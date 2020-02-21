本报北京2月20日电 （记者施芳）在做好疫情防控的同时，克服人员减少、大型货运车辆停驶等困难，北京发行集团全力确保全市130万中小学生的课本“课前到书”。

按照计划，2020年度春季北京发行集团预计要为千余所学校配送700万册图书。受疫情影响，课本不能及时到货。为此，负责向出版社征订和仓储配货的台湖出版物会展贸易中心积极同出版社沟通送书情况，与库房所在地村委会沟通协调车辆运行事宜，全力为后续教材收发货工作赢取时间。同时，通过微信群，及时将每日到货情况、发货情况发送给各课本门店，让各店做到心中有数。为让延迟开学的中小学生能够在家开展学习，台湖会贸中心还积极与各教材出版社联系，为学生免费提供电子版教材。

本报贵阳2月20日电 （记者苏滨）记者从贵州出版集团有限公司获悉：2020年，贵州中小学春季教材总订数达6111万册，截至17日，已有5725万册到县入库，完成率达93.68%，还未印制完成和入库的386万册教材，将于24日前全部完成。作为贵州省内唯一拥有中小学教材发行资质的企业，贵州出版集团把中小学教材“课前到书”作为当前的主要任务抓紧抓实。2020年春季学期开学在即，按照复产复工的要求，集团一手抓疫情防控，一手抓“课前到书”，全力保障新学期开始前，所有教材全部到位。

《 人民日报 》（ 2020年02月21日 12 版）

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