原标题：为留英学子穿好心理“防护服”

疫情当前，驻英使馆教育处全体工作人员，一头心系祖国，积极为抗击疫情争取国际支持；一头心系20余万名留英学子，加强心理干预和疏导，有针对性地做好人文关怀，答疑解惑、热心相助，用心为他们穿好心理“防护服”。

知心·帮隔离学生打开“心灵之窗”

“今天到学校很多同学都来问候我，非常感谢老师这段时间每天关心和开导我……”日前，驻英使馆教育处留管王婷收到一名中国留学生的来电感谢。

2月6日，驻英使馆教育处接到浙江省外办的通报：一名刚刚返英的中国留学生曾与国内某新冠肺炎确诊者有密切接触。驻英使馆教育处立即与该学生取得联系——向其解释英国政府应对疫情的相关规定，指导她按照要求做好自我隔离和防护。此外，教育处还安排负责该片区的王婷每天与这名学生联系，关注其健康状况，排解其紧张情绪，设法为她解决隔离生活中遇到的困难和问题。

王婷每天都将通话内容做详细记录，从刚开始女生简单汇报身体状况，到逐渐和老师聊起自己的专业和大学生活。在交流中，女生的情绪渐趋稳定，言谈中逐渐展露出积极的人生态度。目前，这名学生已度过自我隔离期，并返校开始正常学习。

连心·为焦虑学生消除“心理之疫”

“老师，我订好了下周回国的机票，可是航班取消了！”“老师，根据现在的疫情，我想推迟回国，请问如何办理？”“老师，听说伦敦有确诊病例了，是不是我们学校的，您有消息吗？”……疫情发生以来，驻英使馆教育处留管组余海婴等工作人员已经不记得回复了多少这样的电话和邮件。

协助公派生联系办理航班或机票变更、审核办理延期回国申请……政策咨询、业务办理，驻英使馆教育处工作人员加班加点，快速高效地帮助留学人员解决实际困难。

“我们能体会大家的心情，所以都力争第一时间耐心回复解答，或者提供帮助。”面对突增的工作量，留管组工作人员金昆说。

而要安抚部分求助学生的焦虑情绪，消除他们的心理恐慌，却要花费更多的时间和精力。

一名正在伦敦布鲁内尔大学学习的公派留学生因近期突感乏力，担心自己被感染，于是联系了驻英使馆教育处求助。负责该学校的留管高上在电话中仔细询问了情况，初步判断他感染风险极小，并建议其好好休息，如有需要再联系医疗部门做检查。

第二天，这名学生依然感觉乏力，便致电医疗部门请求检查。当被告知只能预约一周后的检查时，该学生的焦虑情绪进一步加重，再次给教育处打来电话。高上再次给他细致分析了被感染的概率，并反复耐心劝慰，帮助他暂时稳定情绪。之后几天，高上多次联系这名学生，直到最终医疗检查确定他一切正常。

连心才能润心。每位留管的工作看似普通和平常，却为焦虑学生消除了“心理疫情”、戴上了“心理口罩”；帮助他们走出负面情绪，告别心灵雾霾。

信心·替留英学子筑牢“心理大坝”

“有两个来自疫情最严重地区的年轻人，从层层拦截中跑来英国，目前自驾中，昨天他们还发了照片在朋友圈……”一段配图文字近日迅速在部分中国留学生的微信群和朋友圈传播和扩散。信息有限，真假莫辨，驻英使馆教育处参赞夏建辉意识到应主动作为、查明实情。“如情况属实，必须采取相应措施；如信息不实，也要遏止谣言，消弭恐慌。”

教育处立即报告使馆；一份协查请求连夜发往教育部；国际司应急机制迅速响应，通过湖北某高校在极短时间内从数万学生中排查确定当事人；前后方协调联动，与当事人取得联络，了解情况，公布真相——“经查实，当事人已离开湖北超过两周时间，之后从北京离境赴英国旅游，符合疫情管理相关规定和要求……”不到12小时，事实得到澄清。

驻英使馆教育处公参王永利表示：“英国至今共有9例确诊感染新型冠状病毒，8例已治愈出院，包括一名中国留学生，整体形势平稳。身处万里之外，我们的职责就是为祖国守护在英近22万名留学人员。信心足，人心稳，集中精力应对疫情才有强大底气。非常时期，敏锐的意识、高效的工作，才能切断恐慌的‘传染源’，为留学人员筑牢心理大坝。”

人隔离了、心窗可开；只身在外、焦虑可解；谣言四起、真相来断！用“三心”抗疫，教育驻外干部正汇聚起抗击疫情的强大动能。

（作者单位：驻英使馆教育处）

(责编：郝孟佳、熊旭)