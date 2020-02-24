原标题：战“疫”中的幼师也需人文关怀

新冠肺炎疫情牵动着举国上下每个人的心，也牵动着幼儿园每一位关心幼儿的教师及家长的心。幼儿园相关负责教师每天早上准点起床，时刻盯着手机、守候在电脑旁，不仅要在幼儿园的各种微信工作群、班级微信群轮番群发信息、筛选落实各个事项，而且要通过电话、视频、短信等多种形式与家长和幼儿沟通联系，核实幼儿的安全与健康情况，制作表格统计，准时准确上报信息，联系不上的要寻找各种方法。

为了让幼儿的居家生活不再枯燥，一些教师要使出“浑身解数”，与幼儿开展线上互动：讲故事，朗诵儿歌，陪幼儿看书、画画、做手工、做游戏、做运动，制作小视频；为“延期开学”抓紧备课，写工作计划、课程方案；值班教师还要为守护幼儿园的健康环境加强清洁和消毒工作……

教师也是“疫”情中人，在这个特殊的假期，他们既要担心病毒肆虐，照顾好自己和家人，还要做好防控工作和线上家园共育。可以说，在这个看似超长的假期中，教师并没有放松，几乎整个假期都在“战斗”，承受着很大的精神压力。他们也需要得到人文关怀与心理支持，这样才能助力他们做好积极的自我调适，守护身心健康。

简化工作要求，减轻教师心理压力

在这个特殊时期，各幼儿园、幼教机构都在严格按照中央部署和各级教育部门的要求实行防控措施，各园所负责人和教师都以强烈的政治责任感，严要求、实举措开展幼儿园新冠肺炎疫情防控工作。幼儿园作为教师的“主心骨”，要多方面关心教师，减轻他们的心理负荷。

首先，要尽量减化工作要求，避免“撒网式”、重复性工作。防控工作要明确任务和分工、简化流程、提高效率，对必要的数据和信息集中收集、集中处理，减少教师因工作无序、烦琐而带来的压力感和焦虑感。

其次，要贯彻落实教育部“严禁幼儿园开展网上教学活动”的要求。由于过去幼儿园没有积累数字化的活动素材，但延期开学后，一些园所要求教师制作教学活动的小视频。一方面，教师没有数字化教学经验，也缺乏必要的信息化手段培训，在家独自完成活动示范、视频录制、软件运用、剪辑等存在客观困难；另一方面，教师在家缺乏必要的活动材料，疫情期间又要本着居家不出门的防控原则，在有限材料下如何开展活动录制，很多教师绞尽脑汁、伤透脑筋，不仅质量上难以保证，而且造成教师很大的心理负担和工作压力。

因此，要坚决制止疫情期间盲目组织教师自主开发、录制视频和开展线上教学活动的做法，应引导教师将重心放在与幼儿和家长保持沟通和联系，做好高质量的家长工作上。

再其次，做好教师的心理疏导。每位教师也是家庭中的成员，也要照顾老人、孩子。一方面，应营造温暖关爱的组织氛围，保持教师之间的情感交流和沟通联系，鼓励大家做好自我防护，照顾好家庭。另一方面，对于疫情严重地区的教师、有家人在防疫一线的教师、因疫情没能回家漂泊在异乡的教师等，要给予更多的关怀和帮助，稳定教师的情绪。

最后，同伴合作，增强教师力量感。特殊时期，幼儿园在组织教师开展工作时，也要注意充分发挥集体教研的力量。针对目前家庭面临的实际问题，可以通过组织在线教研的方式，引导教师集思广益，共同探讨能够为家庭提供哪些更实用的育儿技巧、如何有效帮助家庭增进亲子关系，共同搜集和筛选出有价值的、适宜居家开展的优质活动材料，实现智慧和资源共享。

同时，疫情期间也是组织教师集体备课、共读好书、学习反思的机会，同伴之间相互切磋、相互研讨，可以为即将到来的开学做更充分的准备，也能实现教师专业发展上的互促共进。

家长支持，增强教师付出的价值感

首先，家长要理解和配合教师的防控工作。家长应认识到，疫情就是命令。时刻关注疫情动态并提醒家长做好幼儿防护，将上级的安排和要求传递到位，统计了解班上每名幼儿的外出和健康状况，及时准确反馈“每日上报”数据采集信息，是每位教师当下最重要的防控职责。教师随时待命，为的就是监测和保护幼儿的安全，将班上每名幼儿面临的危险降到最低。

因此，每位家长都要理解教师的责任，理解教师的关心，体谅教师的辛苦。接到教师的上报要求、问询电话，要积极配合。家长保持手机畅通，及时、准确地反馈幼儿的信息，不瞒报、不谎报，就是对防控工作的支持，也能让教师感到辛勤付出的价值所在。

其次，家长要理解和支持教师开展的线上家园共育工作。为了让幼儿在家度过一个愉快而又有意义的假期，教师发挥专业优势，指导家长合理安排幼儿的一日生活。他们精心挑选适合幼儿学习的防疫知识，分享适合幼儿阅读的绘本故事，提供适合家长选择和开展的亲子游戏资源，设计制作科学育儿的音频视频，解答家长的育儿难题，都传递着教师对每个幼儿、每个家庭的关爱。

也许家长只是看到一段几分钟的短视频，但教师在背后却要花很长时间，找材料、做活动、录制、剪辑、做推送。特别是在有限条件下，要想出适合室内开展的游戏和活动，不能太过麻烦，还要让幼儿有收获，对教师而言是一种全新的挑战。在这个特殊的假期，家长配合教师做好家园共育，多给予幼儿一些高质量的陪伴与交流，陪幼儿一起做有意思、有意义的事情，既能让幼儿的居家生活更充实精彩，也能增进亲子关系。家长的理解和支持，就是对教师工作的最大认可。

在这场没有硝烟的战“疫”中，教师虽然不是奋战在抗疫一线的医务主力军，但他们面对突发疫情做好力所能及的防控工作，时刻谨记一线教师的责任和担当，践行着教育人的初心和使命，这既是对抗疫前线工作人员最诚挚的敬意，也是为这场疫情作出的特殊贡献。

（作者单位：北京师范大学学前教育研究所）

(责编：孙竞、熊旭)