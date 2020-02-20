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中国农大疫情防控期间推十条举措 力促毕业生就业

2020年02月20日00:12  来源：中国新闻网
 

　　中新网北京2月19日电 日前，中国农业大学出台“抗疫情、促就业十条”，积极推进网络就业指导服务，全力以赴守护毕业生生命安全的同时，最大限度降低新冠肺炎疫情对就业的影响。

　　近期以来，新冠肺炎疫情肆虐，酿成重大病亡的同时，也对社会方方面面造成重大影响，其中，高校毕业生就业便是难题之一。

　　为此，中国农业大学出台十条举措，具体包括：

　　一是对2020届毕业生开展在线全面普查，做到“一生一策一方案”。

　　二是主动对接多家企业，发送专函，详细调研其用人需求，建设用人单位“线上招录需求库”。

　　三是3月16日至20日，连续五天举办“线上双选招聘会”。同时，联系教育部就业平台、北京市就业平台、社会招聘网站，共享岗位信息，共同开展网上就业招聘服务。

　　四是重点围绕“线上简历制作、线上面试准备、线上考试应答”等内容，搭建“线上就业课堂”，通过网络向毕业生推送。

　　五是主动为每一名拟就业毕业生撰写线上推荐材料，建成覆盖全体毕业生的“线上就业推荐档案库”，为就业过程中后续的单位推介、政审考察等求职环节提供帮助。

　　六是对建档立卡贫困家庭、身体残疾、少数民族等重点群体毕业生，实行分类帮扶和“一生一策”动态管理，落实求职创业补贴政策，优先推荐岗位。

　　七是开展线上就业心理疏导，通过点对点的方式，针对个别毕业生做好心理疏导；加强对重点疫区的毕业生就业心理援助。

　　八是研发上线“空中就业宣讲系统”，让用人单位不用奔波，即可到校线上宣讲；让毕业生足不出户，即可在家线上求职。

　　九是研发上线“就业手续办理系统”，实现随时随地、在线办理毕业生的三方协议、就业推荐、派遣手续的发放和回收，推动实现在线服务机制。

　　十是落实政策保障。对于确实无法落实就业工作单位的毕业生，可按规定将户档暂存学校。

　　“就业服务不打烊、线上招聘不停歇”，中国农业大学就业创业办公室主任郭立群如此解读上述十条举措。

　　他说，根据以往经验，春季，是高校毕业生就业中用人单位最终面试、签约录用、下一阶段招录的黄金时期。但今年受疫情影响，高校延期开学，现场招聘活动暂停，毕业生就业进展缓慢或工作计划推迟，这让毕业生有所忧虑。

　　于是，中国农业大学把往年各种线下就业活动都搬到了线上，切实采取有效措施，促进毕业生就业。

　　“学校之所以这样做，就是在疫情防控不放松的同时，让毕业生安心、定心，足不出户，不返校在家就可以顺利推进就业工作。”郭立群说。(完)

(责编：岳弘彬)
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