线下课全部转线上：不能往后退，只能往前冲

原标题：隐性英雄：冲向自己的战场

在我们身边，有这样一个群体，他们普通得像空气，平凡得如流水，但危急时刻就会挺身而出，带领大家冲锋陷阵。他们分布在各行各业，但有一个共同的身份——党员。

一线教师、技术人员和职能人员，疫情肆虐的当下，他们虽然不像一线医护人员那样救死扶伤，不像解放军战士那样保家卫国，但他们用责任和担当，坚守岗位，用知识和爱守护着万千家庭的希望。

透过下面一个个真实的故事，你会看见一个个普通战士的英雄梦想。也许，就像盖文·德格罗在《The Fire》中唱的那样，“Running our own campaign. Doing the whole shebang(冲向我们的战场，完成自己的使命)”。

郑申燕：承接变化，消化变化

突如其来的疫情，打乱了一切秩序。生活变了，工作也变了。

1月23日，线下课全部转线上!

作为好未来中山分校教学负责人，我需要迅速对接线下转线上的教学工作，在开课前，排查各种问题，保证所有老师掌握线上操作，还要确保老师跟家长做好沟通，帮助他们熟悉流程。

时间紧迫，我压力很大。之前没上过在线课，接受起来不容易。每天，我穿梭在技术、教学、学科各个群中吸收各种信息，把这些来自四面八方的信息消化之后，再分门别类地发给老师们。

分校20多位老师，我一个一个地跟进;在一些关键节点和技术问题上，点对点地沟通。我们也开展了线上培训，有些老师在老家，信号不好，给沟通带来了很多困难。

年后我还带了3个二年级的小班，这是从一个准备出国留学的老师那里临时接过来的。因为这次疫情，我跟这些孩子还没见过面，所以沟通做得很重，想尽力给他们创造一个安心的学习氛围。

这些天，大家一直连轴转，每天接受大量信息，也会对变化感到焦虑。技术老师最辛苦，几乎24小时在线，随时响应我们的问题。有时我们提的问题莫名奇妙，技术老师也会一一解释。

感触最深的是，疫情爆发后公司上下反应迅速、齐心协力，说转线上就转线上了，我感到与有荣焉。作为党员，面对疫情，我们把变化承接下来，自己消化变化，把好的服务带给学生和家长，这是一种坚守。我弟弟在军队一线，对一线有多不容易，我也有体会。在教育战线上，我们党员也要冲锋陷阵，关键时候顶上去。

如果说党员像什么？用一个老掉牙的比喻形容是像空气。平时，他们似乎虚无缥缈，但关键时刻总能挺身而出，带头应对困难。这说起来容易，做起来很辛苦。人生须知负责任的苦处，才知尽责任的乐趣。

王佳：不能往后退，只能往前冲

入党多年，我受父亲影响很大。他是当地的村支书，在这次疫情中，每天带着村民们坚守在一线。村里要求义务值班，60岁以上老人不用参加。有位大爷跟我父亲说：“虽然我60岁了，但我要参与。”这带给我很多力量。

在千里之外的北京，我和同事们也在经历一场“大考”。

疫情爆发后，学而思培优决定线下课全部转线上。此后，北京分校决定讲义发放由校区领取改为快递寄送。作为教务人员，我们需要尽快把讲义快递到近8万名面授学员手中。

这是一个艰巨的挑战。我们连夜赶制了收集信息的问卷，但面授班临时从线下转线上，很多信息此前没有录入系统，给信息收集带来很大困难。我们通过ID搜索找到了4000多个线下班的信息，还有2000个班的信息需要一个个核对。数据老师特别辛苦，每天只睡几个小时。

寄快递也很不容易。我们之前没有月度结算的快递账号，现在一下子要寄几万份讲义，量太大。当时离春节只有两天，很多快递公司都放假了。

我们谈了好多次都谈不下来，后来我跟一个快递公司的人说：“求求您了，这些北京孩子的假期学习就寄托在你们身上了，我们真的没办法了。”他说“我再去谈谈吧”。最终，在集团行政、采购等老师的共同努力下，我们协调到顺丰和京东两家快递。

1月31日，分校281个教务老师全部过来参与寄送讲义，其中留京干部全部到岗，中台和校区也过来一些伙伴，目前快递出5万多份讲义，其他需要根据需要发放了电子讲义。

这是我第一次亲身经历的灾难。作为党员，我以前对自己的身份没有特殊感受，但遇到事情的时候，使命感就出来了。面对疫情，我们不能往后退，只能往前冲。一线伙伴特别给力，克服了很多困难。有的伙伴连夜抢票赶回北京，他们父母是哭着送他们回来的。党员也许不像医生那样直接去治病，但他们是一种精神的引领。

