原标题：武汉战“疫”里的青春“逆”行

在“武汉市内医护人员出行群”志愿者团队里，有一名19岁的小队员，她叫刘灵灵，是武汉设计学院护理专业1901班的大一学生。1月23日，武汉因疫情停止全市公共交通，当大部分人都沉浸在恐慌、焦虑和不安的情绪里时，她却毅然选择加入“医护专车”志愿者车队，义务接送医护工作者上下班，成为这个寒冬里暖心的青春“逆行者”。

“当时看到网络上说很多医护人员出行困难，有的上下班靠骑自行车，甚至还有的天还没亮步行一两个小时去上班”，刘灵灵看在眼里，急在心里，她由衷地想尽自己的一份力量，打赢这场抗疫战。“我开始跟家里人沟通，我爸爸举双手同意，在环卫所上班的哥哥二话没说就把自己的车借给了我，自己走路去上班。”

接下来，刘灵灵开始在各种网络平台上搜寻相关志愿者群的信息，终于在1月29日通过微博顺利加入了一个爱心车队微信群。“群里有志愿者，也有需要接送的医护人员，大家可以在群里直接对接沟通，告知上下班时间、地点什么的，我就这样参与到了志愿接送中。”

“刚开始群里只有100多人，后来志愿加入的车主越来越多，很快增长到了四五百人，这些志愿者车主来自各行各业，年龄大多从二十来岁到四五十岁，我可能是里面最小的。”刘灵灵谦虚地说道，“大家都十分热心，从审核资质、开证明到提供防护装备，群里的志愿者们给我提供了许多帮助，这样我才得以‘顺利上岗’。”

对于每一次的“接单”，刘灵灵都十分尽心尽责，提前做好防护措施，“我全程都很注意保护自己和别人。比如开车的时候，我会把车窗摇下来一点，不会全程都在密闭的空间，乘客下车后，我都会在座位上喷洒消毒；我们在车上也不怎么聊天，一般就简单地聊一两句，医护人员上班都很累了，我怕影响他们休息。”

刘灵灵去当志愿者这件事，其实一开始并没有得到家里人的全部支持。她妈妈就一直很担心，觉得一个女孩子，拿驾照时间不长，而且还是在疫情这么危急的时期出去跑车，实在太不安全。可刘灵灵却用实际行动逐渐改变了妈妈的态度。为了接送一名护士上早班，她第一次在寒冬的早上六点起了床；有一天夜晚将一名医护人员送至同济医院中法新城院区，回来时因为道路封堵只得绕道，到家已近凌晨一点；还有一次往返60余公里……每次出门刘灵灵都会告诉家里人，“这么多人需要帮助，能去当志愿者，为大家出力，是我的荣耀。请你们放心，我会做好防护。”

渐渐地，妈妈的态度也发生了转变，2月5日，妈妈主动告诉刘灵灵，火神山工地的工人们夜班还没有车接送，而且有个别工人就住在家附近，问她愿不愿意去送送。得知这个情况，她又欣然“接单”，刘灵灵说：“我觉得这是举手之劳，应该帮一下他们！”

接送火神山的工人是需要来回的，也就是晚上送去工地，第二天一早还得送回住处，刘灵灵为了不浪费时间，便主动申请留在工地上帮忙，做一些力所能及的事。比如晚上给工人们发盒饭、凌晨的时候给他们发一些面包牛奶等补给品，“夜晚困了我就回车上眯一会儿，第二天一早送他们回去了，我再回家补觉。”而让刘灵灵感动的是，哪怕是深夜，整个火神山工地现场一直灯火通明，虽然很辛苦，数千名工人始终热情不减。刘灵灵说，“站在几千人的‘战场’中，我微不足道，但倍感荣幸。作为一个年轻人，奉献精神还是得有的！”

在采访中，刘灵灵多次提到一句话：“我想尽自己的一份力量。”这并不是一句搪塞旁人的话，这句话来自于她的赤子之心，来自于她的率性和纯真。这名“00后”女孩，以最实际的行动，成为了奋战在抗疫工作中的一名普通而又不平凡的“最美逆行人”。（程墨）

(责编：孙竞、熊旭)