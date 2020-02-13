筑起防疫青春长城

一位返乡医学博士生的特殊假期

“在家坐不住，我必须去。”

“你回来没几天，好不容易休息，（前线）那么危险，你别去。”

“我学医，而且还是党员，党员不应该上一线吗？”

时至今天，湖北省宜昌市秭归县董玉玲仍记得大年三十晚上，女儿王馨语与自己的对话。

王馨语是中山大学中山医学院一名免疫学专业在读博士生，腊月二十七下午，她从广州回到秭归家中。每天，疫情变化牵动着这位医学生的心。

腊月三十晚上，王馨语留意到，一些医院医护力量告急；多家医院已在网上募集防控物资。她当即通过支付宝，捐献了200元爱心款。

王馨语也想为家乡做点力所能及的事。团圆饭上，她特意提到，“中山大学3所附属医院60多位医护人员，放弃春节与家人团聚，来武汉支援。”随后，她向父母提出，想去县里做志愿者。

起初，出于担心，爸妈不同意。正月初一一早，王馨语又提了一次。父亲王功军是一名基层干部，腊月三十值班完毕即报名了县防控志愿服务队。见女儿并不是“一时兴起”，王功军与她母亲叮嘱她一定做好防护。王馨语当即致电县卫生局报名。

第二天晚上，县防控指挥部来电表示批准，考虑到她是学生以及专业限制，安排她参与密切接触者隔离观察点的筹备，以及后勤保障工作。

此前，秭归县已启用了党校紫薇山庄作为第一个隔离观察点。1月28日一早，王馨语与县疾控中心工作人员杜蓉一起，来到中国地质大学（武汉）秭归产学研基地，这里将改建为第二个隔离观察点。

走进一栋6层楼的学生宿舍，映入眼帘的是一间间空荡冷清的房间，除了高低铁架床，其他什么都没有。她俩随即拖地、消毒、铺床，列出医护与隔离人员所需物资，再前往设置在县人民医院的指挥部领取物资。

开水壶、卫生纸、口罩、方便面、矿泉水、洗衣粉……王馨语与杜蓉将每间房内的物品摆放妥当。经过一天半的筹备，1月30日，中国地质大学（武汉）秭归产学研基地观察点正式投用，首批留观人员入住。

每天早上8：30，王馨语准时来到隔离点报到，穿上医用工作服，戴好防护口罩，她开始收集隔离点留观人员与医护人员每日物资需求情况，再报告给县指挥部，前往领回。同时，根据医护人员提供的信息，填写、更新留观人员身体状况统计表。

正月初四至今，王馨语已在两个隔离点工作了10多天。疫情发生前，这个寒假她原本打算看一些文献，设计实验规划。现在，这些只能留到下班后再完成。每天白天奔波在抗疫前线，这个1996年出生的女孩觉得“收获很大”。

“疫情面前，大伙儿都在尽一份力。”担心她们搬运物资不便，县里一家出租车公司派来一辆爱心出租车，司机徐宗和见到稍重一些的物资，总是抢着搬。县图书馆为留观者送来了200多册图书、杂志。

紫薇山庄与中国地质大学（武汉）秭归产学研基地两个隔离点，由秭归县中医医院负责体温检测与病毒消杀等工作。首个观察点启动时，流传在当地网络的一张请战书，让王馨语印象深刻。“明知道这一去，将面临不可预知的危险，明知道这一去，至少得一个月以后才能再见到家人，但83个红手印背后，83个坚定的白衣战士，选择了主动上最前线。”

配备在隔离点的医护人员，吃住都在隔离点。秭归县委县政府主要负责人，也都前来看望慰问，给大家鼓劲。

隔离点内，年纪最大的85岁，最小的3岁，怎样在规定范围内尽量满足大家的日常生活需求，安抚大家的情绪，考验着杜蓉与王馨语。

“杜大姐总是全心全意为大家着想。”王馨语记得，一次，一位山西籍的留观者提出，吃不下食堂的盒饭了，只想吃面。杜蓉跑了好几家面馆，但都没开业，便在超市买了一包袋装刀削面；没买到蒜，又从自家带上蒜，给对方送去。在隔离点吃上了面，这位留观者对杜蓉感谢不已。

2月6日下午，秭归县首批6位密切接触者集中医学观察满14天期限，取得“医学观察期健康证明”解除隔离。临走，6人高高兴兴地拉着杜蓉、医护人员、王馨语一起合影留念，感谢他们的辛勤付出。

看着他们得以健健康康、平安无事地回家，王馨语也打心底里觉得欣慰，“我们做的这点事情，都是值得的。”

直到今天，上前线做志愿者的事，王馨语没有告诉老师与同学。“她从小就是个有正义感的孩子。”母亲董玉玲说，在王馨语5岁时，一次，院子里一群小朋友一起玩，年纪最小的小男孩被欺负了，王馨语第一个站出来主持公道。回家后，王馨语并没有提这件事，董玉玲是后来通过小男孩的妈妈才知道的。

每天，王馨语忙完回到家，董玉玲会询问她在隔离点做了哪些事情与所见所闻。“现在，我为她感到骄傲。”她说。

中青报·中青网记者 朱娟娟 雷宇

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