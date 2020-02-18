如何把“停课不停学”这件好事办好

2月12日，江西省共青城市耀邦红军小学二年级学生，通过网络在家学习。况建摄/光明图片

●要研究不同学段不同年级不同学生群体居家学习的特点，尊重学生的认知规律，适应学生的自主管理能力，采取有针对性的教学方式；

●要坚决停止强行要求学生每天上网“打卡”、上传各种学习、生活、劳动视频等形式主义做法；

●要合理安排学生居家学习的课程内容，严格控制文化知识类课程的学习时间。

教育部明确要求，“停课不停学”要坚持把做好疫情防控工作放在首位，要坚持国家课程学习与疫情防控知识学习相结合。

积极统筹“三种资源”

延期开学期间中小学实施的“停课不停学”教学活动，完全不同于开学后学生在校期间的学习资源环境，因此，必须强化三个方面的资源保障。

要保障网络环境的正常运行。全国亿万中小学从过去的在校以线下为主的学校教育教学活动，转轨到在家庭环境下实施的以线上学习为主的居家学习，必须有强大通畅的网络运行环境做支撑，迫切需要教育部门会同有关部门和企业，切实保障网络平台通畅运行。各地要根据当地网络情况、服务能力、学生分布等，提前做好分析预判，预先排除风险；服务开通后，各地要做好网络运行分析监控，确保发现问题及时解决。

要保障教学平台的正常使用。这个时期的中小学教学活动，要依托各种网络教育教学平台来实施。教育部统一开通了供全国中小学使用的国家中小学网络云课堂平台；为解决农村及边远贫困等地网络环境条件差的问题，专门开通专用电视频道；同时，组织部分省级教育部门及中小学，免费向全国开放网络学习平台。尽管如此，由于各地条件差异很大，统一的平台运行压力过大，要大力支持有条件的地方和学校优先利用本地本校平台。

要保障课程资源的正常供给。为支持帮助学生学习，教育部整合国家、有关省市和学校优质教学资源以及出版机构的电子教材和数字教学资源，在延期开学期间开通国家中小学网络云课堂和电视空中课堂，免费提供有关学习资源，供各地选择使用。各地各校应按照教育部的要求，加强学生网上学习资源选择的指导，鼓励有条件的地方和学校优先利用本地本校资源；要针对线上学习特点和学科特点，认真研究提供适合学生线上学习的课程资源。

严格尊重“两个规律”

中小学在延期开学期间“停课不停学”，必须认真研究学生居家学习的特点，研究不同学段不同年级不同学生的认知特点，严格尊重以下两个规律：

尊重学生居家学习的规律。学生的居家学习完全不同于在校的班级学习。教育部要求，要防止照搬套用正常课堂教学方式、时长和教学安排，应依据居家网上学习的特点，采取多种途径加强学习指导，帮助学生科学制定居家学习计划，注重培养学生自主学习能力，及时解决学习上的困难和问题，这具有非常强的针对性。在这里，教师要做到“五个更加重视”：更加重视备课，不能照搬线下教学的教学方案，不能照搬现成的各种课程资源；更加重视指导学生的自学，要录制更多的指导学生如何自学的教学视频，给材料、给方法、给工具、给时间；更加重视学生居家学习活动的组织，千方百计地把学生组织起来、把学生调动起来；更加重视学生学习成果的交流分享，适当减少学生的作业量，让学生通过交流分享学习成果锻炼学生的思维、表达和促进知识结构化的能力；更加重视矫正反馈教学活动，提高学生居家学习的效率，巩固学生居家学习的成果。

尊重不同学段不同年级不同群体学生的学习规律。教育部要求“对小学低年级上网学习不作统一硬性要求，由家长和学生自愿选择，对其他学段学生作出限时限量的具体规定”。这提醒我们，做好“停课不停学”工作，必须研究不同学段不同年级不同学生群体居家学习的特点，尊重学生的认知规律，适应学生的自主管理能力，采取有针对性的教学方式，提供不同难度的教学任务。小学阶段，要更多地提供主题课程、综合课程，采取以活动性学习为主的方式进行教学；初高中阶段，学生有了一定的或较强的自主学习能力，可进行“单元整体教学”“综合任务教学”；对于初高中毕业年级学生，要加强复习备考的教学；对于自主管理能力弱、学习困难的学生，要采取有针对性的助学措施，提供适合他们的课程资源、作业。按照教育部的要求，还特别要加强对防疫阻击战一线人员子女和农村留守儿童的学习指导和关爱。

切实减轻“两个负担”

要努力减轻教师的工作负担。要加强教师教学技术应用能力的培训和指导，做到贴心周到的跟踪服务，解除教师因新技术应用不适应、不会用带来的排斥和焦虑；按照教育部要求，要停止不顾条件、“一刀切”，盲目组织教师录制教学课的做法；要更多地组织教研力量、骨干教师，对各种课程资源进行二次开发，提供教师使用；要组织教师集体议课、分工备课，资源分享等。

要努力减轻学生的学习负担。学校要依据不同年龄段学生的特点，统筹各科学生居家学习用量用时，指导学生合理确定网上学习时间，避免学生网上学习时间过长；要坚决停止强行要求学生每天上网“打卡”、上传各种学习、生活、劳动视频等种种形式主义做法；学校和家庭要共同做好工作，帮助学生合理安排作息时间；要合理安排学生居家学习的课程内容，严格控制文化知识类课程的学习时间。

中小学延期开学期间“停课不停学”，既是对学校教育的挑战，更是对家庭教育的挑战。只有调动学校教育和家庭教育两个积极性，搞好“家校教育大合唱”，才能把“停课不停学”这项特殊时期的好事办好。

（作者：张志勇，系北京师范大学中国教育政策研究院教授）

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