雷雪：所有人向一件事努力时，就会变得容易

疫情爆发时，我还没买口罩，甚至连疫情是什么都不知道。我只是一个老师，最担心的是学生的课。

大年二十九上完课，我突然接到爱智康北京分校面授课暂停的通知，才意识到疫情的严重。大年三十一早，我去校区把电脑、资料、手写板等所有上课用具拿回了家。

第二天，爱智康决定所有寒假线下课转线上。那天我打了4个多小时电话，跟十几个家长沟通。大家都没经历过线上课，爱智康上课互动性强，讲解要求高，转线上要考虑到方方面面，学习规划也要重新设计。让我感动的是，家长都第一时间同意了转在线，有的家长还出谋划策，跟我聊非典时期的情况。

作为老师，转线上压力很大。一连几天，我都在琢磨怎么使用软件、怎么上课、怎么互动。线上授课比线下辛苦得多，我需要大声说话甚至是吼的方式，来吸引学生的注意力。每天上完12个小时的课，嗓子常常是撕裂状态。

有些学生自制力比较差，上课、作业都要盯得更紧。本身学生在家上课容易懈怠，我就跟学生约定作业的反馈时间，也会让他们把学校作业发给我看。

我带的很多是高三学生。由于疫情，二月底北京市统一模考取消，加上北京今年又是第一年新高考，学生比较焦虑，我也在尽力安抚他们，陪他们度过这段特殊时期。

这段时间虽然辛苦，但是能够感受到公司上下齐心协力地在做一件事，在我们身后，站着校长、人力、教务、行政、技术等很多人。尤其技术老师24小时在线，每天凌晨开始测软件，保证上课系统正常运转。当所有人都在向同一件事努力时，这件事就会变得容易。

作为党员，遇到疫情，首先要做好分内的事，自己带头先干，我是分校高中语文组最早转在线的老师之一。我弄懂之后，还梳理了七八条建议发给学科主管，供其他老师参考，也会私下帮助其他老师。

王亮：把非主职工作变成主职

战“疫”是高压时期，也是成长最快的时期。

抗疫期间，我主要为线上直播课提供技术保障，负责网校APP的用户引导和直播流的外部合作。从大年初二到现在，我和伙伴们24小时不间断地盯着免费直播课，白天黑夜连轴转。虽然工作比平时忙，但因为是公益行为，大家干劲儿都很足。

这次网校推出面向全国学生的免费直播课，无论是APP端的用户量还是外部直播流的合作都很大，流量高出平时10倍不止，产品需求也在运行中不断发生变化。我们需要评估用户，升级系统，扛住压力。这块工作很消耗人，一想到有数百万的用户等着上课，心理压力就很大。老师们在一线上课很不容易，技术必须做好保障。

以前很好用的系统在新情况下都遭遇了挑战，出现了很多意想不到的情况。我们得一直盯着，随时迎接新挑战。这个过程中也暴露出一些问题，但大家都愿意付出更多努力去解决问题。

这段时间，我们每天工作量很大，一方面要支持网校的公益直播课，另一方面也要保障寒假课的正常运转。这也是2017年我来网校以来最大的一次挑战。很感动的是，这个时期大家都全身心地投入进来，集团为网校协调了有力的研发资源，其他事业部也给了我们很多支持。

作为党员，我愿意在特殊时期主动承担责任。这次，网校直播团队没精力负责内站合作(网校APP端引导)和外站合作(直播流外部合作)，我主动接过来，发动团队伙伴一起扛下来，把非主职的工作变成主职。高压时期，也是锻炼队伍最好的时期，大家愿意做好，也愿意成长。

蔡鹏：做好自己，引导好伙伴

作为党员，我在疫情中有两点感触很深：一是坚守岗位，起到模范带头作用;二是保持好心态，积极引导周围人。

武汉疫情爆发后，我跟几位干部讨论过要不要前去支援，后来想想我们过去或许会添乱，就没去。原本打算初五回分校，随着疫情加重，我把回程机票改到了初三。分校干部基本上也都回来了，少数没回来的，给他们寄去了设备。

作为西安分校校长，除了管理工作，我还带了3个班，辅导344个孩子。西安分校1500人，主要是辅导老师。从大年初四到现在，我每天从早上8点开始忙活：维护班级、跟学生互动，组织大家开会、复盘数据和打法……经常忙到凌晨才有时间写日报。

年前我们上了寒假一期课，大家都一起把所有流程跑了一遍，二、三期还比较顺利。偶尔也有突发状况，比如学生因网络问题进不了直播间，或者老师突然发热但找不到接班的人。这段时间，一个比较大的挑战是设备，有的伙伴家里没有网络，给直播带来很多不便。

但是没有一个人因为疫情影响工作，影响孩子们上课。去年秋季，分校新进了500多个辅导老师，这是他们第一次带班，很辛苦，也都顶住了考验，拿到了不错的结果。

分校的伙伴分散在不同地方办公，大家都很卖力，我主要在群里给他们加油鼓劲，引导大家做好防护，坚守岗位。这些说来都很平凡，无非是管好自己，引导好伙伴，不给国家添乱。这也是一名普通党员面对灾难时应尽的本分。

(责编：冯粒、曹昆)