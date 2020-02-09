原标题：多地为高三学生搭建“空中课堂” 一线教师化身带课主播

“在教室上课可以通过学生的眼神、语调判断他们在不在状态，‘空中’上课缺少及时反馈，我每天都在想办法，如何成为一个称职的‘主播’。”一堂校园云课堂的课程结束后，成都市郫都一中高三班主任谢永波没有马上离开电脑，而是反复回看自己与其他老师的授课视频，找寻吸引学生的“钥匙”。

资料图：教师录制网络课程。中新社记者 瞿宏伦 摄

湖北黄冈开通网络点播教学、广东启动AI在线教学、河北衡水骨干教师轮流直播授课……2020年是中国恢复高考的第43个年头，虽然逾八成的录取率让“上大学”不再是“千军万马过独木桥”，但高考仍是中国学生学习生涯中最重要的考试。受新冠肺炎影响，中国多地学校纷纷为不到四个月就将步入高考考场的高三学生搭建“空中课堂”。

“我自己就是2003年参加的高考，非典疫情期间虽然没有停课，但天天都会面临很多检查，许多场景至今历历在目。”谢永波说，作为过来人，他知道“越是非常时期，越考验大家的定力”，所以他们班开学第一课没有任何学科教学内容，而是讲解防疫和心理减压的知识。

面对摄像头，家住成都的英语老师刘珏杰正一字一句地给学生讲短文改错。他的学生遍布全国各地。与平时相比，刘珏杰的语速慢了许多，讲完一句话总要停顿两秒后，才会讲下一句。“网络会有延迟，有时我讲完一句话，还能听到学生麦克风里传来我说话的声音，所以我会停顿。”

刘珏杰说，用视频录播的方式一节课他能讲完4篇阅读理解，直播只能讲完3篇，但他还是选择了直播。因为“空中课堂”能让教师随时了解学生对知识点理解是否准确，根据学生反应调整课程进度，还能规范学生在家的作息时间。

“空中课堂”让宅在家里的高三学生们不再无所适从，也为不少教育工作者打开了职业生涯的另一扇大门。近来，成都郫都区教研培训中心副主任蒯仕洪多了一份新“工作”——在校园云课堂进行在线巡课。蒯仕洪介绍，疫情发生后工作人员将“区教师网络教研平台”临时改造为“空中课堂”，于原定的高三学生开学时间正式上线。为确保教学质量，郫都区五所中学的管理团队、区学科教研员每天都会进行常态化巡课，指导教师教学，听取师生建议对平台升级。

不是每一所学校都有平台、资源能在短时间成立专用网络学习平台，最常见的聊天软件成为不少学校为高三学生搭建“空中课堂”的首选。“我们学校用QQ语音通话功能上课，上课时学生不开摄像头，只有老师的摄像头开着，这样网速会快一些。”成都列五中学高三学生李同学说。

中国教育部7日召开全国教育系统应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作视频会议指出，将统筹整合国家、地方和学校相关教学资源，开通国家网络云课堂，供开学后各地学校组织中小学生开展网上学习。

在21世纪教育研究院副院长熊丙奇看来，“空中课堂”是高三学生备战高考的权宜之策，学习效果主要取决于学生自身努力程度，各学校网络授课时要注意不能“抢跑”，以免造成更大的教育焦虑。

“对于没条件进行网络教学的偏远山区学校，教育部门可以考虑通过调用电视台资源等方式促进教育均衡。”在中国教育学会学术委员纪大海看来，今年对高三学子而言注定是不一样的一年，在家学习时学生要正确认识疫情，利用这段特殊的时间补齐学科短板，相信风雨后终能见彩虹。(贺劭清 单鹏)

(责编：郝孟佳、熊旭)