人民网>>教育>>滚动新闻

广东：线上一站式服务 助力大学生就业

2020年02月24日09:07  来源：中国教育报
 
原标题：广东：线上一站式服务 助力大学生就业

为助推广东省高校毕业生顺利就业，广东省教育厅近日从高校毕业生招聘、就业服务等方面推出13条措施，并依托省高校毕业生就业创业智慧服务平台，提供线上招聘、签约、办理就业手续等一站式服务。

广东省教育厅联合省工信厅、人社厅等部门，整合省内21个地级市的就业岗位资源，进一步扩充平台就业岗位资源库，共享就业岗位信息，共同开展网上就业服务。广东依托省高校毕业生就业创业智慧服务平台，举办“木棉花暖”广东高校毕业生大型公益网络招聘活动，为期4个月。

广东要求各高校将校园招聘活动全部转至线上开展，办好“组团式”校园网络招聘活动。广东省教育厅汇总全省高校春季校园网络招聘活动信息，通过主流媒体等平台统一公布。鼓励高校发动校内外企业资源，激发二级院系主动性，多渠道、多层面开展活动，吸引更多优质企业提供多元化优质就业岗位。广东还将遴选省内外百家优质的人才就业公益平台资源，将各类岗位资源汇聚到广东省大学生就业创业智慧服务平台，设立战“疫”就业专区，方便毕业生一站式找工作。

“全面推行在线办理各项就业业务。”广东省教育厅相关负责人介绍，该省引导各高校、用人单位开展网上宣讲会、面试，努力实现网络招聘服务平台全覆盖。（记者 刘盾 通讯员 黎鉴远）

(责编：郝孟佳、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved