在线教育如何有效支撑“停课不停学”？一线教师与专家给出建议

人民网北京2月22日电（孙竞）为做好新冠肺炎疫情防控工作，了解在线教育一线应用情况、面临的困难、探讨符合实际需求的解决方案，北京师范大学互联网教育智能技术及应用国家工程实验室日前组织召开了“疫情防控期间在线教育一线需求与实施网络研讨会”。

来自疫情较严重地区、“三区三州”贫困地区、“互联网+教育”示范区、智慧教育示范区、雄安新区等的一线校长、学科教师、教育局长和信息中心主任，以及中央电教馆、华中师范大学和北京师范大学的研究团队等70多人，围绕在线教育中网络、资源、平台和工具的应用情况，在线教育面临的挑战和实际需求，以及如何实施弹性教学、清晰授课、自主学习等的经验和经验展开了讨论。

教育部基础司装备与信息化处处长张权介绍，教育部与工信部建立了部际协调机制，部署指导各项工作，全力保障网络运行畅通，开放优质教育资源平台，并根据师生和家长的实际需求和现实问题及时做出调整。他表示，在特殊情况下，面向全国1.8亿中小学生开展大规模在线教育是历史上没有过的，是一个巨大的挑战，同时也是推动教育信息化发展的契机。在两部协同下，通过中央电教馆、国家中小学网络云平台等单位，以及其他教育信息化机构和企业的共同努力，目前已能够满足5000万学生同时在线学习，大量优质学习资源向全社会免费开放。今后教育部还将进一步扩充资源，保障“停课不停学”顺利开展。

来自一线的中小学校长和教师介绍了各校在借助远程教学交流平台授课，筛选推荐优质学习资源，组织管理线上教学、进行学情监测分析等方面的经验。

武汉市育才实验学校校长关蓓介绍，通过湖北“网教通”和武汉教育云搭建的“空中课堂”，武汉市江岸区组织中小学教师上午在线授课、下午利用社交媒体答疑辅导和批改作业，并及时提供了抗击疫情的专题课程。她认为，当前线上教学面临的最大问题是教师在线教育技术能力不足，对线上课堂的教学特点认识不充分，学生学习的自律性有待加强。

武汉三道街小学校长尹慧红表示，学校始终把学生身心健康放在首位，并积极利用本次线上教学活动推动学校转型。湖北宜昌夷陵区小溪塔高中教导处主任、英语名师龚明星建议，学校要做好平台的选择与试用、资源的筛选与重组，完善课程设计，开设特色课程，并制定在线学习的操作指南和科学的评价体系。浙江温州市实验中学校长倪彤认为，应鼓励教师尽快完成角色转换，建立自信，大胆开展线上直播，同时遵循在线教育的规律，循序渐进，降低难度，按计划有效、有序地推进教学工作，并做好在线学习的诊断评估。

宁夏是全国首个“互联网+教育”示范区。宁夏银川市兴庆区回民第二小学副校长滕虎表示，学校从2月2日就着手启动了线上教学，依托宁夏教育云平台、教育云直播系统和移动端APP等，建构了“教师教、学生学、家长参与”的完整直播课堂环路。此外，他们还利用“智慧课堂模型”，形成了课前微课预习、课上互动反馈和课后辅导答疑的在线教学形式，组织了教学、技术和服务保障团队，教师每天进行教学反馈，目前取得了比较好的教学效果。

云南怒江州和四川凉山州等“三区三州”深度贫困地区的校长和教师介绍了各校克服困难，利用各类平台坚持“停课不停学”的情况，并交流了工作中遇到的问题。

四川凉山州冕宁县先锋乡巴姑小学所在地区网络覆盖率较低，家庭电子终端设备不足，师生信息化素养不高，教师对线上教学不适应，开展在线学习有一定难度。该校校长吴定萃也是一名数学教师，她建议信息化发展比较薄弱的学校应因地制宜地制定应急性措施，在引导教师和学生开展网络学习的同时，充分利用电视台提供的直播课程，用好国家数字教育资源公共服务体系和“学习强国”平台，督促学生在家坚持学习。云南师大附属怒江州民族中学教科室负责人、语文教师张蕾介绍了各年级根据需求使用“一师一优课”、PPT讲义及“QQ群”、“微信群”和“钉钉”等工具开展线上教学的情况，并建议教师在把控教学过程，合理进行教学评价方面多下功夫。

雄安新区是教育部公布的首批智慧教育示范区创建区域之一。白洋淀高级中学书记、信息技术课程教师陈斌表示，雄安新区教育信息化发展整体水平不高，学生面临较大的高考升学压力，“停课不停学”给学校提出了很大挑战，也加大了教师工作量。任课教师克服设备、技术等方面的困难，分年级筹建备课组，完善好教学流程，积极开展了线上教学工作。他认为，本次大规模在线教学活动必将对学校的信息化工作产生巨大的推动作用。

来自信息化发展程度较好区域的北京八中、山东青岛实验高中和人大附中三亚学校采用了线上直播与录播回放等灵活的教学方式，将教师在线答疑与学生自主学习相结合，并筛选和利用企业提供的资源、平台和工具，使统一教学与个性化学习得到较好地融合。

北京八中网络主管徐华卿建议，学校要提前测试平台，根据各年级特点选择使用；在应用中发现问题，对教师进行培训，在问题解决中提升师生信息素养；设置丰富的课程，学习知识和培养习惯相结合；分年级建立技术小组，跟踪解决教师和学生的技术问题，做好服务和保障工作。

山东青岛实验高中邓霄飞主任介绍，学校先组织班会课，预演网上直播；教师们组建了教学共同体，相互听课，尝试在线监测和答疑；课程中有助教，能解答学生疑问；体育老师录制微视频，做课间操。他认为，现在学生作为数字时代的原住民，普遍能接受在线课程，学校和教师要反思如何更新教学理念。

人大附中三亚学校校长、物理教师宓奇表示，学校于1月23日就召集教师研究在线教学方案，并要求各教研组做好原计划开学后三周的在线课程的教学设计，在鼓励教师广泛尝试录播、直播工具和教学平台的同时，作为保底方案选用ZOOM为课堂组织工具，开发BBS论坛作为答疑和信息发布平台，目前教学工作正在顺利推进。

互联网教育智能技术及应用国家工程实验室主任黄荣怀教授认为，我们可能正在经历一个全球最大的信息化基础设施升级改造工程和一个师生信息素养提升培训工程，一次全球最大的信息化教学社会实验和一次开放教育资源运动，呈现出“弹性教学、自主学习”“按需选择、尊重差异”“开放资源、科技支撑”“政府主导、学校组织”“家校联动、社会参与”等特点。他总结了互联网教育有效支撑“停课不停学”的七个关键要素：流畅的通信平台，适切的数字资源，便利的学习工具，多样的学习方式，灵活的教学组织，有效的支持服务，密切的政企校协同。他表示，互联网教育智能技术及应用国家工程实验室将深入开展研究工作，联合区域、学校和企业以实际行动支持“停课不停学”。

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