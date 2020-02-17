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“妈妈你害怕吗”

2020年02月17日08:24  来源：人民网-人民日报
 

这个寒假因一场疫情变得与以往不同，也成为孩子们一生当中特殊的一段成长经历。作为教育工作者，我们要思考，给孩子怎样的教育，才能将悲痛的经历转化为有价值的经验，启迪成长，从而为未来社会的可持续发展埋下种子。

科学知识、健康素养、责任担当、报国之志……这些都至关重要。而其中，懂得并学会感恩是重要且迫切的。

感恩每一位医生。面对疫情，地方和军队一大批医生恪守职责、坚守阵地。他们用行动诠释了责任、奉献与仁心仁术。假期中，学校大队部组织学生与从事医务工作的爸爸妈妈写家书交流，一封信中写道，“妈妈你害怕吗”“在家里妈妈也害怕，可穿上白大褂，我就不怕了”。我们相信，在这特殊的战“疫”中，孩子会看到无数医生的付出，从中体悟担当与责任。

感恩每一位志愿者。扔下一盒口罩转身离开、向疫区免费送去青菜、为无暇吃饭的医生点外卖、不留姓名捐出善款……无数平凡人的平凡之举，如涓涓细流汇聚成一幅以“爱”为题的画作，相信在这幅巨大的画作面前，孩子们会思考何为奉献，何为一方有难，八方支援。

感恩各行各业的工作者。交通、环卫、公安、电信、新闻、教育……各行各业工作者坚守岗位，保障城市正常运转。相信孩子们会从中懂得，社会的有序、高效运转离不开每个行业和每个人的共同努力。

感恩是成长的第一步。完成好学业，锻炼好身体，养成良好的生活习惯，乐观积极成长……经历这场特殊战“疫”，孩子们会更懂得即便不能一下子做出轰轰烈烈的事迹，尊重科学、遵守规定，就是在为国家贡献己力。懂得感恩，才会更好地关照他人、关照世界。懂得感恩，才会珍惜韶华、发奋学习。懂得感恩，才能目光长远，立下报效祖国的鸿鹄之志。

期待这生命中的重要一课，能成为这个特殊的假期里，孩子们最宝贵的收获。

（作者为浙江省特级教师、杭州市时代小学校长唐彩斌）

《 人民日报 》（ 2020年02月17日 17 版

(责编：李依环、熊旭)
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