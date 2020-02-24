清华老师“录直播”确保教学“一个不少，一个不掉队”

2月22日，在清华大学公共管理学院503室，王有强教授正在进行雨课堂线上教学。这是一堂近70人的大课，虽然之前王教授在线下上过很多次，但是线上授课还是第一次。

据悉，清华大学师生按原定教学计划、依教学日历，以在线教学的形式已于17日正式开课。

“同学们，能听见，能看见吗？”王有强教授在上课前进行最后一次设备调试。为了保证在线教学的质量和效果，王教授和助教采用了雨课堂与会议软件相结合的方式进行授课，在正式上课前还会进行小规模试课。

在笔记本边，摆放着一张线上教学操作流程表。这是王有强教授在试课的过程中，总结出来的“十三个步骤”，便于协调操作步骤，有利于规范教学流程、提高课堂效率。

王有强教授介绍自己这堂课的特点之一是“课堂参与，相互启发”。然而线上授课，不能同时看到每一位学生，难以及时有效反馈。为了提高互动交流的效率，王有强教授将全班学生按五人一组分为若干个小组，组内共同学习，线上轮流发言。

王有强教授的第一堂线上授课上得有声有色，师生互动交流热烈，课堂流畅，达到了很好的教学效果。

据了解，2020年春季学期，像王教授这样的进行线上授课的老师，清华大学共有2000余人，涉及3923门次课程。

虽然大部分课程都进行了线上授课，可是清华大学的教室楼并不似想象中的安静，2月21日上午，在第四教室楼的一间教室中，计算机科学与技术系的赵颖老师正在利用录播系统录制一堂专业基础理论课。

赵颖老师所在的课程团队一共有五人，为在线教学的准备已花费了两三周的时间，“我们实际上已经进行了三次试课了，”赵老师说，“在试课过程中，反复推敲，最终采用了这种录制与直播相结合的方式。”

当天，像赵颖老师一样，在空无一人的教室中录制课程的老师就有好几位。据赵老师介绍，之所以采用录播与直播相结合的形式是因为录播的形式有利于呈现连贯的授课思路，从而更好地讲授课程中涉及数学推导与证明的相关内容。为了更加真实地还原上课环境，录制的地点选择了教室。

虽然面前没有一位学生，但是录制中赵老师还是认真抄写板书，为之后直播授课时的互动答题，做好铺垫。

2月21日，信息管理与信息系统专业的李逸凡同学正在寝室在线上课。李逸凡表示，线上授课让他可以更加清晰地看到、听到老师所讲内容，电子化的教案板书也更利于他记录与复习。

新冠肺炎疫情令人揪心，清华大学校园也少了往日的热闹。但这也正是清华大学把疫情防控工作作为首要任务，把师生安全健康放在第一位的体现。

疫情防控是一次大考，高质量地推动在线教学也是一次大考。

清华大学强调，在线教学中要发挥好院系和班集体的作用，保证在线教学过程中“一个不少，一个不掉队”。（人民网记者 翁奇羽 实习生 唐文清）