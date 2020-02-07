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在线教学不能掉“线”

2020年02月07日08:34  来源：中国青年报
 

2月4日，教育部发布通知，提醒各地学校、教培机构，在各地原计划的正式开学日之前，不要提前开始新学期课程网上教学，以免增加学生负担。这一官方声明的背后，首先是出于维护正常教学秩序的考量。

与传统课堂授课相比，在线教育可以提供更加丰富多元的交互方式。比如，对于日常练习中体现的薄弱环节，在线教育可利用人工智能优势，帮助学生有针对性地巩固提升。对于有标准答案的作业，智能学习工具也可以帮助老师自动批改，从而让老师有更多精力关注学生的个性化问题。同时，在线学习的可重复性，也可以满足不同学生的学习需求。对于课堂上不理解的内容，学生可以通过视频回放，达到强化学习、巩固知识的目的。此外，在线教育可以将一线城市最好的师资资源输出，从而促进教育资源的均衡化。

目前仍处于寒假期间，学生的任务原本是完成寒假作业，而不是开始新学期的正式课程学习；教师的任务是利用好各种资源，做好“引路人”。笔者认为，要保证在线教育的学习效果，有两条“基本线”不能放松。一个是学习情境，另一个是知识呈现和组织方式。

首先，知识的获取总是在一定的规约情境下进行的，而在线教育需要家庭提供规范性、规训式教学场景。在家学习，学生周边缺乏教师的督促和同学之间有意无意的互相监督。此时，无论是电脑、手机里的游戏，还是收藏夹里的电视剧，甚至是微信群里的各种轰炸消息，都会成为他们高效学习路上的挡路虎。

教育从来不仅意味着习得知识，更重要的是完成社会化——习得一定的社会秩序。在传统的教学中，课堂教学是学生了解和掌握道德规则和行为准则的主要场所，家庭教育只是作为一种“隐性补贴”存在。当网络授课成为主导模式时，家庭从“次要习得空间”成为最重要的教育空间，完成社会化的重担就落在了家庭教育上。

不少学生家长缺乏相应的理论基础和教育意识，无法将学生成功地引入教学情境中。有的家庭甚至都没有电脑，那么线上学习将无从谈起。考虑到目前疫情形势严峻，家长和学生不仅要承受因开学时间推迟、教学方式改变等带来的学业压力，也可能经历由疫情带来的心理问题。

对此，一方面，家长要尤其注意为在家学习的孩子提供必要的约束，让学生与日常生活做适度切割；另一方面，如何保障处境不利的学生在开学后的正式教学中不掉队，也是各地教育部门和中小学校必须考虑的现实问题。

与传统面对面授课相比，在线教学的知识组织、呈现方式发生了很大变化。目前，借助连麦互动、屏幕书写等方式，已经可以实现实时音频互动。但是，在网络授课中，由于师生经常要关注技术操作问题，使得干扰因素变多，认知负荷加重，影响深入、认真的思考和学习。再加上在家学习的环境局限，学生学到的知识很有可能陷入碎片化状态，不利于知识的系统化、概念化吸收。

任何教学模式都预设了一定的教学进度、教学节奏和教学评价规则。由于网络授课不可避免地存在时间的滞后性和空间的异质性，因此，必须重新制定相应的教学计划和知识组织规则，并尽可能地将教学进度和规则向学生公开，让学生做到“心中有数”。同时，需要预留给学生充裕的时间，让他们做好心理准备，以尽快适应新的教学秩序。

随着国家网络云课堂的开展，线上教育获将成为未来学校教学不可或缺的一个环节。保障在家学习的教学场景、课程质量和学习深度，应成为线上教育未来发展和改进的主要方向。

胡雪龙

(责编：何淼、岳弘彬)
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