充实加长版长假 构建青少年的精神土壤

原标题： 青少年怎么充实加长版长假？

丰富创作为防疫助力,《极速少年》如何构建青少年的精神土壤?

此次特殊的战疫令假期一再延长,在漫长的“闭门修炼”期间,正在中央广播电视总台央视少儿频道热播的《极速少年》第四季得到了众多大小观众们的普遍好评,精准的视角切入和酌时宜而快速创作的姿态持续引发了热议。

在这档聚焦儿童到少年关键转折期的大型青少年团体竞技励志节目中,《极速少年》展现了极致的精神力量:在困难面前,极速少年们从不畏惧,反而团结一致、勇往直前。他们凝聚起的无畏风雨、破浪前行的勇气和精神恰恰成为当前全国抗“疫”精神的缩影,提振了民族发展的未来。

《极速少年》经过连续四季的创新与改版,不仅令社会共同关注青少年的多元成长需求,也让节目持续绽放着生命活力。与往季相比,《极速少年》第四季在创新升级后亮点纷呈,地域文化特色、国际化特点、极速少年精神进一步突出,节目的互动性、鲜活性、可看性得到再度提升,成就了这档节目作为青少年“综N代”的典范。

四季节目孵化,凸显稀缺IP价值

《极速少年》是全国唯一一档专注9—12岁受众的节目,跨越四季节目制作周期重点开发、挖掘内在潜力,不仅令节目理念深入人心,也令自身作为头部IP的价值进一步凸显,同时还推动了节目的进一步发展。

据了解,《极速少年》历经多番内容重置:由最初引进、模仿风靡日本20多年的30人31足的比赛,到蝶变于本土化的自主创新改造,在保留“绑腿跑”形式的基础上,有机融入每个地区文化、教育、地理等内容,成为少儿频道一档每季10期的王牌季播节目。

可以说,节目在本土化改造和表达上进行了有益探索。《极速少年》融入了强烈的民族特色与历史情感,释放了当地独特的历史文化、风俗等资源红利,让青少年深刻感受到中华民族深厚的文化底蕴,进而增强他们的归属感,让他们更加热爱家乡、热爱祖国。

《极速少年》第三季漠河赛区第三关比赛中,节目采用了当地鄂伦春族的特色游戏——拉杠:以三局两胜,两两对抗的形式来考察极速少年们的下肢力量。比赛中,双方队员脚对脚坐好,双手拉杠,手脱杠或屁股离开地面则被视为淘汰,坚持到最后的队伍则获胜。简单的游戏因根植了深厚的民族情感与民族认同而更加紧张刺激。

不仅如此,《极速少年》第四季也从趣味民族游戏中汲取优秀文化的营养,如以重庆古老的职业棒棒为原型设计出重庆赛区的指压板挑棒棒游戏,以合阳当地传统民俗祈福活动为原型重新设置了转九曲活动,构建起传统元素与现代元素交融的新奇观,既让观众体味了丰富的文化底蕴、厚重的历史积淀,也把自身打造成为了全新且具有自主知识产权的节目形式。

截至目前,《极速少年》在六年里足迹遍布全国30多座城市,吸引了数十万名少年的关注和参与,在全国产生了巨大影响力。如今,这档富有民族气质的节目吸引了国外观众的关注,国际化征程自此开启。据了解,在《极速少年》第四季巅峰之战的赛场上,来自俄罗斯赤塔市的同学们,为《极速少年》注入了全新的血液。

以创新之力,打造节目之魂

对于“综N代”节目,只有在创新之路上孜孜不倦,才能具有长期生命力。《极速少年》也不例外。在注重寓教于乐属性基础上,《极速少年》第四季更加强化节目的内涵,挖掘节目自身的创新性与社会价值。

首先,从形式到内容,节目以策划创新来拓展成长边界。《极速少年》第四季打造出“极速城堡”概念,不仅在每个分赛区挑选具有当地地理、文化等特色的地方,让孩子们走出校园,到大自然中去,而且在环节设置中也展现出不同地域的孩子们所具备的不同特质,揭示各地风俗人情,加深屏幕前受众对各地不同文化、历史、地理、教育等方面的了解,以更加开阔的眼界来促进青少年的成长。

