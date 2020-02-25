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高校应对“大考”：法纪顶在前 党建做保障

张树辉

2020年02月25日13:49  来源：光明日报
 

当前，战“疫”已在决战关头。习近平总书记指出，这次疫情是对我国治理体系和能力的一次大考。高校是这场特殊战争中的重要战场、关键阵地，防止疫情向学校扩散、守护师生安康，是高校当前最重要的工作。伴随节后大规模返城返岗的到来和原定开学时间的临近，高校面临的压力将持续加大，人员密集、流动性大、学生行为特征、青年情绪特点、复试考博、毕业就业等诸多现实叠加，严峻地考验着教育主管部门和高校管理者的应对能力，为此，高校党委必须坚定清醒，勇于战斗，敢于担当，善于指挥，时刻把法律和纪律挺在前头，切实把党建和思政落在实处。

作为承担教育职能的社会组织，在重大疫情面前，高校更有责任做知法守法的表率。高校在重大公共卫生事件暴发期间，要迅速转入以确保师生生命健康安全为第一要务。首先，高校必须按照《国家传染病防治法》和《国家突发事件应对法》以及相关法规和条例启动学校的防控应急机制，做好相应的传染病防治条件保障工作；其次，高校要坚决杜绝学校及工作人员因工作不力造成新冠肺炎疫情传播，因缓报、瞒报、漏报等严重不负责任行为而失职，因面对疫情处理不积极、滥用职权或者玩忽职守而违法等行为的发生；再次，高校必须全力教导广大师生员工知法懂法守法敬法，绝不因编造、故意传播虚假疫情信息，不因感染新冠肺炎拒绝接受检疫、强制隔离或者治疗等行为触犯《治安管理处罚法》甚至《刑法》。

作为有着严密的制度机制的育人体系，在重大疫情面前，高校更应经受住明纪严纪的考验。国有国法，校有校规。近年来，国家和教育主管部门出台一系列教育法规和指导意见，高校进入依法办学、制度强校的快车道。诚然，重大突发疫情对高校制度建设、校规制定等提出重大挑战。如何重申严明相关已有制度，如何加紧制定临时防控制度，如何严格执行有关纪律，如何科学预判和有效处理执纪中的风险，如何妥善应对严格执纪带来的舆论压力，等等，都是摆在高校管理者面前不小的难题。

教育部部长陈宝生强调，战时状态要有非常举措，要把问题想得更严重一些，应对措施更坚决一些。严明的纪律是战斗力的保证，管用的规矩是打胜仗的基础，疫情防控没有讨价还价的余地。首先，要明确强调纪律是学校实现立德树人根本任务的重要路径，要通过把纪律挺在前面教育师生，锤炼队伍。政治纪律是团结统一的保障，组织纪律是执行落实的基础，群众纪律是凝聚人心的关键，围绕疫情防控所制定的开学、返校、隔离、个人防护乃至吃饭排队、一米线这些校规校纪，更是需要人人敬畏、人人遵守的底线。其次，对于不服从统一指挥调度、本位主义严重的，对不敢担当、作风漂浮、推诿扯皮的，除追究直接责任人的责任外，情节严重的还要对党政分管领导进行问责；对于扰乱工作秩序、违反校规校纪、破坏防控大局的师生要严肃批评教育；对产生恶劣影响、造成严重后果的，要依法依规予以严肃处理。再次，要强化纪检督查部门督导督办，加强对参与防控的机构和人员的纪律约束，要做到令行禁止，步调一致。最后，就是在严纪执纪过程中，对那些有实际困难和特殊情况的师生进行纪律处置时，要注意把握时机、方式、程度，要全程做好思想工作，既要不留死角，不徇私情，又要倾听师生心声，切实帮助他们解决和克服复杂多样的实际困难。

此外，还有一个很重要的方面，就是要加强正面引导和宣传，充分利用好新媒体，弘扬战“疫”正能量，引导师生合理表达诉求，理性发表言论，不编造散播不实、不当、不负责任的言论，做助力打赢防疫总体战的正能量。

高校要明确使命和责任，在疫情防控中切实加强党的领导，推进党的建设。高校党委必须提高政治站位，强化政治担当，充分认识当前局势的严峻性和复杂性，提高防范高校重大风险的意识，把办好党放心、人民满意的高等教育的责任和使命扛在肩上。各级基层党组织要发挥好战斗堡垒作用，讲责任、比担当，把疫情防控工作当作对“不忘初心，牢记使命”主题教育成效的一次重要检验，密切联系广大师生，做师生的主心骨，在防控工作的实践中展现号召力、增强凝聚力、磨炼战斗力。高校各级领导干部和广大党员要守土有责、守土担责、守土尽责，把投身校园防控疫情第一线作为守初心、担使命的试金石和磨刀石，充分发挥先锋模范作用，以饱满的激情和严实的作风投入到防控疫情和教育教学工作中去，有力践行教育工作者的责任担当和共产党人的初心使命，把中央的声音传递给同事同学，将中央的要求落实到方方面面，在防控中抓党建，在战疫中强党建。

高校要把思想政治工作贯穿战疫始终，在防控中不断完善思政工作体系。防控大局之下，思政工作更不能迟到、不到、绕道。首先，要强化在战疫中健全、演练和检验高校思政工作体系的意识，团结带领全校师生一齐打赢这场人民战争，充分发挥思想政治工作潜移默化的作用，通过细致入心的思政工作把严明的纪律内化为师生的自觉行动，教育引导师生守法制、守纪律、守规则、守底线。其次，要教导师生认同党和国家开展疫情防控工作的重大部署和科学决策，增强大局观和全局观，讲政治，讲大局，讲责任，讲奉献，正确处理个人利益与国家利益、全局利益的关系，理性科学对待疫情和防护工作，要疏导师生恐惧、悲观、急躁、抱怨、消极等负面情绪，对于防控过程中遇到的复杂艰巨的局面，通过深入细致的思想政治工作教育引导师生认同学校的理念和做法，真心拥护和支持学校做好防控工作。再次，也是最重要的，要心中时刻装着师生，要高度重视和充分关心师生特殊群体，包括因疫情受困受扰的，贫困、遭遇变故和存在较严重心理障碍的，学业困难或生涯发展受严重影响的，离退休老同志、应届毕业生、患病师生以及有困难的务工人员。要有针对性地制定专门措施，安排专门人员做好联系和服务工作。学校要启动、新建和完善危机应急机制、学业保障机制、救济帮扶机制、心理辅导和干预机制等一系列有机联动、务实高效的措施和机制，要相信师生，信赖师生，依靠师生，共克时艰，争取胜利，在服务师生过程中，发挥思想政治工作的强大效能，切实改进学校整体工作。

（作者系中国社会科学院大学副校长、社科大教育部思政创新发展中心副主任）   

(责编：李依环、熊旭)
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