原标题：广东：线上一站式服务 助力大学生就业

为助推广东省高校毕业生顺利就业，广东省教育厅近日从高校毕业生招聘、就业服务等方面推出13条措施，并依托省高校毕业生就业创业智慧服务平台，提供线上招聘、签约、办理就业手续等一站式服务。

广东省教育厅联合省工信厅、人社厅等部门，整合省内21个地级市的就业岗位资源，进一步扩充平台就业岗位资源库，共享就业岗位信息，共同开展网上就业服务。广东依托省高校毕业生就业创业智慧服务平台，举办“木棉花暖”广东高校毕业生大型公益网络招聘活动，为期4个月。

广东要求各高校将校园招聘活动全部转至线上开展，办好“组团式”校园网络招聘活动。广东省教育厅汇总全省高校春季校园网络招聘活动信息，通过主流媒体等平台统一公布。鼓励高校发动校内外企业资源，激发二级院系主动性，多渠道、多层面开展活动，吸引更多优质企业提供多元化优质就业岗位。广东还将遴选省内外百家优质的人才就业公益平台资源，将各类岗位资源汇聚到广东省大学生就业创业智慧服务平台，设立战“疫”就业专区，方便毕业生一站式找工作。

“全面推行在线办理各项就业业务。”广东省教育厅相关负责人介绍，该省引导各高校、用人单位开展网上宣讲会、面试，努力实现网络招聘服务平台全覆盖。（记者 刘盾 通讯员 黎鉴远）

(责编：郝孟佳、熊旭)