其次,从国内到国际,节目以情感共鸣呈现更精彩的故事。《极速少年》第四季的创作视野不再局限在国内,而是致力于成为世界各地同龄人交流的平台。所谓体育无国界,节目运用“绑腿跑”为主的运动比赛,促进各国青少年进行更深入地运动文化交流,激起彼此对运动的无国际情感共鸣,以此增强理解和情感交融,书写跨国际的友谊故事。

再次,从外在到内在,节目以奔跑运动助力青少年跨越成长门。《极速少年》第四季以“绑腿跑”为抓手,聚焦极速少年们训练、比赛过程,提炼展示努力坚持、勇敢拼搏、团结奉献、积极向上的极速少年精神。同时,节目打造了专属12岁孩子的“少年礼”,为青少年在世界观、人生观、价值观成长上注入了浓烈的仪式感,进而承载起温暖幸福的成长记忆。

最后,从责任到使命,节目与防疫相结合践行公益内核。在疫情之下,即使无法用步伐丈量世界,《极速少年》第四季也努力让孩子们在家里的每一天都充满意义。据悉,节目在原本各分集推送基础上进行了调整,增加了运动、阅读防疫版块:由极速少年向全国的同龄青少年推荐5-8本图书,拍摄制作在家中做运动促进身心健康、增强抵抗力的视频,以及训练专注力帮助孩子们学习、生活更加高效、投入的视频,多管齐下,“让人生的每一步都充满意义”的节目slogan更加洗脑入心。

以“极速”时间,圆强国之梦

一百多年前,梁启超以《少年中国说》激起无数少年的奋斗决心;九十多年前,大学时代的赵竹光以中国健身启蒙开启了强身健体的强国之路;当代以来,我国体育健儿在国内外大赛上取得的诸多荣耀彰显着体育强国建设的推进愈加稳健。而在当下,受“极速”时间影响的青少年们正在书写新的关于强国之路的传奇。

《极速少年》节目中,青少年们表现卓越,这里不仅有体能、智力的碰撞,也有中华体育精神与正能量的传播和弘扬。在奔跑中,极速少年们手挽手、肩并肩,或拼搏,或团结,或艰辛,或疼痛,或鼓励,或哭泣,或欢笑,都化为成长的养分,让他们收获了体魄的强健、心智的成熟。

经过比赛历练,对于胜负,资溪赛区学生黄小倩说:“不管结果怎么样,因为我们心中都有一个信念,我们要加油!”遵义赛区学生李抒彦表示:“重要的是我们努力过,挥洒过汗水,我们在赛道上拼搏过,这就足够了。”对于成长,资溪赛区学生魏淇美说:“别人能做到的,我也可以做到!”“我学会了团结同学,做事要为他人着想。”“我收获了友情,还有团结。”“拥有这些伙伴,十分快乐,十分幸福。”

对于极速少年们的改变,漠河赛区学生家长冯秀娟深有感触:“从早到晚在排练,也没说累,特别兴奋。”衢州赛区学生家长江月荣也感慨颇多:“这个活动对于孩子们来说太有意义了,一方面他们的自理能力好起来了,另一方面心理专家的辅导对他们起到很大作用。”

可以说,《极速少年》第四季有效锻炼了他们的意志,让极速少年们具有了更加坚定的前进信念与坚韧灵魂,助力他们在成长路上更加强大、自信。面向新征途,特别是处在为梦想奔跑、向新时代奋进的大时代中,《极速少年》给予的自信、信念与坚韧,将成为引领青少年们不断砥砺前行的一束光,陪伴他们披荆斩棘,不负韶光。

在“极速”时间里,广大青少年积蓄了更多、更强大的中华民族精神、自信心、自豪感的力量。时代前进的号角已吹响,看他们如何挥斥方遒,圆强国之梦。

(责编：冯粒、曹昆)