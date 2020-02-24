湖南鼓励国企扩大毕业生录用规模

原标题：鼓励国企扩大毕业生录用规模

本报长沙讯 2月22日，省人社厅、省教育厅、省财政厅、省卫健委共同印发《应对新冠肺炎疫情做好高校毕业生就业创业工作十条措施》的通知，系列政策“大礼包”全力支持高校毕业生就业创业。

中央在湘、省属国有企业应扩大高校毕业生录用规模，省属国有企业要从新增岗位中拿出不低于50%的岗位专门招聘应届高校毕业生。疫情防控期间，中小微企业吸纳高校毕业生稳定就业1年以上并按规定缴纳社会保险的可按1000元/人的标准给予其一次性吸纳就业补贴。

鼓励高校毕业生面向基层就业。2020年招收定单定向全科医生计划1500名、少数民族高层次骨干人才计划200名、“三支一扶”计划400名。出台鼓励大学生应征入伍政策，提高本科生参军入伍比例。基层事业单位招聘工作人员，应拿出一定比例的计划面向应届高校毕业生定向招聘。

对已发放创业担保贷款的高校毕业生，因患新冠肺炎可向贷款银行申请展期还款，展期期限原则上不超过1年，财政部门继续给予贴息支持，并相应调整信用记录。鼓励高校毕业生以多种方式实现灵活就业，对离校2年内未就业高校毕业生灵活就业的，按规定给予社会保险补贴，补贴标准为其个人实际缴费的40%，补贴期限最长不超过2年。

对见习期满留用见习人员达到50%的单位，见习补贴标准提高至当地最低工资标准的120%。

记者李柯夫

(责编：冯粒、曹昆)