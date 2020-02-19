海归生鲜配送援战“疫”

图为施诗和公司工作人员为医护人员送去爱心菜篮。（受访者供图）

抗击疫情期间，出门买菜对困在家里的人来说成了一件难事。活动半径大大缩小，也让生鲜配送成为不少人网上食品采购的重要方式，这也忙坏了在生鲜配送领域创业的邹天文和施诗。

“食为天”激发创业灵感

“我曾在新加坡和澳大利亚留学，大学所学专业为管理与营销。海外生活无疑锻炼了我的独立能力，既有生活上的独立，也包括思想上的独立。”邹天文说。

2014年，邹天文从澳大利亚留学归国，在家乡江苏宿迁附近的市场遛弯儿时他发现，当地许多餐厅和水果店的采购员，为了寻求满意的货源，常常要往返于多个生鲜摊位进行挑选，这引发了他的思考——“把货源集中起来让商户挑选，能不能更好提高效率呢？”在经过多方调研后，邹天文意识到，生鲜配送在宿迁有很大的发展潜力。

瞄准生鲜配送领域创业的还有施诗。在清华大学读书时，她因成绩优异获得了澳大利亚阿德莱德大学交换留学的机会。回国后，施诗回到江西创业，在贵溪创建了集种植、销售、配送于一体的江西诗语农业有限公司。创业过程中，施诗也有了更长远的目标，她想要带动当地的城市失业人员和农户一起致富。“我们一直在做面向城市失业人员、农民和精准扶贫户的就业培训及农业技能培训，希望能带动更多人依靠自己的双手创造自己想要的生活。”

在生鲜配送上做出特色

“我之前在宿迁曾做过社区生鲜店的项目，但经营情况并不理想。之后，我一直在摸索生鲜方面的创业模式，直到发现生鲜配送这个领域。”2018年，邹天文组建团队开始项目研发，先后开通了手机App和微信小程序等多种电商经营模式。而在过去的一年里，邹天文在宿迁已经建立了多个配送点，团队工作人员已超几百人，并实现了年销售额近2000万元的营业成绩。

很早之前，施诗也意识到了生鲜配送行业的商机，她决定在生鲜配送的基础上做出自己的特色。

创业伊始，施诗打造的是面向个人的配送平台，需求弹性大，会产生亏损。为了提高公司收益，她改变了经营思路——从最初的个人配送转变为以企业机关食堂为主要客户的配送模式。与此同时，在订单采购中，公司引进了智能分拣系统以降低人工统计订单时难以避免的出错概率。为了进一步提高蔬果质量，扩大营业范围，施诗还带领团队创建了包含蔬菜、花卉、中医药种植在内的生态基地。“我们从开始的亏损状态到现在实现了很好的业绩，最重要的还是要创新思路，一步一步解决问题。”她说。

用质量与安全支援抗“疫”

“我们要最大程度保证蔬菜的新鲜度，大家信任我们，我们也要承担起责任。”为了提高生鲜货源的新鲜度，邹天文仓库里的货物基本都会在当天清理完毕，而在生鲜原产地的选择上，他也花了不少心血。从朋友推荐到实地调研，邹天文最终选在了山东省临沂市附近，哪怕每周工作再忙，为了把控质量，他也坚持抽空去临沂亲自参与采购。

为了保证食物安全，施诗与她的团队在源头把关、农药检测、分拣配送环节上同样做了很多努力。过去3年，她的公司从没出现过一次食品安全问题。“食品安全是我们的生命线，对质量严格要求是对客户负责，更是对我们自己负责。”施诗说。

自新冠肺炎疫情发生以来，订单数量激增，施诗团队和邹天文团队常常要加班加点甚至24小时无休。为了防止交叉传染，两家公司均要求每名员工都要戴口罩和手套工作，每天定时测量体温，坚持不见面配送和工作地点每日消毒。市民下单后，配送员将蔬菜放到指定地点，以减少人际间的接触频率。

与此同时，他们也在用自己的方式支援战“疫”。施诗与团队以成本价为江西鹰潭的医护人员送去了450个爱心菜篮，邹天文组织工作人员连夜修改程序，“网上南菜市”小程序从原来仅配送企业机关食堂转变为普通市民也可下单的模式，同时，一线医护人员、军人、警察等在网上进行身份认证后即可获得无偿配送服务。（王淑晨）

(责编：郝孟佳、熊旭)