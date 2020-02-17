原标题：不仅学知识，更要懂成长——疫情时期特殊“开学季”扫描

新华社北京2月17日电 题：不仅学知识，更要懂成长——疫情时期特殊“开学季”扫描

新华社记者赵琬微、蒋芳、郑天虹

17日，北京、广州等地开始了特殊的“开学季”，广大中小学生在学校教师的指导下开始了“线上”学习生活。

受新冠肺炎疫情影响，今年全国春季学期延期开学，近1.8亿中小学生开启了“停课不停学”的学习生活。他们在家如何学习？学习哪些内容？长时间盯着电脑眼睛怎么保护？就大家关注的问题记者进行了调查。

“温故而知新”不授新课的开学季

2月17日8点30分，广州市越秀区中小学的孩子们体验了一个不一样的升旗仪式：网上升旗仪式。孩子们穿着礼服或校服，戴上红领巾，认真地敬少先队队礼，全程站立参加了这个特殊的升旗典礼。

此前，教育部门明确提出“延期开学”是假期的延续，各校均不得以任何形式集体组织上新课，也不得举行任何形式的线下教学活动和集体活动。

当天，首都师大附中大兴南校区八年级学生张子晴在家中打开电脑开始了一天的学习。“上午，老师带领我们进行了语文、数学、英语3科的复习。每科15分钟的时间。”她说，语文是复习两篇古诗词。下午是自主学习时间，准备读《水浒传》并继续自创的“梁山好汉名片设计”项目。

广州市东风东路小学五年级今天上午的线上语文课堂上，老师通过重温上学期课文猎人海力布宁可牺牲自我也要救乡亲们的故事，思考疫情之下社会各界尤其是白衣天使们“牺牲小我、实现大我”的宝贵品质。

针对初三、高三毕业年级的学习，北京市委托北京师范大学未来教育高精尖创新中心提供平台和运营管理，从本周起组织全市中高考科目的优秀教师在线答疑。此外，还在北京数字学校网站开设了专栏，为毕业年级提供有针对性指导。

“各显神通”保障丰富教育活动

在开展网上学习的同时，各地明确提出“停课不停学”不是指单纯意义上的网上上课，还包括广义的教育内容，要在德、智、体、美、劳“五育并举”的前提之下，促进学生全面发展。

南京市鼓楼区教育局副局长侯正永说，南京市在1月底就组织了1000名特优教师的1000多节课程，按照学段学科上线；2月5日起，100位名特优教师在“名师空中课堂”平台在线答疑。对农村偏远地区或因家庭困难无法接受线上教学服务的，由教育行政部门配送相关电子设备及教学资源，确保线上教学全覆盖。

在广州市越秀区，小学生人手一张每日学习活动菜单，内容包括设计“阅读与表达”“思维与探索”“体育与健康”“艺术与欣赏”“劳动与生活”五大板块课程方向，在区统一信息平台上播放名校名师课程资源。

“在新冠肺炎疫情影响期间，学习不仅是网上上课。”首都师大附中大兴南校区六年级班主任荆莹说，我们还以学生时间管理为切入点，确保每天有集中学习时间、体能锻炼时间、自主学习时间、实践探究时间、兴趣发展时间和动手劳动时间。

在北京市第三十五中学初中部，学生和家长收到一封信。“生命至上，健康第一。”信上嘱咐在家学习的同学们树立“有张力的目标”，热爱生活，努力学习——生活即教育，做个有心人。我们的课堂无处不在，期待早日回到校园！

注重视力保护与交流分享

记者采访发现，多数学校在安排在线课程时，每节课的时长不超过15分钟；部分学校每节课时长为30分钟，全天固定在线学习可达3-4小时。有的孩子除了校内课程，还参加了在线的校外学习，在线用眼时间过长。

此前，为尽量减少小学生上网时间，保护学生视力，并考虑防止网络“拥堵”，教育部国家中小学网络云平台只提供中学生学习资源，小学生学习内容在中国教育电视台上播出。

中国眼镜协会视光专业委员会副主任、国家高级验光师秦英瑞说，随着中小学生纷纷采取网上远程开课的模式进行教学，对视力的影响不可忽视。

“要将电脑屏幕背窗放置，电脑屏幕的亮度调整为低于70%的亮度为宜，同时切记在用眼1小时后，望远眺望5分钟，以缓解用眼疲劳。”秦英瑞建议。

北京师范大学中国教育政策研究院教授张志勇建议，要充分认识学生居家学习与学校教学的不同，不能照搬学校用的学生作息时间表、课程表，要多安排一些学生通过动手操作和自主探究完成的学习任务，交叉安排好文化课学科学习和德育、美育、体育、劳动教育等方面的课程学习。

同时，要适当减少学生作业量，增加学生基于自学、观看教学视频和适量作业之后的学习成果的交流活动，让学生通过交流分享学习成果，锻炼学生的思维、表达，充分调动学生居家学习的积极性。

(责编：冯粒、曹昆)