抗“疫”题材融入教学 培育学生社会责任感

原标题：阜阳师范大学:课程思政—教师战“疫”的新武器

本应如期的2020“开学季”，被一场突如其来的疫情按下了暂停键，全国人民同舟共济同疫情作战。在这场“全民防疫攻坚战”中，阜阳师范大学把抗“疫”题材与教育教学教材相结合，制定了防控疫情教学工作方案。

“都说‘科技强国’，这对于处在疫情中的国家意味着什么？同学们又有着什么样的责任呢？”阜阳师范大学物理与电子工程学院副院长朱勇教授在线上讲授“单片机原理及应用”时向学生抛出了这个问题，引发学生思考。朱勇在教学中结合防控过程中人工智能设备使疫情防控工作变得“如虎添翼”的案例，讲述智能测温、远程医疗、大数据分析、智能协作机器人等智能硬件、软件的开发与基础知识紧密相连，告诉学生“卡脖子”技术来源于基础研究，改变这一窘境，摆脱依赖和限制，奋起直追，是当代大学生肩负的使命。

该院“材料科学基础”专业核心课程老师张朋在课程教学中，通过讲述上海理工大学光学团队针对新冠病毒多通道快速检测的紧迫需求，协同其他科研院所争分夺秒研发出恒温荧光检测试剂盒及通用恒温荧光检测仪的事例教育学生，科研人员应围绕国家重大战略需求，在各自工作岗位上勇攀高峰、攻坚克难，联合攻关，勇做新时代科技创新排头兵。他同时希望同学们加强防疫科普宣传，倡导科学防控，弘扬科学精神，主动学习，把此次疫病发生的起源、传播途径、防控治疗措施等相关信息与举措作为新的学习资料，拓展个人知识结构，提升疫病防控实践能力，进一步向身边的同学和亲朋好友宣传有关疫情的科学防护措施，力所能及地为防控做贡献。(张朋)

(责编：冯粒、曹昆)