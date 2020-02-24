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湖北鄂州：给学生多样化选择和个性化指导

2020年02月24日09:10  来源：中国教育报
 
原标题：给学生多样化选择和个性化指导

　　“教室里没有学生，没有了往日热烈的讨论，内心有点失落，但知识能飞上云端，飞向每一个学生！”这是湖北省鄂州市实验小学胡海燕老师上完直播课后的感言。

　　学生和老师相聚“空中课堂”，2020年新学期开学注定终生难忘。2月10日以来，鄂州市教育局组织100余名鄂州名师、骨干教师登台主讲，鄂州电视台同步直播，12万余名学生开启全新的“线上学习”。

　　“居家学习不能等同于在校学习，不能照搬以往的教学方法，要考虑学生的客观个体差异，突破传统的课堂教学模式，真正面向全体学生，做到因材施教。”鄂州市教育局党组书记、局长丁永辉说，停课不停学，是全民战“疫”期间赋予教育的特殊重要使命，教师要直面挑战，努力让每一个孩子健康快乐地学习成长，共同守护好教育这个大后方。

　　为确保“停课不停学”切合实际，实现“准确定位”，鄂州市教育局制定出台实施方案，明确提出“四个注重”的教学要求。一是注重培养自主学习能力。各学校制定富有弹性、科学合理的时间表和课程表，保证学生充足的自主学习时间，高中、初中学生自主制定学习计划，小学生在老师和家长的指导下学会自主学习。二是注重培养学生核心素养。在教学内容上落实“五育并举”，着重加强爱国主义教育和社会主义核心价值观教育，渗透法治、环保、诚信、责任教育，培养学生良好行为习惯。三是注重生命安全和心理健康教育。上好安全教育第一课，把疫情防控当教科书，把疫情防护知识和安全教育贯穿居家学习的全过程。四是注重完善家校携手育人机制。抓住居家隔离的契机，教师加强与家长的沟通，相互支持和配合，为学生返校后的各项工作奠定基础。

　　在学习方式上，当地尊重客观现实，因地制宜给予学生“多样选择”。市教育局在网络开课前告知每一位家长，可根据实际情况，在老师精心挑选的教学资源中选择最适合孩子的学习方式，电视、电脑、平板、手机都可以作为学习设备。为确保教学质量，全市各学校成立学科网络教研小组，积极开展教研交流，相互取长补短，优选出个性化的线上教学方式，指导学生抗疫期间的学习和生活。春节过后，鄂州市9805名教师第一时间进入“战时”状态，查资料、做课件、写教案，克服居家隔离带来的种种困难，紧锣密鼓地准备线上教学。网上教育教学开展后，有的老师选择直播云平台进行教学，与学生互动交流；有的老师通过钉钉平台直播，邀请本班的学生进入直播课堂学习；有的老师通过QQ群语音直播、微信视频等家长最常用的平台开展教学。

　　“直播授课虽不能与学生面对面互动交流，但每节课的教学设计，老师们都经过精心备课并反复斟酌，选择最适合本班学生的教学方式。”鄂州市实验小学校长吕红芳说。

　　为解决乡村学校信息化资源不足、师资不平衡等问题，鄂州市教育局发动全市名师、骨干教师、学科带头人组成“优课”团队，重点围绕“疫情防控、习惯养成、课外阅读、居家锻炼、社会实践”等20个专题，每人至少主讲两节“优课”，向全市中小学生现场直播，实现农村边远学校和薄弱学校“全覆盖”。在此基础上，全方位开辟信息资源，依托同步课堂、电视同步教学、湖北教育云、央视频等，建立网上教学资源超市，供全市教师自主选择。

　　针对全市272所乡村学校教师存在信息技术能力不足的短板问题，实验小学吕红芳、吴都中学付先等19名鄂州名师，分别与1—2个乡镇200余名教师结成对子，利用“名师工作室”开展培训辅导，线上回复教师提问累计7000余次，极大提高了乡村教师运用信息化手段教学的操作能力。

　　鄂城区汀祖镇桂花小学年过五十的张梅星老师欣喜地说，通过快速学习培训，较好掌握了网络教学的流程和技能，在这非常时期能尽到为师者应有的责任和担当。鄂城区新庙镇中心学校要求教师每天设计辅导练习题，引导学生独立思考，提出问题，即时释疑解惑。精准分析学生的学习情况，有针对性地制定每周教学计划。对留守儿童、残疾儿童、家庭经济困难学生等落实教师开展“一对一”辅导和帮助，让网络教学的阳光照耀每一个孩子。

　　当地教师耐心细心做好居家学习的辅导，不让一个孩子掉队，确保停课不停止学习和进步。新学期网上开学以来，数千名学生家长纷纷点赞留言。（杨汉杰）

(责编：孙竞、熊旭)
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