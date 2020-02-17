CERNET全力护航高校在线教学

“为了保证高校全面开展在线教学的需要，CERNET网络保障进入战时管理！”中国工程院院士、CERNET网络中心主任吴建平在2月15日举行的CERNET疫情防控网络保障视频会议上说。

2月15日，中国教育和科研计算机网CERNET网络中心下发紧急通知，并召开视频会议对疫情防控期间CERNET网络保障工作进行部署落实。位于全国36个城市41所高校的CERNET专家委员会成员、核心节点主任及技术运行负责人近100人参加了视频会议。

会议就全国高校陆续开展在线教学的保障工作进行了战前动员。会议特别听取华中科技大学负责人介绍武汉核心节点在严峻疫情中克服重重困难、坚守岗位职责、保障网络运行的情况。会议特别强调，CERNET/CERNET2各核心节点网络中心全体同志，必须提高政治站位，充分认识疫情防控时期CERNET网络保障工作的重要性、特殊性和复杂性，增强政治意识、大局意识和责任意识，保证做到疫情就是命令、防控就是责任、网络就是岗位。

据悉，2月6日，CERNET 网络中心就发出了《致 CERNET 全体用户单位的一封信》，推出了包括“重点保障教育网主干网的国内外高质量互联互通，免费按照用户单位应对疫情需求调整带宽”等最新政策，截至2月12日，已为153个用户单位免费升级带宽65.6G。CERNET各节点网络中心及赛尔网络公司也在第一时间通过各种有效途径加强用户沟通，了解用网需求，确保服务质量。（宗河）

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