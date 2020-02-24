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树牢四种思维 践行初心使命

刘有升

2020年02月24日15:21  来源：福建日报
 
原标题：树牢四种思维 践行初心使命

近期，笔者深入学习领会了反映习近平同志成长历程的两部采访实录《习近平在厦门》《习近平在宁德》。1985年6月至1990年4月，习近平同志先后在厦门、宁德任职，成为厦门经济特区初创时期的重要领导者、拓荒者，下决心带领闽东百姓摆脱贫困，创造了弥足珍贵的思想财富、精神财富和实践成果，是广大党员干部尤其是领导干部牢记初心、践行使命的楷模。他曾深有感触地说：“厦门是我的第二故乡”“厦门给了我人生许多历练”，“宁德是我魂牵梦绕的地方”“下党是我一辈子都忘不了的地方”。习近平同志在两地任职期间的思想及实践，内蕴着丰富的马克思主义思想方法和工作方法，彰显出战略思维、辩证思维、求实思维、民本思维等科学思维，是践行初心使命、开创新时代新福建建设新篇章的重要法宝。

体现了战略思维。战略思维突出高瞻远瞩、统揽全局，从总体和长远把握事物发展脉络及方向。习近平同志在两地的工作历程闪烁着战略智慧光芒。例如，提出“我们应当非常重视和珍惜，好好保护”厦门的发展，“这要作为战略任务来抓好”。主持制定《1985—2000年厦门经济社会发展战略》，这是中国最早的地方政府十五年经济社会发展战略规划，也是在全国最先提到生态问题、离岸金融，以及作为贯彻“一国两制”实施对台政策试验区等。2002年部署“提升本岛，跨岛发展”战略，将厦门发展进一步上升到国家的窗口作用、龙头地位。又如，在宁德聚焦“扶贫先扶志”，树立“弱鸟先飞”意识、培育“滴水穿石”精神，引领闽东人实现“三大梦想”。“中国扶贫第一村”赤溪以锲而不舍的干劲，30多年间历经“输血”“换血”“造血”的嬗变，堪称由思想脱贫到经济脱贫的精彩缩影，“滴水穿石”的效果日益显著。抓林业建设，不仅仅考虑绿化荒山，更将其作为闽东人民摆脱贫困的一个重要出路；不但从经济效益角度看待林业建设，而且从根本上以稳定的政策体制激发群众植树造林的积极性。主张“森林是水库、钱库、粮库”，成为“两生”思路（生态红线、生态省）及“两山”理念的理论源头。

体现了辩证思维。辩证唯物主义是中国共产党人的世界观和方法论。辩证思维力求驾驭唯物辩证法，既讲两点论，又讲重点论，在联系发展中透彻把握事物，于对立统一中动态剖析事物。习近平同志在两地任职的经历折射出辩证思维。在发展观上，倡导特区经济发展、社会稳定、生态平衡相结合，要把老祖宗留下来的东西保护好，为子孙后代保护和创造美好环境；既要多种茶种果，也要森林绿化，“做到山下开发，山上‘戴帽’”；“不要光为特区自己想，要注意内联外引，要想想其他的地区”。提倡宁德“经济大合唱”，把党的建设、党委领导作为推动经济发展总指挥；认为“闽东走什么样的发展道路关键在农业、工业这两个轮子怎么转，发展农业要注重生态效益、经济效益和社会效益的统一”。在政绩观上，表示“我来厦门工作，用孙中山先生‘不要立志做大官，而要立志做大事’来勉励自己”，“要发财就不要来当干部，要当干部就不要想发财”；对标焦裕禄，呼唤更多“焦裕禄式的干部来做事”；要求“几任干部一本账、一任接着一任干、任任干给群众看”。

