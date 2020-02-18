职校驻村“第一书记”战“疫”情 侗乡群众保安康

2020年正值脱贫攻坚决胜之年，一场突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情让柳州职业技术学院（以下简称“柳职”）派驻广西三江侗族自治县独峒镇的五位“第一书记”们感到了前所未有的使命担当，他们从脱贫攻坚排头兵当即兼任为防疫突击手，第一时间把群众带动起来、凝聚起来、组织起来，组织工作队全员全村拉网式防控，不留死角，誓要坚决打赢防疫阻击战。

走寨喊寨，侗话宣传接地气

“这个时候听党的话，跟党走，没有什么困难战胜不了！”75岁的岜团村老党员吴德光站在村中心戏台上激动地说，新冠肺炎疫情打乱了三江县侗乡人民过年的节奏，往年春节，所有村民都要聚集在中心戏台“多耶”（侗族民歌形式之一），载歌载舞通宵达旦，但是今年为了大家的健康安全，吴德光积极主动劝阻村民不要在戏台聚集。

大年初二，岜团村“第一书记”陈月明就电话联系本村党支部书记杨二喜了解疫情，年初四他就着急要进村开展疫情防控工作。唐朝村“第一书记”杨小浒到村后立即成立疫情防控党员突击队，分组包片每天三次在村里检查，劝导村民不要聚会。“突击队”成立时，杨再辉、龙云安、杨生求等三名70多岁的老党员当即到村委办公室找到杨小浒，说一定要参加，坚决表态要以一名党员的身份冲锋在疫情防控第一线，每天坚持三次到村里5个鼓楼劝阻村民休闲聚会。唐朝村已经劝阻鼓楼聚会17场，劝导5户村民停办结婚喜宴，村里一切春节活动取消。

“第一书记”们利用广播喇叭、走寨喊话，还用侗话宣传防疫知识，声音响彻村寨的每一个角落，让家家户户每个人都知晓，此外，还利用微信群发、横幅、入户发放宣传单和宣传手册、张贴宣传相关文件等多种形式做好防疫宣传工作，坚决做到村民之间不走动、不聚会，疫情群防群控工作做到位。

拉网式“防疫”护寨，重点关注务工返乡村民

疫情开始时正好是春节返乡期间，岜团村、牙寨村、具盘村、唐朝村、知了村等五个村外出务工人员约有三千人，其中从武汉重疫情区回来的有十来个，密切接触人员近百人。“第一书记”们把防疫工作做细，每天两次入户对返乡人员及密切接触者测量体温进行登记。防疫形势严峻，陈月明第一时间入户告知他们隔离期内不给出门，只给一人定期外出采购东西，并安排由村医和村干、驻村工作队员组织工作组每天上午九点入户测量体温和了解身体状况。

2月1日起在各村入口处设立检查岗，对所有进出村里人员进行体温检测并登记。

知了村在村口设岗排查，阻止外来人员入村，对出入村民测量体温；宣传防疫，驻村工作队和村“两委”干部全部上阵，依然严重缺人手，“第一书记”蓝杜骞发动村里的党员和群众参与防疫工作，得到群众和党员的热烈响应，报名的党员人数就达60人。由于办公经费紧张，工作人员的口罩、饮用水、工作餐均难以落实，在得知情况后，柳职作为后盾单位给予了资金支持，三江县城市管理行政执法局和三江县水利局共支援44箱方便面，外出经商的村民吴秀川赠送了30个口罩，点点滴滴的助力让防疫工作顺利开展。

截止发稿时，五个村没有发现确诊及疑似病例，村民生活秩序正常，这是“第一书记”们感到欣慰的“战绩”。

凝心聚力守寨，一个好汉三个帮

牙寨村“第一书记”罗若梅进村之前，满脑子想着如何着手开展好防控工作，没料到驻村防疫后吃饭成了最大的问题，市场商店关闭了，她和驻村队员们没有备好足够的粮食。村里妇女主席杨玉妮知情后，从家里拿来腊鱼和活鱼、青菜送到村委办公楼，解决了大家几天的伙食问题，村民没有太多的话语，行动上的有力支持让大家暖了心，受再多的苦累都值得。

蓝杜骞最发愁的是村里的“防疫”物资极度缺乏，最初，村“两委”班子连一个口罩都没有，“防疫”工作过程存在着很大的安全隐患。蓝杜骞在柳州市买到了2个口罩，柳职又给他发放了6个口罩，这8个口罩先给村“两委”干部使用，大家每天用完口罩后用酒精消毒，第二天又继续用，这样坚持了3天。2月4日，独峒镇政府给他们送来了20个口罩，知了村在县城经商的一位村民又雪中送炭赠送了20个口罩，这才解决了缺口罩的燃眉之急，大伙工作起来更带劲了。

在这个没有硝烟的战场上，一个党员就是一面旗帜，柳职五位驻村“第一书记”以实际行动践行初心使命，坚持冲锋在前，每天奋战在一线，“咬定青山不放松”，坚决为侗乡人民群众构筑好、守护好战“疫”的防线。

岜团村“第一书记”陈月明（右二）入户给居民测量体温

牙寨村“第一书记”罗若梅（左一）带领新时代文明实践志愿服务队设立检查岗

具盘村“第一书记”对村屯公共区域进行全面消毒

(责编：何淼、熊旭)