原标题：教育部：不得强行要求学生每天上网“打卡”

近期，部分地方陆续开始了网上“停课不停学”工作，大家对一些问题比较关心。为此，教育部有关负责人回答了记者提问。

一、为什么要提出“停课不停学”？

答：因防控新冠肺炎疫情需要，学校延期开学，学生不能在正常开学时间到校上课学习。因此，广大家长十分关心延期开学期间孩子的居家学习问题，有的家长甚至产生了焦虑。教育部对此高度重视，要求各地教育部门和学校认真做好延期开学期间“停课不停学”工作，为广大学生提供学习资源和学习支持服务，帮助解决实际困难。各地教育部门和广大中小学校积极响应、勇于担当，为此做了大量工作，目前采取的网上学习是一项临时应急措施。

二、如何准确把握“停课不停学”的学习内容和学习方式？

答：“停课不停学”不是指单纯意义上的网上上课，也不只是学校课程的学习，而是一种广义的学习，只要有助于学生成长进步的内容和方式都是可以的。要坚持国家课程学习与疫情防控知识学习相结合，特别注重疫情防护知识普及，加强生命教育、公共安全教育和心理健康教育；认真学习防疫阻击战中涌现的先进事迹，弘扬社会美德，增强学生爱党爱国爱人民爱社会主义的思想情感，也可以多读一些经典名著名篇。学习的方式应该是多种多样的，一些地方开通网上教学，只是“停课不停学”的方式之一，是利用信息化手段实施教学的一种探索。

三、如何看待一些地方组织教师录播网上课程？

答：开展“停课不停学”、做好网上教学工作没有必要普遍要求教师去录播课程。要充分利用好国家、地方、学校现有的优质网络课程资源，确有需要的，可由教育部门统筹组织少数优秀骨干教师适当新录一些网络课程，作为必要补充，共享优质资源。各地要针对网上学习特点和学科特点，认真研究明确适合线上学习的课程，防止照搬套用正常课堂教学方式、时长和教学安排。如果强行要求所有教师进行录播，不仅质量上难以保障，而且也会增加教师负担，并且造成资源浪费，这种现象必须予以制止。

四、如何防止增加学生负担？

答：实施“停课不停学”，各地要区别不同学段学生的实际情况和网上教学的特点，坚持从实际出发、科学安排，合理选择学习资源。对上网学习的要求，可借鉴一些地方好的做法，对小学低年级上网学习不作统一硬性要求，由家长和学生自愿选择，对其他学段学生作出限时限量的具体规定，避免学生网上学习时间过长。同时，不得强行要求学生每天上网“打卡”、上传学习视频等，防止增加学生不必要的负担。要指导学生合理安排作息时间，通过增大休息间隔、做视力保健操、强化体育锻炼等方式，保护视力，增强体魄，保障身心健康。严禁幼儿园开展网上教学活动。

五、如何做好开学后教学与现在居家学习的衔接？

答：居家学习因客观条件、学生自主学习能力等方面的原因，学习效果会有差别。要防止以居家学习完全代替学校课堂教学，正式开学恢复课堂教学后，各地各校要精准分析学情，认真对学生居家学习情况进行摸底，对学习质量进行诊断评估，有针对性地制订教学计划。对已经居家在网上学习过的学生，有重点地对已学内容进行讲解和复习，加大对学习困难学生的帮扶力度，确保每名学生较好地掌握已学知识内容，然后再进行新的课程教学；对小学低年级没有参加网上课程学习的要从头开始。特别要加强对防疫阻击战一线人员子女和农村留守儿童的学习指导和关爱。

六、如何应对网上教学出现的网络拥堵现象？

答：确保网络正常运行是保障网上教学的基本前提。由于我国中小学生人数众多，各地网络基础条件差异较大，在延期开学的同一时间段内集中上网学习，出现了网络拥堵。各地要加大与工信部门及网络运行企业的协调力度，积极争取支持。要因地制宜、从实际出发，根据当地网络情况、服务能力、学生分布等做好分析研判，有针对性地指导“错峰”登录上网。

七、如何规范当前校外培训机构的培训行为？

答：做好新冠肺炎疫情防控工作是当前的首要任务。校外培训机构必须根据各地要求，停止线下培训行为，不得擅自提前开课形成学生聚集，严防疫情扩散。要规范线上培训行为，对超标超前、应试导向、虚假宣传、制造焦虑等违法违规行为予以严肃查处。各地教育部门和学校要切实负起责任，做好“停课不停学”有关工作。

(责编：冯粒、曹昆)