同心战“疫”，“云课堂”的坚守人助力线上教学

“作为一名老师，此时能在线上陪伴在家抗‘疫’的孩子们，是我能做的最好的事。”黄婧玉是一名网络授课平台的语文老师，年前她选择留在了北京，坚守在线上教学备课、教研的岗位上。

为防控新冠肺炎疫情，教育部日前决定2020年春季延期开学，阻断疫情向校园蔓延。延期开学后，孩子“宅家”咋学习？各地教育行政部门、中小学等按学校教学计划提供免费线上课程。像黄婧玉这样一批来自校外培训机构的老师，也积极开设直播课程、提供电子书籍等，为中小学生如期学习提供便利。

教研、备课、直播、答疑……每一堂直播课背后，老师们几乎都面对着每天十几个小时的工作量。疫情之下，他们中有人困守家乡，有人和亲人相隔千里，但面对千万名直播课学生，不管身在何处，老师们都毅然选择坚守在教学岗位上。

对于来自湖北武汉的黄婧玉而言，一直很想为防疫抗疫工作做些什么。当得知她所在的机构作业帮将为中小学生免费开设直播课时，她立即报名参加。黄婧玉谈到，自己为能帮助到孩子们而开心，也会和学生们在直播间里彼此鼓励，这让她倍感温暖。

身在湖北荆州的张华这个假期也没闲着。作为线上平台教高中数学的老师，他在老家搭建起了临时直播间，居家隔离的同时，坚持备课、帮助孩子们复习上学期的课程，线上互动交流不断。授课之余，还不忘与学生分享居家隔离应当注意的小常识。

“当下让学生快乐学习最为重要，我必须全力保证我的课程质量。‘课大于天’，其他的可以先放放没关系。”这个假期，杨勇也留在了北京为免费直播课做准备。备课、讲课行程满满，经常连吃饭都成了“凑合”。

据悉，作业帮直播课面向全国小、初、高所有年级学生，开设了春季免费直播课，于周一到周五白天进行直播。自2月3日开课以来，已有超过1000万名孩子开始在家上课。“湖北加油，中国加油。我们停课不停学，一起静待春暖花开。”老师们这样说。

(责编：实习生（刘筝）、岳弘彬)