经有许多穿着防护服的医护人员奋战在湖北疫情一线。你们中间有许多人与恋人推迟婚期，有许多人瞒着家人“请战”赴前线，有许多人剪去了心爱的长发，甚至有人因抗击疫情而英勇牺牲……白衣天使们，为了中华儿女的安全与健康始终无私奉献着。你们是伟大的！

我们很欣喜地看到，现在确诊与死亡病例逐渐减少，而治愈病例越来越多。白衣天使们，是你们阻止了病魔的侵犯，是你们挽救了病人的生命，是你们护卫了我们的安全。你们是伟大的！

从你们的身上，我读懂了医者仁心、大爱无疆，读懂了责任至上、义无反顾。我虽然还是一名小学生，也要更加努力学好知识，练好本领，将来能像你们一样为国家贡献力量。

加油，白衣天使们！加油，武汉！加油，中国！最后，请允许我再一次向你们致敬，希望你们早日唱着胜利的凯歌归来！

中国传媒大学附属小学五年级一班 王倩兮

2020年2月24日

(责编：李依环、熊旭)