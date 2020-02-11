原标题：江苏中小学正式启动线上教学 老师变主播家长当助教

全省中小学昨日正式启动线上教学 “开学”了 老师变主播 家长当助教

延迟开学，让今年的寒假变成“加长版”假期。不过，从2月10日起，省内多地中小学正式启动“线上教学”，这给学校教育开辟了一个新的领域和空间，同时，也是对老师和家长的一次挑战。在这个特殊的时期，上好疫情人生课，让孩子们的精神世界有所收获，懂得感恩、担当和责任，和学习知识同样重要。

穿校服唱校歌

线上开学满满仪式感

上午8：15，全体师生保持肃立，熟悉的校歌响起，每一个人都 “回到”校园，畅想新学期……南京游府西街小学2000余名师生虽然身处家中，但在“线上开学仪式”上，学生们还特意穿上校服、戴上红领巾，仪式感满满。8：20，班会开始，每个班的班主任老师“走进”教室，向同学们介绍“在线学习”的具体要求。8：30，师生问好，正式上课。

上周，南京市教育部门要求，从2月10日起，全市中小学、幼儿园正式启动线上教学，按照“一区一策”的原则，由各区教育部门对线上教学活动进行统一管理和指导，决定教学内容。南京市秦淮区、鼓楼区、建邺区等由区里统一录制相关视频，学生可以自主选择。

“这次疫情，也让我们看到了孩子们的担当和成长。”南京游府西街小学副校长朱勇说。

据南京市秦淮区教育局副局长成剑介绍，全区8万名学生，每个年级都有一张课表。“比如小学阶段，集中学习安排在上午，下午以自主学习、阅读活动为主。每节课30分钟，中间还有眼保健操、体育大课间等活动。”课程视频除了每天按照课表播放，还有回播、点播功能，以满足不同时间段学生们的学习需求。他说：“正式开学后，学校还是会根据学生的实际情况和教学规律，制定教学计划，循序渐进地开展教学和训练。”

线上开学第一课

进行疫情防控科普

通过在线教育平台，许多老师变身“主播”，以网络直播等方式对学生进行辅导、答疑。

拿起麦克风，打开摄像头……在淮安周恩来红军小学，四年级二班的张晓玉老师，正在给班上的孩子们进行线上辅导、答疑。“要让学生在家也能养成良好的学习习惯。”张晓玉说，除了开设语文、数学、英语等文化课程的在线答疑，学校还把体育线上课堂作为空中课堂的亮点和特色进行推广，让学生们在疫情期间，每天进行居家体育活动，增强体质。此外学校还录制了一批疫情防控科普视频，通过线上开学第一课的形式，让老师“点对点”对每个学生家庭进行防控知识宣传。

“别看一节语文课才20分钟，前期准备至少要3个小时。”南京致远外国语小学副校长、南京语文学科带头人李筱静制作的微课特别受学生喜爱。从2月1日上线之后，在“建邺云课堂”上的点击量已超过15000。“目前微课的内容主要是导学。让孩子在特殊时期里‘停课不停学’是我们老师的责任，视频剪辑、文字图片添加、串联语……微课的录制和制作对我们来说也是一种挑战。”李筱静说。

(责编：冯粒、曹昆)