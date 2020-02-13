留学计划变化、语言考试暂停 中国留学生如何应对？

近期，为防控新冠肺炎疫情，一些国家或地区相继采取入境管制措施。与此同时，一些语言考试延期。这些措施对中国留学生有什么样的影响，就此，本报采访了启德教育和新东方前途出国相关留学专家——

语言考试延期怎么办

受疫情影响，托福、雅思、GRE等留学考试中心相继发布通知，暂停2月的各项考试安排。新东方前途出国相关留学专家表示，同学们“不要过度恐慌”，因为从目前的通知来看，只是取消了2月的考试，相信随着疫情的好转或得到控制考试会很快恢复。随着2月考试的取消，接下来的两个月考位会非常紧张，需要尽早报名3、4月举行的相关考试。需要注意的是，2月份的托福考试需要学生通过官网取消，否则官网将自动把考生报过的考试延期至2020年12月最后一场。

据启德留学英爱项目管理中心相关负责人介绍，对延期举行的各类语言类考试，英国多所大学推出应对措施。英国纽卡斯尔大学表示，由于近期受新型冠状病毒影响而导致被取消2020年1月31日和2020年2月7日雅思考试的学生，只需提供这两个时间段预定考位或者取消考位的证据（序列号码或其他），纽大口译笔译专业将延长原2月14日递交最后合格雅思成绩单的时间。学生可尽快预定下一次考试，并且在考试后两周内提供官方成绩单。伦敦玛丽女王大学表示，如果学生现持有本科、预科、硕士课程有条件录取通知书且暂未达到入学英语语言要求标准，伦敦玛丽女王大学语言班将持续开放申请直至截止日期。

另据记者了解，部分法国高商提供内部测试，如果学生通过学校内部的测试可以获得录取；澳大利亚部分院校也提供英语内部测试，如果学生通过学校内部的测试也可以获得语言加主课的双录取。

相关留学专家现阶段给学生的建议是尽可能做好准备，无论参加哪类语言考试，在这段时间都要认真复习，多参加线上的备考培训，争取在考场开放时能取得理想的分数。

启德留学美国高本项目总监孙静表示，除了考试成绩这些标化成绩以外，美国的高中、本科院校对于申请者非学术类的软实力也非常看重，所以建议学生利用这段时间，参加一些线上学术和非学术类的背景提升项目。

入境管制措施变化怎么办

作为中国学生选择的热门留学国，美国、澳大利亚等国均采取了新的入境管理措施。美东时间2月2日下午5时起，过去14天内访问过中国的外国人（美国公民和永久居民的直系亲属除外）将被暂时禁止入境。另据美国驻华大使馆官网通告，自2020年2月10日起，北京美国驻华大使馆和美国驻成都、广州、上海和沈阳总领事馆的常规签证服务暂停。

就此，新东方前途出国相关专家表示，受此次疫情影响最大的是2月开学的美国本科学生。建议大家遵循美国官方和校方的意见暂缓出国留学的计划，并且与入读的学校取得联系办理延期至夏季或秋季入学。同时，美国大学秋季开学通常在8至9月，一般情况下秋季入学的学生签证会在4月开启，6月进入申请高峰。建议大家密切关注大使馆的签证预约动态。

澳大利亚政府也宣布了临时入境限制和旅行建议，自2月1日起，所有从中国大陆出境或中转到澳大利亚的非澳大利亚公民14天内不得入境。

据启德留学澳大利亚、新西兰项目总监刘爽介绍，目前澳大利亚院校针对来自中国大陆的学生的应对方案主要分为两类：一是允许延期或晚报到。根据启德留学目前统计，2/3的学校已经把最晚报到时间调整到了3月，还有部分院校接受学生晚报到1至3周，如悉尼大学近期已经把3月9日的最晚报到时间调整到了3月30日。另一类就是开放学生的线上课程，以帮助学生尽量减少课业损失。如：新南威尔士大学正在开发一个“数字就绪”项目，以便把第一学期头两周的课程资料尽可能多地放在网上，供同学们在线查阅。此外，学校还在开发一个“数字传送”项目，将列出所有已完全可以在线学习的课程。墨尔本大学近期也详细列出了各专业报到时间——包括每个专业最晚报到时间，是否可以安排网课（一般网课是2-4周的时间）。

新闻链接

作为中国学生青睐的留学热门国，加拿大的多所高校采取了延期申请截止日期、减免申请材料和线上面试3个举措确保中国学生不受影响。针对申请本科的学生，英属哥伦比亚大学和西门菲莎大学均允许中国申请者延迟提交语言成绩至3月31日，麦克马斯特大学语言成绩可延期至7月1日再提交，曼尼托巴大学确认可延期至8月15日提交语言成绩，安省理工大学直接决定暂时取消高中会考成绩和高中毕业证的学信网认证两项申请材料的要求；对申请研究生的学生，布鲁克大学商学院，温莎大学均可根据实际情况延期审理，湖首大学研究生的部分专业已经延期到3月1日，学生可通过官网查询想申请的专业是否延期，各个学院会根据实际情况决定最新截止日期；爱德华王子岛大学的MBA面试改为线上面试。

启德留学加拿大项目总监罗琼介绍说，众多安省私立中学表示如有近期因隔离原因导致无法到校上课的学生，可以在家远程免费学习校方提供的加拿大中学课程，如安博逊高中将通过在线共享教室为学生提供课程资源（包括视频、PPT、额外课堂笔记等）。

(责编：郝孟佳、熊旭)