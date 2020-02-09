北京物资学院校友用实际行动共抗疫情

人民网北京2月9日电 日前，一场突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情狙击战在中华大地打响。面对疫情，北京物资学院第一时间成立北京物资学院新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组，全力做好防控工作。同时，北京物资学院校友们纷纷行动起来，热心捐赠、尽己所能，全力调动资源，向湖北省疫情地区捐款捐物，为母校抗击疫情提供帮助。

北京物资学院1990级劳动经济专业校友孙大元向湖北省疫区捐赠20万元。

北京物资学院2009级统计学专业校友王璐莎从海外购置物资捐赠500套防护服到武汉地区医院，支持湖北一线抗击疫情。

北京物资学院1997级信息管理与信息系统专业校友张永刚为母校抗击疫情捐赠10000只口罩。货源紧缺的情况下，张永刚校友为学校提供购买体温枪、体温计、护目镜、防护服等便利渠道，助力母校防疫防护安全工作。

广东、广西和上海等各地区校友联谊会积极为校友们提供购买医用防护物资、蔬菜等生活物资的便利渠道，互帮互助共渡难关。

连日来，北京物资学院广大校友、师生及爱心人士慷慨捐资捐物，互帮互助，共襄义举，共度难关。我们坚信，全国人民在中国共产党的坚强领导下，同舟共济，众志成城，用实际行动携手抗击疫情，我们一定能打赢疫情防控阻击战。

(责编：郝孟佳、熊旭)