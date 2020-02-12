“停课不停学”不等同于网上上课

近期，部分地方陆续开始网上“停课不停学”工作，针对社会普遍关心的问题，教育部有关负责人11日回应：目前采取的网上学习是一项临时应急措施。“停课不停学”不是指单纯意义上的网上上课，也不只是学校课程的学习，而是一种广义的学习，只要有助于学生成长进步的内容和方式都是可以的。

该负责人指出，学习的方式应该是多种多样的，网上教学是“停课不停学”的方式之一，是利用信息化手段实施教学的一种探索。针对一些地方组织教师录播网上课程，该负责人认为，开展“停课不停学”、做好网上教学工作没有必要普遍要求教师去录播课程。要充分利用好国家、地方、学校现有的优质网络课程资源，确有需要的，可由教育部门统筹组织少数优秀骨干教师适当新录一些网络课程，作为必要补充，共享优质资源。各地要针对网上学习特点和学科特点，认真研究明确适合线上学习的课程，防止照搬套用正常课堂教学方式、时长和教学安排。

同时，该负责人指出，实施“停课不停学”，各地要区别不同学段学生的实际情况和网上教学的特点，合理选择学习资源。对小学低年级上网学习不作统一硬性要求，由家长和学生自愿选择，对其他学段学生作出限时限量的具体规定，避免学生网上学习时间过长。同时，不得强行要求学生每天上网“打卡”、上传学习视频等，防止增加学生不必要的负担。要指导学生合理安排作息时间，通过增大休息间隔、做视力保健操、强化体育锻炼等方式，保护视力，增强体魄，保障身心健康。严禁幼儿园开展网上教学活动。

居家学习因客观条件、学生自主学习能力等方面的原因，学习效果会有差别。该负责人强调，要防止以居家学习完全代替学校课堂教学，正式开学恢复课堂教学后，各地各校要精准分析学情，认真对学生居家学习情况进行摸底，对学习质量进行诊断评估，有针对性地制订教学计划。

针对校外培训机构，该负责人强调，校外培训机构必须根据各地要求，停止线下培训行为，不得擅自提前开课形成学生聚集，严防疫情扩散。要规范线上培训行为，对超标超前、应试导向、虚假宣传、制造焦虑等违法违规行为予以严肃查处。各地教育部门和学校要切实负起责任，做好“停课不停学”有关工作。

《 人民日报 》（ 2020年02月12日 12 版）

(责编：白宇、岳弘彬)