体现了求实思维。实事求是是中国共产党一以贯之的思想路线。求实思维表现为一切从实际出发，理论联系实际，在实践中检验及发展真理。习近平同志在两地任职的历程显示出求实思维。饱览历史，刚到厦门即借阅《厦门地方史讲稿》《厦门志》，熟稔民俗民情；到宁德每地皆调阅当地县志，深入认识县情。广结善缘，基本上走访过全部老干部，虚心学习经验、广泛听取意见；普通大学生乃至地委大会上“放炮”的乡党委书记等均成了“座上宾”。做实调研，几乎跑遍厦门，仅最穷最偏海拔最高的军营村就去过两次；兼任集美大学校董会主席期间，不挂虚名，3年共7次莅校调研。建议厦门股票发行“进行充分的调研，论证清楚之后再做”，经过3年缜密考证才发行首只股票；希望大学生撰写毕业论文“实事求是，才能提出切实可行的分步办法”；到“英雄三岛”调研，当晚就召集联合办公会，一一列出问题、突出分工协同、厘清完成时限、而后专门过问。在宁德则以基层调研起步，一个来月跑遍下辖9个县市、13个乡镇、18个村、12家工厂电站和学校，观路面、望屋面、看桌面，听真话、察实情、出真知，指出“事关地区发展战略全局的决策，要充分考虑到国情省情区情，不要把近期内难以实现的发展目标超前化”，“当前重要的是抓好中短期的工作”。

体现了民本思维。民本思维凸显以人民为中心的发展思想。习近平同志在两地的任职实践便是生动例证。为民办实事，如关心支持厦门航空的创建和发展，使其成为中国民航唯一连续保持33年盈利的航空公司；推进筼筜湖整治；扎实开展宁德造福工程，及时解决“连家船”“茅草房”等问题。与百姓“零距离”，拉家常、问寒暖、深交流，到同安端起村支书递来的黑茶杯就喝，到福安、屏南时与群众同吃“糯米米时（‘米时’拼字）”、艾叶冲茶蛋。工作上高要求、生活上“最低标准”，任职宁德后不换车、司机、办公室，住在职工宿舍、吃在职工食堂。狠刹干部违建私房歪风，提出“反腐败必然要涉及到具体的人，如果我们在一个人身上丧失原则，我们就会在几百万人心上失去信任”；制定“宁德廉政17条”，实行“两公开一监督”、廉政责任制，从根本上铲除大吃大喝、公车私用、贪污受贿索贿等腐败现象，使党风政风焕然一新。“四下基层”“把别人找我们，变成我们上门去”，甚至连地委班子都“不在办公室交接，到基层去”，其精神内核在于转变干部作风、密切联系人民群众的为民情怀。

上述四种思维，为践行初心使命、加快推进新时代新福建建设提供了有益启迪。我省应坚持高质量发展落实赶超，持续焕发机制改革活力、赓续驱动产业动能支撑、承续培植绿色发展生机，加快建设机制活、产业优、百姓富、生态美的新福建。铆定目标不放松，抓住重点、纾解难点、关注焦点、展示亮点，绘制路线图、锁定时间表，挂图作战、无缝监督，层层传导压力、压实责任，深化“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的历史担当。扣紧优势不懈怠，充分集结红色圣地、绿色宝地、两岸福地等地缘特色，集聚经济特区、自贸试验区、综合实验区、海丝核心区等政策优势，为实现生态环境高颜值及经济发展高素质的有机统一增添引擎。传承经验不松劲，深度实施红色基因传承工程，建立牢记初心使命的长效机制，大力推行“三四八”“四下基层”“四个万家”机制，让“马上就办、真抓实干”精神落地有效，创新发展“宁德模式”“三明经验”“晋江经验”“长汀经验”，为把新福建宏伟蓝图变成美好现实增添动力。植根人民不动摇，激发人民的首创精神，寻求最大公约数、画好最大同心圆，全力完善供给体系，着力解决好民生大事难事急事烦心事，在增强人民群众获得感幸福感安全感上下更大功夫。

（作者为福州大学马克思主义学院教授）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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