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教育部、科技部发文，要求高校规范SCI论文相关指标使用

破除“SCI至上” 评价更科学

本报记者  张  烁

2020年02月24日08:49  来源：人民网－人民日报
 

　　朱慧卿绘（新华社发）

　　核心阅读

　　SCI的本质是文献索引系统，其相关指标并不能全面反映科技创新贡献，过度追求会产生学风浮躁、急功近利等问题。近日，教育部、科技部发文，要求高校以破除论文“SCI至上”为突破口，破除“唯论文”，树立正确的评价导向。文件还列出“负面清单”，引导学科评估、职称评聘等活动合理使用相关指标，对不同类型科研工作，评价不搞“一刀切”。

　　

　　近日，教育部、科技部印发了《关于规范高等学校SCI论文相关指标使用 树立正确评价导向的若干意见》（以下简称《意见》），对破除论文“SCI至上”提出明确要求。

　　“高等学校要以破除论文‘SCI至上’为突破口、小切口、大转向，拿出针对性强、操作性强的实招硬招，破除‘唯论文’，树立正确的评价导向。”教育部科技司负责人表示。

　　SCI论文相关指标直接用于科研评价，具有很大局限性

　　习近平总书记在全国教育大会上明确指出，要深化教育体制改革，健全立德树人落实机制，扭转不科学的教育评价导向，坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾，从根本上解决教育评价指挥棒问题。

　　近年来，社会各界对破除论文“SCI至上”、优化学术生态的呼声十分强烈。“SCI论文相关指标已成为学术评价，以及职称评定、绩效考核、人才评价、学科评估、资源配置、学校排名等方面的核心指标，使得高等学校科研工作出现了过度追求SCI论文相关指标，甚至以发表SCI论文数量、高影响因子论文、高被引论文为根本目标的异化现象，科技创新出现了价值追求扭曲、学风浮夸浮躁和急功近利等问题。”《意见》指出。

　　据介绍，SCI是国内外广泛使用的科技文献索引系统，如同图书馆内的图书分类卡片，作为一个分类数据库，它通过统计论文的研究领域、方向、被引频次，为科技工作者查阅最新文献、跟踪学术前沿、进行科研工作提供帮助。

　　“SCI论文相关指标直接用于科研评价，具有很大的局限性。”教育部科技司负责人介绍，SCI的本质是文献索引系统，并非评价系统，不能把SCI论文简单等同于高水平论文。其引用数反映的是论文受关注情况，而不能对应于创新水平和实质贡献，高被引论文更多意味着学术研究热点。同时，SCI论文相关指标并不能全面反映科技创新贡献，不适用对技术创新、成果转化等工作的评价。

　　破除“SCI至上”，不是否定SCI，更不是反对发表论文

　　规范高校SCI论文相关指标使用，有哪些具体举措？《意见》列出一张“负面清单”：

　　改进学科和学校评估。减少对学科、学校的排名性评价，坚持分类和分领域评价。在评估中要突出创新质量和实际贡献，审慎选用SCI论文数量等量化指标，同时引导社会机构科学开展大学评估排行。

　　优化职称（职务）评聘办法。在职称（职务）评聘中，要建立分类的评价指标体系，考察重点是人岗相适，不把SCI论文相关指标作为职称（职务）评聘的直接依据，以及作为人员聘用的前置条件。

　　扭转考核奖励功利化倾向。学校不宜设置对院系和个人的论文指标要求，解除SCI论文相关指标与资源配置和绩效奖励的直接挂钩关系。

　　科学设置学位授予质量标准。引导学校结合学科特点合理设置学位授予的质量标准，不宜将发表SCI论文数量和影响因子等指标作为学生毕业和学位授予的限制性条件。

　　树立正确政策导向。高校及其主管部门要担负起引领学术文化建设的责任，要有自信和定力，在舆论宣传上不采信、不发布以SCI论文相关指标为核心编制的排行榜等信息。

　　那么，《意见》印发后，是不是代表着将来在各类评审中不再看论文了？

　　“这个理解是错误的，文件的出台破除的是论文‘SCI至上’，不是否定SCI，更不是反对发表论文。”教育部科技司负责人明确表示，论文是科技创新成果的一种表现形式，学术交流的重要载体，我们鼓励发表高水平、高质量，有创新价值、体现服务贡献的学术论文。但在学术评价中，不能简单以SCI论文相关指标来判断创新水平；在各类评价活动中，要合理使用相关指标，采用定性与定量相结合的综合评价方式，引导评价工作突出科学精神、创新质量、服务贡献。

　　科学评价学术水平，不同类型科研评价不搞“一刀切”

　　如何科学评价学术水平是一个复杂的问题，不同类型的科研工作更不能“一刀切”。

　　《意见》指出，对于基础研究，论文是成果产出的主要表达形式，坚决摒弃“以刊评文”，评价重点是论文的创新水平和科学价值，不把SCI论文相关指标作为直接判断依据；对于应用研究和技术创新，评价重点是对解决生产实践中关键技术问题的实际贡献，以及带来的新技术、新产品、新工艺实现产业化应用的实际效果，不以论文作为单一评价依据；对于服务国防的科研工作和科技成果转化工作，一般不把论文作为评价指标。

　　“我们应完善学术同行评价，真正发挥同行专家作用。在评审中，引导专家不简单以SCI论文相关指标代替专业判断，负责任地提供专业评审意见，并倡导建立评审专家评价信誉制度。”教育部科技司负责人介绍，下一步要大力减少项目评审、人才评价、机构评估等“三评”事项，评价指标、办法要充分听取意见，评价方式要实行代表作评价，精简优化申报材料，不再要求填报SCI论文相关指标。

　　记者注意到，《意见》中，有的表述为“不得”，如“在资源配置时不得与SCI相关指标直接挂钩”；有的表述则为“不宜”，如“学校在绩效和聘期考核中，不宜对院系和个人下达SCI论文相关指标的数量要求”。

　　教育部科技司负责人介绍，在涉及功利化倾向方面，使用“不得”，意味着明令禁止，坚决摒弃已有做法；使用“不宜”，是考虑到我国高校的发展水平还存在很大差异，不同学科的特点和要求也不一样，给学校一定的政策灵活度。比如，文件中“不宜以发表SCI论文数量和影响因子等指标作为学生毕业和学位授予的限制性条件”，表明反对在学校层面做硬性规定，但是在人才培养过程中，在一些基础学科，导师和院系从科研能力培养、科研实践训练的角度出发，对学生提出相应要求是合理的，也是符合人才培养需要的。

　　“教育部将通过督导等方式对各单位清理和整改情况进行检查。对不认真清查、拒不整改、问题严重的单位，要采取约谈、通报批评等方式，并追究领导责任。”教育部科技司负责人说。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月24日 13 版）

(责编：孙竞、熊旭)
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