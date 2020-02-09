疫情之下，一对跨国师生对话传递浓浓温情

“我很爱我的中国‘孩子们’，希望你们和家人都能健健康康。在美国，很多普通民众也在为中国和中国人民祈祷。”战“疫”关键时期，一名美籍教师日前在线上授课时，这样暖心鼓励来自辽宁沈阳的学生小俊（化名）。

原来，小俊在听课时偶尔表现出难受神情，一旁的母亲也偶有咳嗽，他们有点轻微感冒。外教老师误以为小俊和家人不幸感染了新冠肺炎，因而有了上述这番对话。

外教老师将这段“误解”经历录播后放到社交媒体上，引发大量关注，很多外籍教师积极参与讨论。VIPKID平台上的一名外教发布留言称：“我的中国学生小杰在课上展示了一幅照片。那是一群医生身穿严密的防护服在医院里的合影，小杰的爸爸也是其中一员。小杰的父母都是医生，已经连续多天坚守一线抗击疫情。”

得知这一切，这位远在海外的老师隔着屏幕给了小杰一个大大的拥抱。他竖起大拇指对小杰说：“你的父母在做非常伟大的事情，希望所有的中国孩子都能健康平安。”

外教Leigh老师手绘卡片表达美好祝愿。

连日来，中国的新冠肺炎疫情也牵动着外国友人的心，多个国家及海外民众用不同方式为中国加油鼓劲。课堂上的关心与鼓励之余，数千名外籍教师通过海外社交媒体等平台，自发组织起#武汉加油#、#中国加油#等一系列主题活动，向中国传递友爱与祝愿。有些甚至发起向中国孩子捐献防疫物资的接力赛，将温暖关怀付诸于实际行动。

疫情面前，无数“最美逆行者”正奋战在前线，中国人民万众一心在共同防控阻击新冠肺炎。这些来自海外友人的爱与关怀，不仅将温暖所有正在积极防疫抗疫的一线人员，更给所有中国人增添打赢这场疫情防控阻击战的信心和力量。

(责编：郝孟佳、熊旭)