人民网>>教育>>滚动新闻

一位返乡医学博士生的特殊假期

2020年02月13日11:16  来源：中国青年报
 

筑起防疫青春长城

一位返乡医学博士生的特殊假期

“在家坐不住，我必须去。”

“你回来没几天，好不容易休息，（前线）那么危险，你别去。”

“我学医，而且还是党员，党员不应该上一线吗？”

时至今天，湖北省宜昌市秭归县董玉玲仍记得大年三十晚上，女儿王馨语与自己的对话。

王馨语是中山大学中山医学院一名免疫学专业在读博士生，腊月二十七下午，她从广州回到秭归家中。每天，疫情变化牵动着这位医学生的心。

腊月三十晚上，王馨语留意到，一些医院医护力量告急；多家医院已在网上募集防控物资。她当即通过支付宝，捐献了200元爱心款。

王馨语也想为家乡做点力所能及的事。团圆饭上，她特意提到，“中山大学3所附属医院60多位医护人员，放弃春节与家人团聚，来武汉支援。”随后，她向父母提出，想去县里做志愿者。

起初，出于担心，爸妈不同意。正月初一一早，王馨语又提了一次。父亲王功军是一名基层干部，腊月三十值班完毕即报名了县防控志愿服务队。见女儿并不是“一时兴起”，王功军与她母亲叮嘱她一定做好防护。王馨语当即致电县卫生局报名。

第二天晚上，县防控指挥部来电表示批准，考虑到她是学生以及专业限制，安排她参与密切接触者隔离观察点的筹备，以及后勤保障工作。

此前，秭归县已启用了党校紫薇山庄作为第一个隔离观察点。1月28日一早，王馨语与县疾控中心工作人员杜蓉一起，来到中国地质大学（武汉）秭归产学研基地，这里将改建为第二个隔离观察点。

走进一栋6层楼的学生宿舍，映入眼帘的是一间间空荡冷清的房间，除了高低铁架床，其他什么都没有。她俩随即拖地、消毒、铺床，列出医护与隔离人员所需物资，再前往设置在县人民医院的指挥部领取物资。

开水壶、卫生纸、口罩、方便面、矿泉水、洗衣粉……王馨语与杜蓉将每间房内的物品摆放妥当。经过一天半的筹备，1月30日，中国地质大学（武汉）秭归产学研基地观察点正式投用，首批留观人员入住。

每天早上8：30，王馨语准时来到隔离点报到，穿上医用工作服，戴好防护口罩，她开始收集隔离点留观人员与医护人员每日物资需求情况，再报告给县指挥部，前往领回。同时，根据医护人员提供的信息，填写、更新留观人员身体状况统计表。

正月初四至今，王馨语已在两个隔离点工作了10多天。疫情发生前，这个寒假她原本打算看一些文献，设计实验规划。现在，这些只能留到下班后再完成。每天白天奔波在抗疫前线，这个1996年出生的女孩觉得“收获很大”。

“疫情面前，大伙儿都在尽一份力。”担心她们搬运物资不便，县里一家出租车公司派来一辆爱心出租车，司机徐宗和见到稍重一些的物资，总是抢着搬。县图书馆为留观者送来了200多册图书、杂志。

紫薇山庄与中国地质大学（武汉）秭归产学研基地两个隔离点，由秭归县中医医院负责体温检测与病毒消杀等工作。首个观察点启动时，流传在当地网络的一张请战书，让王馨语印象深刻。“明知道这一去，将面临不可预知的危险，明知道这一去，至少得一个月以后才能再见到家人，但83个红手印背后，83个坚定的白衣战士，选择了主动上最前线。”

配备在隔离点的医护人员，吃住都在隔离点。秭归县委县政府主要负责人，也都前来看望慰问，给大家鼓劲。

隔离点内，年纪最大的85岁，最小的3岁，怎样在规定范围内尽量满足大家的日常生活需求，安抚大家的情绪，考验着杜蓉与王馨语。

“杜大姐总是全心全意为大家着想。”王馨语记得，一次，一位山西籍的留观者提出，吃不下食堂的盒饭了，只想吃面。杜蓉跑了好几家面馆，但都没开业，便在超市买了一包袋装刀削面；没买到蒜，又从自家带上蒜，给对方送去。在隔离点吃上了面，这位留观者对杜蓉感谢不已。

2月6日下午，秭归县首批6位密切接触者集中医学观察满14天期限，取得“医学观察期健康证明”解除隔离。临走，6人高高兴兴地拉着杜蓉、医护人员、王馨语一起合影留念，感谢他们的辛勤付出。

看着他们得以健健康康、平安无事地回家，王馨语也打心底里觉得欣慰，“我们做的这点事情，都是值得的。”

直到今天，上前线做志愿者的事，王馨语没有告诉老师与同学。“她从小就是个有正义感的孩子。”母亲董玉玲说，在王馨语5岁时，一次，院子里一群小朋友一起玩，年纪最小的小男孩被欺负了，王馨语第一个站出来主持公道。回家后，王馨语并没有提这件事，董玉玲是后来通过小男孩的妈妈才知道的。

每天，王馨语忙完回到家，董玉玲会询问她在隔离点做了哪些事情与所见所闻。“现在，我为她感到骄傲。”她说。

中青报·中青网记者 朱娟娟 雷宇

(责编：郝孟佳、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved