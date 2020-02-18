停课不停学，在线教育迎来新挑战

近来，在北京市某中学当高三语文老师的姜婕，每天早晨的第一件事就是打开手机，用微信小程序“班级小管家”查看自己学生上传的作业照片，然后固定在9点20分用腾讯课堂App通过直播为同学们授课。

像姜婕一样，许多教师在这个开学季化身“主播”，在线授课。为阻断新型冠状病毒肺炎疫情向校园蔓延，教育部要求2020年春季学期延期开学，并提出利用网络平台“停课不停学”。但是，不同年级的学生学习需求各异，不同地区的网络教学条件有所差异。如何解决这些问题，更好地通过网课这一新形式实现教学目标，成为了眼下广大师生们最先要面对的一道“考题”。

避免“一刀切”

自2月4日起，教育部应对新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组已接连发布了《关于在疫情防控期间做好普通高等学校在线教学组织与管理工作的指导意见》《关于疫情防控期间以信息化支持教育教学工作的通知》和《关于在疫情防控期间有针对性地做好教师工作若干事项的通知》等3份文件，其中均就在线教学提出了规范。比如要求“不得违反相关规定安排教师超前超限超纲在线教学，不得要求教师在正常休息时间进行授课”“高校要与课程平台就在线教学组织进行充分沟通，择优选取符合本校实际、与网络环境条件相匹配的方案”等。

2月12日，教育部和工信部联合发布《关于中小学延期开学期间“停课不停学”有关工作安排的通知》，再次强调“各地要结合本地学习资源，统筹安排，针对不同情况，实事求是，避免‘一刀切’，特别要防止各地各校不顾条件都组织教师录课，增加教师不必要的负担”。

“中国的中小学生人数众多，由于各地情况不同、条件不同，不同学段学生的年龄特点、身心发育情况、认知情况也不大相同，所以停课不停学的工作还是要坚持由省级统一部署和因地、因校制宜相结合来实施。”2月12日，在国务院联防联控机制新闻发布会上，教育部基础教育司司长吕玉刚表示。

在“停课不停学”的落实中，具体到是否需要上新课、哪个年级可以上、什么时间开始上，都应根据实际情况而定，应避免“为了上网课而上”的情况。

“因为高三学生的学业压力是最大的，所以我们学校要求高三年级的同学从2月3日起开始参与网课，其他年级的同学从2月17日再开始进行线上学习。”采访中姜婕表示，分年级、分阶段开始线上教学的安排得到了老师和同学们的认可。“在17日前，高三的同学主要是自学为主，每天线上教学时间是一个上午、每学科半小时，老师主要就学生作业中的问题进行答疑。17日开始，各个年级的线上课程开始按照正式的全天课表进行。”

各地对线上教育的细化要求也在陆续出台。浙江省教育厅发布指导意见，要求科学合理把握线上教学的作息时间。每节课教授时间小学宜20分钟左右，中学宜30分钟左右。每天集中授课总时长小学低段、小学中高段、初中、高中宜分别不超过1小时、2小时、4小时、5小时。广东省教育厅公布《延迟开学期间中小学线上教学工作指引》，明确要充分考虑到线上教学和居家学习的特殊性，建议放慢进度，以课程标准的达标为宜，严禁超进度、超要求、超标准教学，避免偏题、难题、怪题。要合理安排学生学习时间，对小学低年级线上学习不作统一硬性要求；线上课程时间一般不能超过20分钟。要关注重点年级，高三、初三以学校为单位组织，力争做到“一班一案、一生一表”。

对于在未来正常开学后，在线授课的内容该如何与之衔接的问题，吕玉刚指出，正式开学恢复课堂教学后，各地各校要精准地分析学情，认真对学生居家学习情况进行摸底，对学习质量进行诊断评估，有针对性地制定教学计划。对已经居家在网上学习过的一些课程，要有重点地对已学的内容进行讲解和复习。对于没有参加网上课程学习的，要坚持从头开始实施教学。

全方位平台支持

做好在线教学，在线教育平台的技术支持必不可少。

对于自主学习能力较强的大学生来说，在线学习可以主要通过收看录播课程来实现，传统的在线课程平台较为实用，如爱课程、学堂在线等。

2月初，教育部为高校线上教学推出了22个线上课程平台的2.4万门课程。据教育部高等教育司司长吴岩介绍，这些课程面向全国所有高校免费开放，“不是为应对疫情临时仓促制作上线的，而是这几年来精心组织、精心培育、精心遴选的好老师的好课，是有质量保障的。”为了保证在线教学能顺利进行，这些课程平台从1月30日开始就做了技术准备，包括各种压力测试。“我们把平台的基数做大，避免在同一时间、同一平台、同一门课程出现拥堵。在课程提供的形式上，我们提供包括慕课、SPOC（小规模在线课程）、虚拟仿真实验课等多种形式的课程。在内容上，覆盖了本科所有12个学科门类和专科高职的18个专业大类。”吴岩说。

