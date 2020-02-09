原标题：《宅在家 帮爸妈》名家大师公益小课堂上线

“知心姐姐”卢勤、解放军总医院感染管理与疾病控制科护士长高岩、著名歌唱家龚琳娜、汪正正、著名音乐评论家刘雪枫……这些耳熟能详的名人和各行业专家在疫情肆虐的春天聚在了一起，为所有同学们带来《宅在家 帮爸妈》公益小课堂。

随着各地开学时间不断推迟，“宅在家”将成为未来一段时间孩子们生活的主旋律。为了让孩子们能够在非常时期有非常成长，《宅在家 帮爸妈》公益小课堂将通过科普讲座、古典音乐赏析、童话故事讲解、为父母做一道菜等丰富精彩的活动，带给孩子们一个有趣又有益的非常假期。

非常时期非常成长，德智体美劳一个也不能少

在疫情期间，孩子和家长不仅要做好相关防范，还要面对诸多难辨真假的谣言。2月10日的第一期《宅在家 帮爸妈》公益小课堂上，解放军总医院医院管理研究所感染管理与疾病控制科护士长高岩带来《给孩子的疫情防控科普讲座》，送给家长和孩子最权威的防疫指南。

在疫情期间，除了要关注孩子们身体和心理的健康之外，音乐、美术、童话、亲子活动也是《宅在家 帮爸妈》公益小课堂的重要组成部分。德智体美劳，宅在家也一个都不能少！

2月12、18日，著名主持人王小丫将携手“知心姐姐”卢勤、中国营养协会副理事长常翠青、著名歌唱家龚琳娜、汪正正等名人，为孩子和家长带来两期《宅在家 帮爸妈》的公益小课堂。走近名人的同时也让亲子互动带来的幸福、甜蜜驱散疫情的阴霾。

孩子们经常在教科书中读到的名人——梁启超先生，他的孙女梁旋也将在2月13日走进《宅在家 帮爸妈》公益小课堂，以亲身经历为大家分享《梁启超先生和九个孩子的家风故事》，为孩子们上一堂生动的家风课。

著名音乐评论家、文化学者、研究员、“国家艺术基金”评审专家刘雪枫老师，将于2月14、21、28日，围绕古典音乐开展一些列的赏析课程，帮助孩子们了解古典音乐，赏析古典音乐之美。

2月19日，北京交通大学特聘讲师、中国心理学会（CPA）成员、美国心理科学协会（APS） 叶壮，将为孩子们讲解《非常时期，如何有效进行学习规划及管理》，让孩子们在疫情期间做好自己未来学习的规划，从而在疫情结束后能够迅速、高效的投入到学习中。

2月24日，著名藏书家、新东方联合创始人、一起教育科技董事长王强，将为孩子们解读《安徒生童话》，让童话陪伴孩子度过疫情，更让孩子了解童话背后的深刻寓意。

一起学网校《宅在家 帮爸妈》公益小课堂负责人表达了开启这系列公开课的初衷：“通过公开课的形式，让孩子们熟知喜爱的名人，通过各种形式的陪伴，与孩子们一同跨越疫情，让孩子们日后回忆这段特殊的日子时，能够想起的不仅仅是空无一人的街道、无法踏出的房门，还能够想起那些陪伴他们的那些名人。”

“我们不仅要消除疫情，还要在孩子的心里埋下爱与温暖的种子，等待日后生根发芽。”

(责编：郝孟佳、熊旭)