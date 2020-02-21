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为教育发展积淀思考(新语)

陆云泉

2020年02月21日05:24  来源：人民网－人民日报
 

　　我们以发展的眼光，瞩目未来、提升观念、改变方式、完善能力，为教育更好发展积淀了思考

　　

　　这个寒假，因全民共同抗击疫情的努力，变得特殊而有意义。广大教育工作者在积极防控疫情的同时，也在认真思考，如何因势利导，把抗击疫情的同心同德、众志成城，作为一次生动的爱国主义教育；如何把疫情期间的“停课不停学”，转化为推动教育事业改革发展的契机，以积极的心态、成长的心态，为教育注入新的动力。

　　倡导教育理念提升。鼓励学生多元发展，以素质和能力为导向，打破“唯分数论”“唯升学率论”，这是教育发展的需要，也是全社会的呼吁。抗击疫情期间，学校、家庭共同努力，以学生的身心健康为重点，积极开展品德教育、科学教育、健康教育、艺术教育、体育教育、劳动教育。教师在“停课不停学”期间，以更高的视野、更科学的设计，将学生从相对单一的学科学习引导向更广博的知识拓展与能力锻造，助力学生身心健康和全面成长，实现教育理念的提升。

　　推动育人方式变革。抗击疫情的过程中，学校和教师积极引导学生关注社会、观察生活，培养自我完善、自我提升的意识与能力。教师主动从“给予者”“要求者”转变为“指导者”“鼓励者”，改变以往不敢放手、不想放手、不会放手的状况，调整心态、转换角色，顺应防控疫情期间教育教学的需要，以成长导师的角色，鼓励同学组建“学习共同体”，推动“小组学习”“自主学习”，让学生在主动观察、独立思考、交流分享中获得自我成长与进步。

　　提升学校治理能力。疫情发生以来，能否保障师生的健康安全、维系学校的正常运转、推进“停课不停学”的顺利开展，是对学校理念与能力的重大检验。平日千般好，只怕“事上磨”，这就需要学校主动提升理念、完善学校运行机制，及时发现和补齐短板，从而真正做到为师生的健康、成长和发展服务。

　　这个特殊的假期，对于学校教育教学来说是挑战，也是改革发展的契机。我们以发展的眼光，瞩目未来、提升观念、改变方式、完善能力，为教育更好发展积淀了思考。

　　（作者为北京一零一中学校长，本报记者赵婀娜采访整理）


　　《 人民日报 》（ 2020年02月21日 12 版）
(责编：岳弘彬)
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