对于中小学生来说，教育部整合优质教学资源，自2月17日开通国家中小学网络云平台（网址：ykt.eduyun.cn），免费提供有关学习资源，包括小学一年级至普通高中三年级的教学资源。

另外，中小学生在学习过程中，更多需要与授课老师进行互动。所以许多学校和老师倾向于选择能够提供在线直播、群聊视频等功能的平台。不少办公类App就特意为此拓展了线上教学功能。例如，企业微信支持老师在班级群聊中发起“群直播”，家长和学生可以通过微信直接收看，不用再安装其他额外的APP。钉钉App开设的“在家上课”计划预计覆盖全国5000万学生，为应对需求，钉钉通过阿里云连续扩容10万台云服务器，以抗住巨大的流量冲击。

还有一些地方和学校推出了自主开发的线上教学平台，以提供更具针对性的课程服务。

湖北省武汉市自1月23日确认今春省内中小学将开学延期后，市教育局即联手腾讯等互联网科技公司开始搭建市级中小学空中课堂平台。2月10日早上，武汉市90万中小学生通过空中课堂的直播，开始了特殊的开学第一课。“在线上课的效果超出预期。”在陪同孩子在线上课后，武汉市育才实验小学六年级学生牛仔的父亲表示，自己之前很担心出现网络卡顿或者瘫痪情况，影响孩子学习效果，“但一节课下来，网络还比较顺畅，孩子也很喜欢。”

对于农村地区、偏远山区的学生来说，可能上网课条件不太好。为此，自2月17日起，中国教育电视台第四频道通过直播卫星平台向全国用户传授有关课程学习资源，覆盖了偏远贫困农村地区，特别是网络信号比较弱的地区，以解决这些地区学生的学习问题。电视频道播出的内容以小学阶段为主，同时兼顾初中和高中，特别是参加中考、高考学生的需要。

教师适应新角色

在线教学与课堂授课有很大区别，“停课不停学”实际上也对教师提出了新要求。

结合自身经验谈及线上教学的难点时，姜婕表示：“课堂授课更容易随时观察学生的表现，提醒他们注意力集中；但在线上直播讲课就比较难以兼顾到全班每个学生的状态。另外，线上授课需要操作各种软件，一些年纪较大的老师可能要花费更多时间提前熟悉。”

《关于在疫情防控期间有针对性地做好教师工作若干事项的通知》已提出，要做好教师信息技术能力提升和师训资源开放共享工作。依托国培计划、省培计划等培训项目，适时组织开展教师远程教学及信息技术能力在线专题培训。各地教育部门要指导本地师训、教研、信息化等部门以及地方高校特别是地方师范院校，加大对教师信息化能力的培训力度，落实相关配套措施，一校一策，为教师科学高效开展线上教育教学提供支撑和保障。

据北京市海淀区教委介绍，该区教师进修学校的教研员们从大年初二就开始投入到工作中，不仅整体规划了学生线上学习课程，还为区域教师量身打造了网络研修课程，包括高一教材培训、常规教研和新任教师培训等内容。

浙江外国语学院自2月11日起，在官网上推出“在线教学大家谈”栏目，邀请具有在线授课经验的教师分享心得，为其他教师在线授课提供参考。

南开大学推出了“在线教学能力培训系列课程”，每天下午通过一场直播，为教师的在线教学提供指导。培训涵盖了课堂讲授、课上讨论、习题发布、作业批改等教师日常授课的各种应用场景。目前该校已有1200余名教师参加培训，每场课程都有近500名教师参加。

在北京师范大学继续教育与教师培训学院教师罗容海看来，在线授课的过程中，教师需要适应新的角色定位。首先，教师应扮演好“导师”的角色，引导学生在导师的指导下进行自学，导师提供指导、答疑。“居家学习缺乏师生共同在场的氛围，教师只有像导师一样，给予每个学生个别化的指导和帮助，教育才能有效。”其次，教师应该扮演好“导购”的角色。对学生来说，如何从互联网海量的信息和课程中选择自己合适的内容是在线学习的难点。教师做好“导购”即要充分了解这些资源和内容，同时了解学生的特点、需求，并指导学生做好内容选择，这样才能最大限度地提高教育的效能。最后，教师应该扮演好“学伴”的角色。“在学生居家学习缺乏学友和同伴的情况下，教师应该转变角色，成为学生身边可以信赖的‘学伴’，一种远程在线，但时刻在场的智慧‘学伴’。”

“停课不停教、不停学”的同时，教育部也强调要保障教师权益。教师参加在线教学或网络远程培训，按照考核认定的学时数计入教师培训学时（学分）；教师承担在线教育教学、在线辅导答疑、作业批改等计入工作量，纳入绩效管理。

(责编：岳弘彬)