人民网>>教育

湖南鼓励国企扩大毕业生录用规模

2020年02月24日05:36  来源：潇湘晨报
 
原标题：鼓励国企扩大毕业生录用规模

本报长沙讯 2月22日，省人社厅、省教育厅、省财政厅、省卫健委共同印发《应对新冠肺炎疫情做好高校毕业生就业创业工作十条措施》的通知，系列政策“大礼包”全力支持高校毕业生就业创业。

中央在湘、省属国有企业应扩大高校毕业生录用规模，省属国有企业要从新增岗位中拿出不低于50%的岗位专门招聘应届高校毕业生。疫情防控期间，中小微企业吸纳高校毕业生稳定就业1年以上并按规定缴纳社会保险的可按1000元/人的标准给予其一次性吸纳就业补贴。

鼓励高校毕业生面向基层就业。2020年招收定单定向全科医生计划1500名、少数民族高层次骨干人才计划200名、“三支一扶”计划400名。出台鼓励大学生应征入伍政策，提高本科生参军入伍比例。基层事业单位招聘工作人员，应拿出一定比例的计划面向应届高校毕业生定向招聘。

对已发放创业担保贷款的高校毕业生，因患新冠肺炎可向贷款银行申请展期还款，展期期限原则上不超过1年，财政部门继续给予贴息支持，并相应调整信用记录。鼓励高校毕业生以多种方式实现灵活就业，对离校2年内未就业高校毕业生灵活就业的，按规定给予社会保险补贴，补贴标准为其个人实际缴费的40%，补贴期限最长不超过2年。

对见习期满留用见习人员达到50%的单位，见习补贴标准提高至当地最低工资标准的120%。

记者李柯夫

(责编：冯粒、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved