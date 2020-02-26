原标题：杭州重磅推出“战疫引才、杭向未来”八大举措全球引才

“杭州在这次疫情面前表现出了勇气和大爱，政府应对及时高效、防控有力，医护工作者严谨务实、一往无前，为杭州骄傲，为杭州点赞！”奋战在抗疫前线的李兰娟院士如是说。

“我是新杭州人，杭州是一座充满魅力的城市，也是积极向上、创新活力的沃土，我相信西湖大学因为有了杭州会更加优秀，我也相信杭州因为有了西湖大学会更加精彩！”西湖大学校长施一公院士深情地说。

“来到杭州，你们一定不会失望。因为这里有阿里巴巴的脚印，有历史的、人文的脚印，他们既是你的先行者，也是你奋斗的榜样。”茅盾文学奖获得者麦家寄语。

一座好的城市不会辜负热爱它的人们，伴随着春风复苏的是杭州生机勃勃的活力。

近日，杭州市重磅推出“战疫引才、杭向未来”八大举措，启动高层次人才云聘会。这既是在当前统筹推进疫情防控和经济社会发展特殊时期采取的特别之举，更是杭州巩固发展最优人才生态的又一亮点。

记者 殷军领

应届生每年多补助1万元 最多6年

“八大举措”最吸引人的，是对应届大学生的补助。根据专门出台的服务保障“抓防控促发展”落实“人才生态37条”的补充意见，杭州将在发放本科1万元、硕士3万元、博士5万元一次性生活补助的基础上，再给予每年1万元租房补贴，最多可享受6年。

同时加快人才专项租赁住房建设，到明年底前新建5万套。提高高层次人才购房补贴，给予A类顶尖人才“一人一议”最高800万元购房补贴；B、C、D类人才分别给予200万元、150万元、100万元购房补贴等等。

云上招聘提供2万个就业岗位

阿里、网易、海康威视、吉利名列其中

为了呼应广大用人单位疫情后的用人需求，杭州将举办“杭向未来云聘会”，1000余家重点人才单位设岗招聘，涵盖数字经济、生物制药、智能制造、金融服务、人力资源、医疗卫生、教育等重点行业。提供招聘岗位不少于2万个，均面向大学以上学历或各类专业技术人才、高技能人才等。

据悉，阿里巴巴、网易、海康威视、吉利等知名企业，浙江大学、中国美院、西湖大学、之江实验室、国科大杭高院等高校院所纷纷亮出招贤令。其中，浙江大学面向全球招聘求是特聘学者和“百人计划”研究员等210名、博士后500名，之江实验室推出研究人员岗位近900名，阿里巴巴、网易、海康威视、吉利等名企每家都拿出了数百个岗位。

本次云聘会将在全国知名人力资源平台开展包括空中双选、空中宣讲、空中面试等内容，实现线上发布、线上咨询、线上洽谈、线上签约，最大限度满足用人单位及应聘者需求。用人单位和应聘人才通过扫描特制“人才码”或通过招聘宣传主页面即可参会。

“战疫引才、杭向未来”八大举措

1.研究制定发放应届大学生租房补贴、高层次人才优先购房、提高高层次人才购房补贴标准、加大人才专项租赁房建设、实施高层次人才专项奖励、加强抗疫人才招引服务等高含金量的人才政策。

2.举办高层次人才云聘会。在全国知名人才招聘平台上开展“杭向未来”高层次人才云聘会。组织阿里、网易、海康、浙大、西湖大学、之江实验室、国科大杭高院等1000余家单位网上设展招聘，推出岗位不少于2万个，其中面向高管、高级职称和高学历等高层次人才岗位不少于5000个。

3.发布全球引才宣传片。面向全球发布，向世界展示杭州人才生态环境和创新创业氛围，吸引海内外人才来杭发展。

4.开展领军型创新创业团队云评审。优化完善评审办法，组织开展在线评审，提升评审的智慧化、科学化、专业化水平。

5.启动云上“创客天下·2020杭州市海外高层次人才创新创业大赛”。吸引全球高层次人才及团队携高新技术项目来杭创新创业。

6.推出杭州“人才e卡（码）通”。开发金融支持、子女教育、医疗健康、文体休闲、交通出行、云上交流（课堂）、咨询服务等功能，推出 “人才e卡（码）通”，为人才提供集成式、智慧化、全流程的优质服务。

7.推进人才成果转化合作。举办“战疫情、促发展——杭州人才成果云享会”，集中展示防疫抗疫、基础研究、成果转化、创业创新等方面的最新成果。

8.加快人才平台落地建设。系统梳理近期我市各地各单位重点引育、在谈的大人才、大平台、大项目。通过举办“重点人才项目云促会”等方式，指导督促推进落实。

(责编：冯粒、曹昆)