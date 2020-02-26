大学生毕业线上逆势春招 超6000岗位面试不需到现场

原标题：逆势春招 为大学生提供超6000个岗位

新京报讯 2月24日晚间，字节跳动官方公告宣布，今年春季招聘为大学生开放超过6000个全职及实习生就业岗位。这一招聘数字，超过字节跳动以往每年春季招聘的规模。

此次春季招聘开放的6000多个岗位，包括今日头条、抖音、西瓜视频、懂车帝、皮皮虾、飞书、Faceu激萌、轻颜相机、游戏、教育等产品和业务，覆盖研发、产品、运营、设计、市场、销售、职能支持、教学教研等各领域，工作地遍布北京、上海、深圳、武汉、杭州、成都、南京、广州、西安、长春等多个城市。

据了解，字节跳动2020春招将持续近3个月。2月24日至4月30日为投递和内推时间，3月中旬开展线上宣讲会，3月上旬至5月中旬为笔试时间，3月上旬开始面试，并陆续发放offer。

2月以来，字节跳动国内员工一直通过飞书实现远程在家办公。此次春招，也将招聘流程全部放至线上，全程“无接触”。求职者只需通过线上投递简历、线上宣讲会、线上笔面试、远程入职等环节，即可成为字节跳动公司的一员，不需要到办公场所笔面试、报到。

公开资料显示，字节跳动成立于2012年3月，其产品和服务已覆盖全球150个国家和地区、75个语种。截至2019年底，字节跳动拥有240个全球办公室，设立15个研发中心。

新京报记者 白金蕾 编辑 徐超 校对 陈荻雁

(责编：冯粒、曹昆)