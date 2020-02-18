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疫情下，网课是救急也是创新（创新茶座）

李 贞

2020年02月18日04:27  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　教育是千家万户都挂心的大事。当开学季受到疫情的影响，为了让孩子们的学习不掉队，在线教育被 寄予了巨大期望。从教育部多次发文规范要求，到网课相关话题屡屡登上微博热搜，在线教育受到广泛的关注。

　　得益于中国互联网的迅速发展，大规模的居家在线学习已成为可能。众多在线课程平台也已发展多年，大部分学生对此并不陌生。然而当网课真正成为疫情中学习的一项救急手段，无论是老师、学生还是家长仍要经历一段适应期。

　　对于第一次接触在线教学的老师来说，不熟练的操作既是同学们眼里的“槽点”也是“萌点”。有的老师初次使用直播软件，讲了一节课才发现自己开了静音；有的老师不小心开了美颜功能，讲课到一半被家人打断；还有的老师每天定时在微信群里催交作业，自嘲像“客服机器人”。

　　对于学生们来说，居家学习比课堂学习更需要有自主性和自觉性。有的学生渴望无拘无束的假期，到提供在线教学的App下面打一星差评。也有的学生求知若渴，哪怕是每天到楼顶找WiFi信号也要坚持听课学习，被网友们赞为当代版的“凿壁偷光”。

　　对于家长们来说，监督孩子学习的担子更重了，望子成龙的焦虑也更容易被放大。尽管教育部呼吁要根据不同学段学生的年龄特点、身心发育情况、认知情况合理安排网课，还是有家长提前从各种平台购买了课外教程，把孩子的居家课表排满。当然也有很多家长更看重孩子的身心健康，比如担心孩子每天长时间对着手机、电脑屏幕，会伤害视力，而不愿意让孩子长时间在线上课。

　　特殊时期，面对在线学习，不同的人有不同的选择。为了更快更好地渡过这段适应期，各方也都在积极努力。在网课时长、上课形式、教师权益保障等方面，各地不断出台细则，以适应学生和老师们的需求。在技术上，各在线教育软件加紧完善课程内容、优化服务。总的来说，通过网上教学在一定程度上能够弥补学生无法到校学习的损失，这具有重要的积极意义。

　　近年来，互联网和教育的深度融合取得了巨大进展，特别在课程资源开发方面，已经能够提供丰富多样、可供选择、覆盖各地的优质网上教学资源。此次疫情中，大规模开展网课也是在此基础上的一次全新尝试，是教育教学领域创新的一次实践。

　　做好这段时期的在线教育，对未来该领域的发展也将产生重要影响。这一过程中，许多实际问题值得深入思考并逐步解决。比如，在线教育中师生互动性有限的问题能否加以改进？网课该如何更好地与学校正常的课堂教学进行衔接？如何安排课程才能更好地适应学生的身心发展？此外，上网课也要注意锻炼身体爱护眼睛。相信经此实践，未来网课的发展也会实现一次跨越。

(责编：岳弘彬)
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