线下课全部转线上：不能往后退，只能往前冲

原标题:隐性英雄:冲向自己的战场

在我们身边,有这样一个群体,他们普通得像空气,平凡得如流水,但危急时刻就会挺身而出,带领大家冲锋陷阵。他们分布在各行各业,但有一个共同的身份——党员。

一线教师、技术人员和职能人员,疫情肆虐的当下,他们虽然不像一线医护人员那样救死扶伤,不像解放军战士那样保家卫国,但他们用责任和担当,坚守岗位,用知识和爱守护着万千家庭的希望。

透过下面一个个真实的故事,你会看见一个个普通战士的英雄梦想。也许,就像盖文·德格罗在《The Fire》中唱的那样,“Running our own campaign. Doing the whole shebang(冲向我们的战场,完成自己的使命)”。

郑申燕:承接变化,消化变化

突如其来的疫情,打乱了一切秩序。生活变了,工作也变了。

1月23日,线下课全部转线上!

作为好未来中山分校教学负责人,我需要迅速对接线下转线上的教学工作,在开课前,排查各种问题,保证所有老师掌握线上操作,还要确保老师跟家长做好沟通,帮助他们熟悉流程。

时间紧迫,我压力很大。之前没上过在线课,接受起来不容易。每天,我穿梭在技术、教学、学科各个群中吸收各种信息,把这些来自四面八方的信息消化之后,再分门别类地发给老师们。

分校20多位老师,我一个一个地跟进;在一些关键节点和技术问题上,点对点地沟通。我们也开展了线上培训,有些老师在老家,信号不好,给沟通带来了很多困难。

年后我还带了3个二年级的小班,这是从一个准备出国留学的老师那里临时接过来的。因为这次疫情,我跟这些孩子还没见过面,所以沟通做得很重,想尽力给他们创造一个安心的学习氛围。

这些天,大家一直连轴转,每天接受大量信息,也会对变化感到焦虑。技术老师最辛苦,几乎24小时在线,随时响应我们的问题。有时我们提的问题莫名奇妙,技术老师也会一一解释。

感触最深的是,疫情爆发后公司上下反应迅速、齐心协力,说转线上就转线上了,我感到与有荣焉。作为党员,面对疫情,我们把变化承接下来,自己消化变化,把好的服务带给学生和家长,这是一种坚守。我弟弟在军队一线,对一线有多不容易,我也有体会。在教育战线上,我们党员也要冲锋陷阵,关键时候顶上去。

如果说党员像什么?用一个老掉牙的比喻形容是像空气。平时,他们似乎虚无缥缈,但关键时刻总能挺身而出,带头应对困难。这说起来容易,做起来很辛苦。人生须知负责任的苦处,才知尽责任的乐趣。

王佳:不能往后退,只能往前冲

入党多年,我受父亲影响很大。他是当地的村支书,在这次疫情中,每天带着村民们坚守在一线。村里要求义务值班,60岁以上老人不用参加。有位大爷跟我父亲说:“虽然我60岁了,但我要参与。”这带给我很多力量。

在千里之外的北京,我和同事们也在经历一场“大考”。

疫情爆发后,学而思培优决定线下课全部转线上。此后,北京分校决定讲义发放由校区领取改为快递寄送。作为教务人员,我们需要尽快把讲义快递到近8万名面授学员手中。

这是一个艰巨的挑战。我们连夜赶制了收集信息的问卷,但面授班临时从线下转线上,很多信息此前没有录入系统,给信息收集带来很大困难。我们通过ID搜索找到了4000多个线下班的信息,还有2000个班的信息需要一个个核对。数据老师特别辛苦,每天只睡几个小时。

寄快递也很不容易。我们之前没有月度结算的快递账号,现在一下子要寄几万份讲义,量太大。当时离春节只有两天,很多快递公司都放假了。

我们谈了好多次都谈不下来,后来我跟一个快递公司的人说:“求求您了,这些北京孩子的假期学习就寄托在你们身上了,我们真的没办法了。”他说“我再去谈谈吧”。最终,在集团行政、采购等老师的共同努力下,我们协调到顺丰和京东两家快递。

1月31日,分校281个教务老师全部过来参与寄送讲义,其中留京干部全部到岗,中台和校区也过来一些伙伴,目前快递出5万多份讲义,其他需要根据需要发放了电子讲义。

这是我第一次亲身经历的灾难。作为党员,我以前对自己的身份没有特殊感受,但遇到事情的时候,使命感就出来了。面对疫情,我们不能往后退,只能往前冲。一线伙伴特别给力,克服了很多困难。有的伙伴连夜抢票赶回北京,他们父母是哭着送他们回来的。党员也许不像医生那样直接去治病,但他们是一种精神的引领。

