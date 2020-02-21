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在云南永平县搭建立体化健康扶贫系统

复旦好老师 带出好医生

本报记者  张  烁

2020年02月21日05:24  来源：人民网－人民日报
 

　　山峦叠嶂、河川纵横的云南省永平县，常年驻扎着一支来自上海的医疗队。这个曾经的国家扶贫开发工作重点县，因为这支队伍的到来，因病致贫、因病返贫问题得到缓解，一整套以县级医院为重点、以县乡村三级医疗联动为依托、以信息化手段为支撑的立体化健康扶贫体系，让永平县基本实现了“小病不出村，大病不出县，疑难杂症有专家”。

　　这支队伍来自复旦大学。自2012年以来，复旦大学通过支援设备、医疗队派驻、专家带教、岗位培训、会诊义诊、远程医疗等多种方式对永平进行定点扶贫，复旦大学先后选派了8批41人次医疗队常驻永平，接待门急诊病人近7700人次，建立了5个专家工作站，激活了县、乡、村三级医疗卫生服务能级。

　　“这是对我的精神激励，我把它挂在办公室的墙上。”永平县人民医院内一科医生田大全，珍藏着一件来自复旦大学附属华山医院的白大褂。

　　“原先，我们不敢诊断脑血管疾病患者，都要转诊到别的大医院去。现在我们很有自信，让他们在永平看就行了。”田大全很自豪。他前去“拜师”的华山医院神经内科，在全国名列前茅，在那里，他学会了诊断许多常见却难以分辨的疾病。

　　“缘分”开始于2012年。在教育部首批高校扶贫名单中，永平县成了复旦大学的定点扶贫对象。这个九成以上都是山区的地方，全县因病致贫、因病返贫的有1170户、4188人，分别占贫困人口的25.42%和26.98%。

　　针对永平县乡村医务人员整体素质不高、技术匮乏的难题，复旦大学以实施乡村医生远程培训“全覆盖”项目为核心，综合运用“互联网+”技术，精心组织培训乡村两级医务人员1400余人次，有效提高了永平县乡村医生诊疗水平，县域内患者就诊率上升至90.4%，转诊率下降到9.6%，让“小病不出村”有了可能。

　　一张薄薄的病理切片，往往是诊断的“金标准”。可永平县病理检查领域几乎是空白，病理医生的培养又非一朝一夕能够完成，怎么办？经过综合考虑，复旦大学决定开启“互联网+医疗”的新模式。

　　2017年4月，复旦大学附属金山医院搭建起“云病理”诊断平台，“复旦金山—云南永平病理远程诊断中心”正式投入使用。几百张病理切片被高精度扫描仪扫描，从这个小县城里的医院，通过网络直达上海。病理切片发送给金山医院专家，几个小时后就能反馈回来报告。如果病理切片十分疑难，复旦病理中心还会组织全国一流专家进行再会诊。

　　复旦大学教育发展基金会有一个专项基金“陈灏珠院士医学发展基金”，定点支持云南省的“心·肝宝贝”公益救助项目。项目以永平县为试点，逐步覆盖云南省，为西部贫困地区贫困家庭的先心病和肝病患者提供精准医疗救助，目前已救治先心病患儿和肝病患者41例。

　　“云南当地的医疗设备并不比上海差，他们缺的是专家和技术。我们派出一流团队，同时远程指导，确保当地患者得到救治之时，当地医生也能跟着学先进技术。”复旦大学附属中山医院院长樊嘉说。为此，“陈灏珠院士医学发展基金”制定了“先学、后教、再做”这一循序渐进的帮扶模式。通过院士远程会诊、指导公益手术，专家团队手把手带教这一形式，“心·肝宝贝”公益救助项目有望实现“授人以渔”，让当地医生有能力独立开展一定难度的手术。

　　大医治未病。在永平县，复旦大学建设起“体检—医疗”一体化基层健康平台，开发了“乡村体检平台”，对接云南省居民健康档案管理系统和云南省家庭医生签约系统，在永平县博南镇14个村试点推行，共有3200人次参与集中体检。此外，还协调社会资源为14个村卫生室配备健康一体机，为11300余名群众提供健康体检服务。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月21日 12 版）
(责编：岳弘彬)
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