雷雪:所有人向一件事努力时,就会变得容易

疫情爆发时,我还没买口罩,甚至连疫情是什么都不知道。我只是一个老师,最担心的是学生的课。

大年二十九上完课,我突然接到爱智康北京分校面授课暂停的通知,才意识到疫情的严重。大年三十一早,我去校区把电脑、资料、手写板等所有上课用具拿回了家。

第二天,爱智康决定所有寒假线下课转线上。那天我打了4个多小时电话,跟十几个家长沟通。大家都没经历过线上课,爱智康上课互动性强,讲解要求高,转线上要考虑到方方面面,学习规划也要重新设计。让我感动的是,家长都第一时间同意了转在线,有的家长还出谋划策,跟我聊非典时期的情况。

作为老师,转线上压力很大。一连几天,我都在琢磨怎么使用软件、怎么上课、怎么互动。线上授课比线下辛苦得多,我需要大声说话甚至是吼的方式,来吸引学生的注意力。每天上完12个小时的课,嗓子常常是撕裂状态。

有些学生自制力比较差,上课、作业都要盯得更紧。本身学生在家上课容易懈怠,我就跟学生约定作业的反馈时间,也会让他们把学校作业发给我看。

我带的很多是高三学生。由于疫情,二月底北京市统一模考取消,加上北京今年又是第一年新高考,学生比较焦虑,我也在尽力安抚他们,陪他们度过这段特殊时期。

这段时间虽然辛苦,但是能够感受到公司上下齐心协力地在做一件事,在我们身后,站着校长、人力、教务、行政、技术等很多人。尤其技术老师24小时在线,每天凌晨开始测软件,保证上课系统正常运转。当所有人都在向同一件事努力时,这件事就会变得容易。

作为党员,遇到疫情,首先要做好分内的事,自己带头先干,我是分校高中语文组最早转在线的老师之一。我弄懂之后,还梳理了七八条建议发给学科主管,供其他老师参考,也会私下帮助其他老师。

王亮:把非主职工作变成主职

战“疫”是高压时期,也是成长最快的时期。

抗疫期间,我主要为线上直播课提供技术保障,负责网校APP的用户引导和直播流的外部合作。从大年初二到现在,我和伙伴们24小时不间断地盯着免费直播课,白天黑夜连轴转。虽然工作比平时忙,但因为是公益行为,大家干劲儿都很足。

这次网校推出面向全国学生的免费直播课,无论是APP端的用户量还是外部直播流的合作都很大,流量高出平时10倍不止,产品需求也在运行中不断发生变化。我们需要评估用户,升级系统,扛住压力。这块工作很消耗人,一想到有数百万的用户等着上课,心理压力就很大。老师们在一线上课很不容易,技术必须做好保障。

以前很好用的系统在新情况下都遭遇了挑战,出现了很多意想不到的情况。我们得一直盯着,随时迎接新挑战。这个过程中也暴露出一些问题,但大家都愿意付出更多努力去解决问题。

这段时间,我们每天工作量很大,一方面要支持网校的公益直播课,另一方面也要保障寒假课的正常运转。这也是2017年我来网校以来最大的一次挑战。很感动的是,这个时期大家都全身心地投入进来,集团为网校协调了有力的研发资源,其他事业部也给了我们很多支持。

作为党员,我愿意在特殊时期主动承担责任。这次,网校直播团队没精力负责内站合作(网校APP端引导)和外站合作(直播流外部合作),我主动接过来,发动团队伙伴一起扛下来,把非主职的工作变成主职。高压时期,也是锻炼队伍最好的时期,大家愿意做好,也愿意成长。

蔡鹏:做好自己,引导好伙伴

作为党员,我在疫情中有两点感触很深:一是坚守岗位,起到模范带头作用;二是保持好心态,积极引导周围人。

武汉疫情爆发后,我跟几位干部讨论过要不要前去支援,后来想想我们过去或许会添乱,就没去。原本打算初五回分校,随着疫情加重,我把回程机票改到了初三。分校干部基本上也都回来了,少数没回来的,给他们寄去了设备。

作为西安分校校长,除了管理工作,我还带了3个班,辅导344个孩子。西安分校1500人,主要是辅导老师。从大年初四到现在,我每天从早上8点开始忙活:维护班级、跟学生互动,组织大家开会、复盘数据和打法……经常忙到凌晨才有时间写日报。

年前我们上了寒假一期课,大家都一起把所有流程跑了一遍,二、三期还比较顺利。偶尔也有突发状况,比如学生因网络问题进不了直播间,或者老师突然发热但找不到接班的人。这段时间,一个比较大的挑战是设备,有的伙伴家里没有网络,给直播带来很多不便。

但是没有一个人因为疫情影响工作,影响孩子们上课。去年秋季,分校新进了500多个辅导老师,这是他们第一次带班,很辛苦,也都顶住了考验,拿到了不错的结果。

分校的伙伴分散在不同地方办公,大家都很卖力,我主要在群里给他们加油鼓劲,引导大家做好防护,坚守岗位。这些说来都很平凡,无非是管好自己,引导好伙伴,不给国家添乱。这也是一名普通党员面对灾难时应尽的本分。

